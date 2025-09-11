Transféré pour plus de 20 millions d'euros mais pas titulaire ? Senne Lammens croise les doigts

Senne Lammens a quitté l'Antwerp par la grande porte, rapportant plus de 20 millions d'euros au Great Old. Mais jouera-t-il pour autant ?

Senne Lammens a décroché ce qui pourrait être le transfert de sa vie cet été. Le gardien de but de l'Antwerp a signé à Manchester United, contre une somme de 21 millions d'euros. Un deal que Marc Overmars, directeur sportif du Great Old, espérait dès le début du mercato et qui a fini par se régler dans les dernières semaines.

Lammens arrive dans un United en crise, et qui se cherche un n°1 fiable après des saisons très critiquées d'André Onana. Le Camerounais n'a pas réussi à faire oublier David De Gea, portier des Red Devils durant plus de 10 ans et plus de 500 matchs.

Mais le Belge sera-t-il pour autant immédiatement titulaire, une fois adapté à l'Angleterre ? Selon le très sérieux média anglais The Athletic, ce ne serait pas encore tranché. Si André Onana pourrait encore quitter l'Angleterre et rejoindre la Turquie, un autre concurrent a ses chances.

En effet, The Athletic révèle que Ruben Amorim, le coach de Manchester United, envisagerait de laisser sa chance à Altay Bayindir (21 ans), jeune gardien international turc arrivé de Fenerbahçe en 2023 et qui a disputé 3 matchs cette saison - non sans erreurs.

En tout cas, ce week-end, contre Manchester City, les chances sont grandes que Bayindir garde préséance sur le nouveau venu. Mais Lammens devrait progressivement entrer en ligne de compte, avec pour objectif de se rendre incontournable aux yeux de son coach...