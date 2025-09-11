Transféré pour plus de 20 millions d'euros mais pas titulaire ? Senne Lammens croise les doigts

Transféré pour plus de 20 millions d'euros mais pas titulaire ? Senne Lammens croise les doigts
Photo: © photonews
Deviens fan de Manchester United! 1679

Senne Lammens a quitté l'Antwerp par la grande porte, rapportant plus de 20 millions d'euros au Great Old. Mais jouera-t-il pour autant ?

Senne Lammens a décroché ce qui pourrait être le transfert de sa vie cet été. Le gardien de but de l'Antwerp a signé à Manchester United, contre une somme de 21 millions d'euros. Un deal que Marc Overmars, directeur sportif du Great Old, espérait dès le début du mercato et qui a fini par se régler dans les dernières semaines.

Lammens arrive dans un United en crise, et qui se cherche un n°1 fiable après des saisons très critiquées d'André Onana. Le Camerounais n'a pas réussi à faire oublier David De Gea, portier des Red Devils durant plus de 10 ans et plus de 500 matchs.

Mais le Belge sera-t-il pour autant immédiatement titulaire, une fois adapté à l'Angleterre ? Selon le très sérieux média anglais The Athletic, ce ne serait pas encore tranché. Si André Onana pourrait encore quitter l'Angleterre et rejoindre la Turquie, un autre concurrent a ses chances.

En effet, The Athletic révèle que Ruben Amorim, le coach de Manchester United, envisagerait de laisser sa chance à Altay Bayindir (21 ans), jeune gardien international turc arrivé de Fenerbahçe en 2023 et qui a disputé 3 matchs cette saison - non sans erreurs. 

En tout cas, ce week-end, contre Manchester City, les chances sont grandes que Bayindir garde préséance sur le nouveau venu. Mais Lammens devrait progressivement entrer en ligne de compte, avec pour objectif de se rendre incontournable aux yeux de son coach...

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester United
Senne Lammens

Plus de news

L'homme sans nation : Mile Svilar peut-il vraiment encore rêver des Diables Rouges ?

L'homme sans nation : Mile Svilar peut-il vraiment encore rêver des Diables Rouges ?

11:40
Ca n'a pas loupé : après sa première défaite avec le Cameroun, Marc Brys pointe "des éléments extérieurs"

Ca n'a pas loupé : après sa première défaite avec le Cameroun, Marc Brys pointe "des éléments extérieurs"

11:20
Un coach de Pro League bien content que le mercato soit fini : "C'est une période très stressante"

Un coach de Pro League bien content que le mercato soit fini : "C'est une période très stressante"

11:00
Le "joueur fantôme" d'Anderlecht parle enfin : "Je suis tombé en dépression"

Le "joueur fantôme" d'Anderlecht parle enfin : "Je suis tombé en dépression"

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/09: Eriksen - Mandanda - Kebano

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/09: Eriksen - Mandanda - Kebano

09:30
Quand on l'attaque, Stijnen contre-attaque : "Il a menti à tout le monde"

Quand on l'attaque, Stijnen contre-attaque : "Il a menti à tout le monde"

10:00
Longtemps cité à Anderlecht à l'époque Fredberg, Christian Eriksen connaît son nouveau club

Longtemps cité à Anderlecht à l'époque Fredberg, Christian Eriksen connaît son nouveau club

09:30
Le miracle Simic pour sauver l'été d'Anderlecht : il n'aurait jamais valu autant à l'avenir

Le miracle Simic pour sauver l'été d'Anderlecht : il n'aurait jamais valu autant à l'avenir

09:00
Un candidat sérieux au top 6 ? Après un été chargé, Saint-Trond prévient la concurrence

Un candidat sérieux au top 6 ? Après un été chargé, Saint-Trond prévient la concurrence

08:30
Une véritable légende du football français annonce sa retraite

Une véritable légende du football français annonce sa retraite

07:40
Officiel : loin de Charleroi et des pelouses de Pro League, Neeskens Kebano fait durer le plaisir

Officiel : loin de Charleroi et des pelouses de Pro League, Neeskens Kebano fait durer le plaisir

07:20
🎥 Il n'a peur de personne : le show Nilson Angulo contre l'Argentine

🎥 Il n'a peur de personne : le show Nilson Angulo contre l'Argentine

07:00
Les supporters de Bruges n'imiteront pas ceux du Standard : retournement de situation avant le déplacement à la RAAL

Les supporters de Bruges n'imiteront pas ceux du Standard : retournement de situation avant le déplacement à la RAAL

06:30
Des souvenirs mitigés pour Anderlecht et le Standard, un novice pour l'Union : les arbitres du weekend sont connus

Des souvenirs mitigés pour Anderlecht et le Standard, un novice pour l'Union : les arbitres du weekend sont connus

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Simic - Mpoku - Rigo - Bolat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Simic - Mpoku - Rigo - Bolat

21:57
Tubize-Braine confirme, thriller à sept buts entre Virton et le Crossing Schaerbeek : le résumé de la soirée en D1 ACFF

Tubize-Braine confirme, thriller à sept buts entre Virton et le Crossing Schaerbeek : le résumé de la soirée en D1 ACFF

22:30
Aussi officiel qu'inattendu : Anderlecht touche le jackpot pour Jan-Carlo Simic !

