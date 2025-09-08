Comme Vincent Kompany, Eden Hazard pourrait intégrer le Hall of Fame de la Premier League

Comme Vincent Kompany, Eden Hazard pourrait intégrer le Hall of Fame de la Premier League
Photo: © photonews
Deviens fan de Chelsea! 1160

Joueur exceptionnel de la Premier League pendant sept saisons, Eden Hazard a été nommé pour intégrer son Hall of Fame. Il deviendrait ainsi le deuxième Belge à rejoindre ce cercle très fermé, après Vincent Kompany.

La Premier League a son propre Hall of Fame, créé en 2002, dans lequel elle intègre chaque année plusieurs nouveaux membres. Une véritable reconnaissance pour ceux considérés comme les plus grandes figures de l’histoire du championnat d’Angleterre.

On y retrouve un Belge, Vincent Kompany, pour sa carrière à Manchester City entre 2008 et 2019, au cours de laquelle il a remporté quatre titres de champion. Il pourrait bientôt y être rejoint par un compatriote : Eden Hazard.

Lire aussi… Kevin De Bruyne dépasse Eden Hazard et se range derrière l'intouchable Romelu Lukaku chez les Diables

Eden Hazard avec Vincent Kompany au Hall of Fame de la Premier League ?

L’ancien joueur de Chelsea, qui a passé sept saisons chez les Blues, remportant deux Premier League et inscrivant 85 buts et 54 passes décisives en 245 matchs, figure parmi les nommés pour intégrer le Hall of Fame en 2025. La concurrence est cependant rude.

Parmi les candidats de l’année, on retrouve Sol Campbell, Michael Carrick, Jermain Defoe, Les Ferdinand (le cousin de Rio), Robbie Fowler, Gary Neville, Michael Owen, Patrice Evra, Cesc Fàbregas, David Silva, Yaya Touré, Edwin van der Sar ou encore Nemanja Vidić.

Un très bel entourage pour Eden Hazard, qui a marqué les amateurs de football anglais pendant sept saisons. Lorsqu’il mettra fin à sa carrière, Kevin De Bruyne sera également très probablement nommé pour ce Hall of Fame.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Chelsea
Eden Hazard

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Nilsson - Doumbia - Sikan

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Nilsson - Doumbia - Sikan

17:30
Un dernier départ au Club de Bruges ? Gustaf Nilsson, lui, a pu prendre sa propre décision

Un dernier départ au Club de Bruges ? Gustaf Nilsson, lui, a pu prendre sa propre décision

17:30
1
Kevin De Bruyne dépasse Eden Hazard et se range derrière l'intouchable Romelu Lukaku chez les Diables

Kevin De Bruyne dépasse Eden Hazard et se range derrière l'intouchable Romelu Lukaku chez les Diables

15:10
Officiel : l'Antwerp perd gros sur le terrain, mais gagne gros financièrement

Officiel : l'Antwerp perd gros sur le terrain, mais gagne gros financièrement

16:30
Cible manquée à Anderlecht : une offre refusée pour un nouvel attaquant

Cible manquée à Anderlecht : une offre refusée pour un nouvel attaquant

16:00
On l'a déjà écrit, mais pitié : ne retournez pas au Stade Roi Baudouin ! Billet d'humeur

On l'a déjà écrit, mais pitié : ne retournez pas au Stade Roi Baudouin !

15:20
1
C'est fait : Marc Wilmots a trouvé le nouveau défenseur central du Standard, en Ouzbékistan !

C'est fait : Marc Wilmots a trouvé le nouveau défenseur central du Standard, en Ouzbékistan !

14:47
La tension monte à Anderlecht : Olivier Renard fait de son mieux, mais les options sont très limitées

La tension monte à Anderlecht : Olivier Renard fait de son mieux, mais les options sont très limitées

14:20
Partir pour jouer, ou profiter une dernière année de son salaire mirobolant ? Divock Origi a pris sa décision finale

Partir pour jouer, ou profiter une dernière année de son salaire mirobolant ? Divock Origi a pris sa décision finale

14:00
"Ses principes semblent solides" : Kevin De Bruyne tire le bilan de la trêve et des six premiers mois sous Rudi Garcia

"Ses principes semblent solides" : Kevin De Bruyne tire le bilan de la trêve et des six premiers mois sous Rudi Garcia

13:30
📷 17 équipes déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2026 : voici la projection actuelle des pots

📷 17 équipes déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2026 : voici la projection actuelle des pots

13:00
Il est infatigable : libre, Islam Slimani va s'offrir un énième retour en Europe, à 37 ans

Il est infatigable : libre, Islam Slimani va s'offrir un énième retour en Europe, à 37 ans

12:40
Thibaut Courtois multiplie ses investissements en Belgique : il va aider à relancer une boîte de nuit mythique

Thibaut Courtois multiplie ses investissements en Belgique : il va aider à relancer une boîte de nuit mythique

12:20
Jour de tirage au sort de la Croky Cup : voici les adversaires potentiels des équipes de D1A

Jour de tirage au sort de la Croky Cup : voici les adversaires potentiels des équipes de D1A

12:00
La Belgique a toujours un "fuoriclasse" : Rudi Garcia a ressuscité Kevin De Bruyne Edito

La Belgique a toujours un "fuoriclasse" : Rudi Garcia a ressuscité Kevin De Bruyne

11:40
Cinq sièges dorés... entre les bancs de touche : un club belge propose une expérience inédite pour ses supporters

