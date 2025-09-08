Comme Vincent Kompany, Eden Hazard pourrait intégrer le Hall of Fame de la Premier League

Joueur exceptionnel de la Premier League pendant sept saisons, Eden Hazard a été nommé pour intégrer son Hall of Fame. Il deviendrait ainsi le deuxième Belge à rejoindre ce cercle très fermé, après Vincent Kompany.

La Premier League a son propre Hall of Fame, créé en 2002, dans lequel elle intègre chaque année plusieurs nouveaux membres. Une véritable reconnaissance pour ceux considérés comme les plus grandes figures de l’histoire du championnat d’Angleterre.

On y retrouve un Belge, Vincent Kompany, pour sa carrière à Manchester City entre 2008 et 2019, au cours de laquelle il a remporté quatre titres de champion. Il pourrait bientôt y être rejoint par un compatriote : Eden Hazard.



Eden Hazard avec Vincent Kompany au Hall of Fame de la Premier League ?

L’ancien joueur de Chelsea, qui a passé sept saisons chez les Blues, remportant deux Premier League et inscrivant 85 buts et 54 passes décisives en 245 matchs, figure parmi les nommés pour intégrer le Hall of Fame en 2025. La concurrence est cependant rude.

Parmi les candidats de l’année, on retrouve Sol Campbell, Michael Carrick, Jermain Defoe, Les Ferdinand (le cousin de Rio), Robbie Fowler, Gary Neville, Michael Owen, Patrice Evra, Cesc Fàbregas, David Silva, Yaya Touré, Edwin van der Sar ou encore Nemanja Vidić.

Un très bel entourage pour Eden Hazard, qui a marqué les amateurs de football anglais pendant sept saisons. Lorsqu’il mettra fin à sa carrière, Kevin De Bruyne sera également très probablement nommé pour ce Hall of Fame.