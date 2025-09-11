🎥 "Je veux marquer mon premier but professionnel" : les premiers mots de Frédéric Soelle Soelle au RFC Liège

En toute fin de mercato, le RFC Liège a officialisé la signature en prêt d'un nouveau buteur, Frédéric Soelle Soelle. Arrivé en provenance du RWDM, le joueur a exprimé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs au micro de son club.

Mais avant de vous présenter ce qu'il a dit, connaissez-vous Frédéric Soelle Soelle ? Il a été formé au KV Malines, où il a pu découvrir la première division. Il a un total de 18 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec les Malinois. À l'hiver 2024, il a ensuite rejoint le RWDM Brussels.

D'abord, place à la présentation : "Je m'appelle Frédéric Soelle Soelle, j'ai 19 ans, je suis un attaquant costaud qui peut garder la balle solidement dos au but. Et j'aime vraiment marquer des buts."

"Je suis très heureux d'être ici. J'ai parlé avec le coach (ndlr : Gaëtan Englebert). On a eu directement un bon feeling," poursuit-il.

Mon objectif, c'est de marquer mon premier but professionnel

Il dévoile ensuite ce qu'il ambitionne avec le RFC Liège : "Mon objectif, c'est de marquer mon premier but professionnel. J'aimerais atteindre le top 6 avec l'équipe."

"J'ai hâte de voir les supporters ici au stade. J'ai compris que vous êtes des fans vraiment brillants. Et je pense que c'est vraiment nécessaire pour un club aussi beau que Liège." À noter qu'il a également tenté de se mettre à un chant du RFC Liège en chantonnant : "Qui ne saute pas n'est pas Liégeois."