Cinq sièges dorés... entre les bancs de touche : un club belge propose une expérience inédite pour ses supporters

11:20
Le grand perdant de la semaine chez les Diables ? "À lui de prouver l'étendue de son talent"

Le grand perdant de la semaine chez les Diables ? "À lui de prouver l'étendue de son talent"

10:40
Ruud Vormer remporte son premier match officiel comme entraîneur : "Ce n'est pas une star qui passe son temps ici"

Ruud Vormer remporte son premier match officiel comme entraîneur : "Ce n'est pas une star qui passe son temps ici"

11:00
Mika Godts reçoit une belle offre en fin de mercato : l'Ajax se montre très clair à son sujet

Mika Godts reçoit une belle offre en fin de mercato : l'Ajax se montre très clair à son sujet

10:20
Et si c'était lui, le remplaçant numéro 1 de Romelu Lukaku ? "Je n'avais jamais joué dos au but, mais j'aime beaucoup"

Et si c'était lui, le remplaçant numéro 1 de Romelu Lukaku ? "Je n'avais jamais joué dos au but, mais j'aime beaucoup"

10:00
1
La Coupe du monde U20 va commencer : un club de Pro League refuse la sélection de son jeune talent

La Coupe du monde U20 va commencer : un club de Pro League refuse la sélection de son jeune talent

09:30
Vers une dernière journée de mercato agitée au Standard ? Voici le point sur la situation

Vers une dernière journée de mercato agitée au Standard ? Voici le point sur la situation

09:00
C'est très bien parti : pourquoi les Diables Rouges ne sont déjà plus qu'à un souffle de la Coupe du monde 2026

C'est très bien parti : pourquoi les Diables Rouges ne sont déjà plus qu'à un souffle de la Coupe du monde 2026

08:30
Droit de veto à lever : pourquoi Anderlecht ne connaîtra pas son nouveau président avant octobre

Droit de veto à lever : pourquoi Anderlecht ne connaîtra pas son nouveau président avant octobre

08:00
Nicolas Raskin s'exprime sur sa situation difficile en club après avoir pris une bouffée d'air avec les Diables Rouges

Nicolas Raskin s'exprime sur sa situation difficile en club après avoir pris une bouffée d'air avec les Diables Rouges

07:00
"Si je suis un emmerdeur ? Je le prends comme un compliment" : Vermant, un nom de famille pas évident à porter à Bruges

"Si je suis un emmerdeur ? Je le prends comme un compliment" : Vermant, un nom de famille pas évident à porter à Bruges

07:40
"Faire ce match au Lotto Park, c'est très symbolique" : la consigne claire de Rudi Garcia qui rend Jeremy Doku décisif

"Faire ce match au Lotto Park, c'est très symbolique" : la consigne claire de Rudi Garcia qui rend Jeremy Doku décisif

07:23
Bonne affaire en vue : un défenseur de la Juventus sur le point de se relancer en Pro League

Bonne affaire en vue : un défenseur de la Juventus sur le point de se relancer en Pro League

06:30
Rudi Garcia ne veut pas qu'on relativise : "Une équipe "normale" n'aurait peut-être pas fait ce qu'on a fait"

Rudi Garcia ne veut pas qu'on relativise : "Une équipe "normale" n'aurait peut-être pas fait ce qu'on a fait"

23:50
Une gifle qui a des conséquences immédiates : le sélectionneur du Kazakhtan démissionne en conférence de presse !

Une gifle qui a des conséquences immédiates : le sélectionneur du Kazakhtan démissionne en conférence de presse !

23:31
Un De Bruyne de gala, un seul joueur en demi-teinte : les notes des Diables Rouges face au Kazakhstan

Un De Bruyne de gala, un seul joueur en demi-teinte : les notes des Diables Rouges face au Kazakhstan

23:00
🎥 Isaac Price fait douter l'Allemagne, l'Espagne déroule : le résumé des matchs de la soirée

🎥 Isaac Price fait douter l'Allemagne, l'Espagne déroule : le résumé des matchs de la soirée

23:20
Deuxième set et 6-0 encore : les Diables offrent un récital contre le Kazakhstan

Deuxième set et 6-0 encore : les Diables offrent un récital contre le Kazakhstan

22:34
Marc Coucke n'est pas seul : un sérieux indice sur l'avenir d'Anderlecht dans les tribunes face au Kazakhstan ?

Marc Coucke n'est pas seul : un sérieux indice sur l'avenir d'Anderlecht dans les tribunes face au Kazakhstan ?

22:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/09: Haraguchi - Sambu - Salifou

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/09: Haraguchi - Sambu - Salifou

21:20
🎥 Le football champagne que le Lotto Park attend depuis des années : le chef d'oeuvre des Diables pour ourvir le score

🎥 Le football champagne que le Lotto Park attend depuis des années : le chef d'oeuvre des Diables pour ourvir le score

22:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 4
Arsenal Arsenal 13/09 Nottingham Forest Nottingham Forest
Newcastle Utd Newcastle Utd 13/09 Wolverhampton Wolverhampton
Bournemouth Bournemouth 13/09 Brighton Brighton
Crystal Palace Crystal Palace 13/09 Sunderland Sunderland
Everton Everton 13/09 Aston Villa Aston Villa
Fulham Fulham 13/09 Leeds United Leeds United
West Ham Utd West Ham Utd 13/09 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 13/09 Chelsea Chelsea
Burnley Burnley 14/09 Liverpool Liverpool
Manchester City Manchester City 14/09 Manchester United Manchester United
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved