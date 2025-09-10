L'Arabie saoudite voulait Stassin ! Voici qui a empêché le gros coup du mercato

Lucas Stassin est finalement resté à Saint-Etienne cet été. Il y a pourtant eu de l'intérêt pour lui, jusqu'en Arabie Saoudite.

Avec la relégation de l'ASSE en Ligue 2, un départ de Lucas Stassin semblait de plus en plus inévitable. De nombreux clubs ont marqué leur intérêt, à commencer par Lens et le Paris FC (qui a été jusqu'à déposer plus de 20 millions d'euros) pour un séjour prolongé en France.

Malgré cela, Stassin est resté à quai. Cela s'explique notamment par les exigences sans cesse revues à la hausse de sa direction. Quand il est question de gros sous pour débloquer une situation mal embarquée, les regards se tournent souvent vers l'Angleterre, et même de plus en plus souvent vers l'Arabie Saoudite.

Un club saoudien a précisément tenté sa chance. L'Équipe rapporte en effet qu'Al-Hilal, à la recherche d'un attaquant ou d'un défenseur de moins de 21 ans, est sorti du bois pour le Brainois.

Saint-Étienne toujours aussi gourmand

Le club de Simone Inzaghi a fait appel à des intermédiaires pour conclure le transfert. Mais les négociations ont rapidement rencontré deux obstacles majeurs : le prix demandé par Saint-Étienne et la complexité des discussions avec l'entourage de Stassin.

L'ancien grand espoir d'Anderlecht aurait pu être le nouveau coéquipier de Darwin Nunez en pointe de l'attaque, il n'en sera sans doute rien. Al-Ittihad a encore jusqu'à demain pour finir ses emplettes, mais Lucas Stassin semble s'être résolu à disputer une nouvelle saison chez les Verts.