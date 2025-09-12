Lammens ou Bayindir pour le derby de Manchester ? Le coach a fait son choix

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Senne Lammens a rejoint Manchester United pour 21 millions d'euros. Le gardien belge ne fera pas ses débuts ce week-end contre City, pour le derby de Manchester.

Manchester United a payé 21 millions d’euros pour faire venir Senne Lammens de l’Antwerp. Le transfert a pris un peu de temps à se régler, mais tout s’est finalement bien terminé pour le jeune gardien et son ancien club.

United s’est tourné vers un nouveau gardien parce que ce poste posait trop de soucis. André Onana, décevant depuis son arrivée, a été envoyé en prêt du côté de Trabzonspor.

En conférence de presse, Ruben Amorim a reconnu être impressionné par son nouveau portier belge. "Lammens a le potentiel pour être le gardien de Manchester United pour plusieurs années", a-t-il lancé.

Mais la Premier League ne pardonne pas l’inexpérience. Amorim a ajouté qu’il fallait du vécu, du sang-froid et une résistance à la pression des grands soirs. Son choix pour le derby n’a pas laissé de place au suspense : Altay Bayindir sera titulaire contre City dimanche.

Pour Lammens, pas de baptême officiel sous le maillot rouge. Mais à Old Trafford, tout le monde sait que son heure viendra.