Aussi officiel qu'inattendu : Anderlecht touche le jackpot pour Jan-Carlo Simic !

21:57
"Le dernier voyage" : libre depuis le début de l'été, Paul-José Mpoku a retrouvé un club

"Le dernier voyage" : libre depuis le début de l'été, Paul-José Mpoku a retrouvé un club

21:40
Un nom à retenir ? Anderlecht prolonge un attaquant en pleine ascension

Un nom à retenir ? Anderlecht prolonge un attaquant en pleine ascension

21:20
Officiel : sans club pendant l'été, un ancien grand espoir belge se recase en D1B

Officiel : sans club pendant l'été, un ancien grand espoir belge se recase en D1B

21:00
"Vendredi, on verra un autre Standard" : quelles sont les différences notables entre Mircea Rednic et Vincent Euvrard ? Interview

"Vendredi, on verra un autre Standard" : quelles sont les différences notables entre Mircea Rednic et Vincent Euvrard ?

20:40
Déjà aperçu à l'entraînement : Sinan Bolat s'offre un retour aux sources à 37 ans

Déjà aperçu à l'entraînement : Sinan Bolat s'offre un retour aux sources à 37 ans

20:20
"Quand j'ai eu l'opportunité de revenir, je n'ai pas hésité" : Kasper Dolberg revient sur son départ d'Anderlecht

"Quand j'ai eu l'opportunité de revenir, je n'ai pas hésité" : Kasper Dolberg revient sur son départ d'Anderlecht

20:00
L'Arabie saoudite voulait Stassin ! Voici qui a empêché le gros coup du mercato

L'Arabie saoudite voulait Stassin ! Voici qui a empêché le gros coup du mercato

19:30
Alessio Castro-Montes révèle pourquoi il n'a pas voulu prolonger à l'Union Saint-Gilloise

Alessio Castro-Montes révèle pourquoi il n'a pas voulu prolonger à l'Union Saint-Gilloise

19:00
"On va dire que je suis un clown de parler de titre" : Vincent Euvrard déballe les coulisses de son arrivée au Standard Interview

"On va dire que je suis un clown de parler de titre" : Vincent Euvrard déballe les coulisses de son arrivée au Standard

18:40
1
Ce jeune talent kazakhstanais qui va rejoindre Chelsea fait preuve de maturité : "Nous nous excusons pour cette défaite"

Ce jeune talent kazakhstanais qui va rejoindre Chelsea fait preuve de maturité : "Nous nous excusons pour cette défaite"

18:20
Incroyable : un club contraint de licencier un joueur parce qu'il s'entraînait en secret avec une autre équipe

Incroyable : un club contraint de licencier un joueur parce qu'il s'entraînait en secret avec une autre équipe

18:00
Koni De Winter déjà dans une situation délicate à l'AC Milan ?

Koni De Winter déjà dans une situation délicate à l'AC Milan ?

17:30
En route pour la Coupe du monde 2026 ? La billetterie ouvre à 17h : voici tout ce qu'il faut savoir

En route pour la Coupe du monde 2026 ? La billetterie ouvre à 17h : voici tout ce qu'il faut savoir

17:00
Manchester City piège Jérémy Doku : "J'étais vraiment en train de m'énerver"

Manchester City piège Jérémy Doku : "J'étais vraiment en train de m'énerver"

16:30
OFFICIEL : un jeune défenseur rejoint Anderlecht

OFFICIEL : un jeune défenseur rejoint Anderlecht

16:00
Voici pourquoi six des sept prochains matchs du Standard à Sclessin auront lieu le vendredi

Voici pourquoi six des sept prochains matchs du Standard à Sclessin auront lieu le vendredi

15:40
Homawoo, Ayensa, Nkada : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard avant la réception de Malines Interview

Homawoo, Ayensa, Nkada : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard avant la réception de Malines

14:40
📷 La Pro League plus bénéficiaire que presque tout le G5 : le bilan du mercato belge et européen

📷 La Pro League plus bénéficiaire que presque tout le G5 : le bilan du mercato belge et européen

15:20
Manuel Neuer de retour en équipe nationale allemande ?

Manuel Neuer de retour en équipe nationale allemande ?

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 4
Arsenal Arsenal 13/09 Nottingham Forest Nottingham Forest
Newcastle Utd Newcastle Utd 13/09 Wolverhampton Wolverhampton
Bournemouth Bournemouth 13/09 Brighton Brighton
Crystal Palace Crystal Palace 13/09 Sunderland Sunderland
Everton Everton 13/09 Aston Villa Aston Villa
Fulham Fulham 13/09 Leeds United Leeds United
West Ham Utd West Ham Utd 13/09 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 13/09 Chelsea Chelsea
Burnley Burnley 14/09 Liverpool Liverpool
Manchester City Manchester City 14/09 Manchester United Manchester United
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved