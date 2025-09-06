Encore en D1 amateur à 25 ans, transfert surprise du mercato belge : "Ce genre de train ne passe qu'une seule fois"

Encore en D1 amateur à 25 ans, transfert surprise du mercato belge : "Ce genre de train ne passe qu'une seule fois"
Photo: © photonews

Joedrick Pupe (28) croque à pleines dents son rêve canadien. L'ancien joueur de Dender vient de sauter le pas vers les Vancouver Whitecaps, il mesure pleinement le chemin parcouru.

Sa carrière professionnelle n'a commencé qu'en 2022 au Lierse, après avoir envoyé une vidéo de compilation faite maison sur base de ses prestations à Winkel Sport, alors en Nationale 1. Par la suite, Pupe est devenu un pilier de Dender, où il a même contribué à la promotion en première division. Trois ans plus tard, son parcours continue de surprendre.

Cette fois, Pupe n'a pas eu besoin d'envoyer de vidéo. "Mon agent a soudainement reçu un appel de Vancouver et ensuite, tout s'est passé très vite", raconte-t-il à la Gazet van Antwerpen. Il n'a pas hésité longtemps, signant un contrat jusqu'en décembre 2027.

Dans une autre dimension

Pupe s'est fait conseiller par Brecht Dejaegere (entrevu lors de ses années de formation à Courtrai) qui a lui-même fait l'expérience du football aux États-Unis. "Il m'a tout de suite dit que je devais saisir cette chance des deux mains. Quand on voit d'où je viens, tout cela rend ce transfert encore plus spécial".

Le déménagement apporte néanmoins son lot de défis. Sa petite amie restera pour le moment en Belgique, où elle dirige son propre studio de pilates. "Ce n'est pas évident, mais elle me soutient pleinement. Pour le même salaire, je serais resté en Belgique, mais il s'agit d'une opportunité unique".

Entre-temps, Pupe vit déjà depuis une semaine à Vancouver. Le Brugeois parle d'un choc culturel, mais il est sûr d'avoir fait le bon choix. "En fait, je ne suis pas un aventurier, mais ce genre de train ne passe qu'une seule fois. Pour moi, c'était la chance d'une vie".

