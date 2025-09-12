Lammens ou Bayindir pour le derby de Manchester ? Le coach a fait son choix

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Lammens ou Bayindir pour le derby de Manchester ? Le coach a fait son choix
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Senne Lammens a rejoint Manchester United pour 21 millions d'euros. Le gardien belge ne fera pas ses débuts ce week-end contre City, pour le derby de Manchester.

Manchester United a payé 21 millions d’euros pour faire venir Senne Lammens de l’Antwerp. Le transfert a pris un peu de temps à se régler, mais tout s’est finalement bien terminé pour le jeune gardien et son ancien club.

United s’est tourné vers un nouveau gardien parce que ce poste posait trop de soucis. André Onana, décevant depuis son arrivée, a été envoyé en prêt du côté de Trabzonspor.

En conférence de presse, Ruben Amorim a reconnu être impressionné par son nouveau portier belge. "Lammens a le potentiel pour être le gardien de Manchester United pour plusieurs années", a-t-il lancé.

Mais la Premier League ne pardonne pas l’inexpérience. Amorim a ajouté qu’il fallait du vécu, du sang-froid et une résistance à la pression des grands soirs. Son choix pour le derby n’a pas laissé de place au suspense : Altay Bayindir sera titulaire contre City dimanche.

Pour Lammens, pas de baptême officiel sous le maillot rouge. Mais à Old Trafford, tout le monde sait que son heure viendra.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Manchester City - Manchester United en live sur Walfoot.be à partir de 17:30 (14/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester United
Manchester City
Senne Lammens

Plus de news

LIVE : Un temps fort de chaque côté, Homawoo évacué sur civière Live

LIVE : Un temps fort de chaque côté, Homawoo évacué sur civière

21:37
Tout le monde s'en mêle : Georges-Louis Bouchez relance la polémique DAZN

Tout le monde s'en mêle : Georges-Louis Bouchez relance la polémique DAZN

21:40
📷 Grosse frayeur à Sclessin : Josué Homawoo évacué sur civière dans un silence glaçant

📷 Grosse frayeur à Sclessin : Josué Homawoo évacué sur civière dans un silence glaçant

21:16
"Il a des qualités offensives incroyables, mais..." : Thorsten Fink rappelle les règles à Genk

"Il a des qualités offensives incroyables, mais..." : Thorsten Fink rappelle les règles à Genk

21:00
Un ancien coach d'Anderlecht règle ses comptes avec le club

Un ancien coach d'Anderlecht règle ses comptes avec le club

20:30
Mauvaise nouvelle pour un Diable Rouge : son club publie un communiqué

Mauvaise nouvelle pour un Diable Rouge : son club publie un communiqué

20:00
"Il fallait l'empêcher d'aller au Standard" : la folle histoire qui a coûté des millions à La Gantoise

"Il fallait l'empêcher d'aller au Standard" : la folle histoire qui a coûté des millions à La Gantoise

19:00
Pas de Nilson Angulo contre Genk mais deux bonnes nouvelles à l'entraînement : "Ils sont proches d'un retour"

Pas de Nilson Angulo contre Genk mais deux bonnes nouvelles à l'entraînement : "Ils sont proches d'un retour"

18:30
Charleroi encore confronté à un départ de dernière minute ? "À lui de décider quelle est la meilleure étape"

Charleroi encore confronté à un départ de dernière minute ? "À lui de décider quelle est la meilleure étape"

18:00
Une démission qui fait des dégâts : Anderlecht se sépare d'un proche de Wouter Vandenhaute

Une démission qui fait des dégâts : Anderlecht se sépare d'un proche de Wouter Vandenhaute

17:30
"Marc me faisait des références à sa période en équipe nationale" : Mircea Rednic très cash sur le noyau du Standard

"Marc me faisait des références à sa période en équipe nationale" : Mircea Rednic très cash sur le noyau du Standard

17:00
"Je ne veux pas être un choix par défaut" : les vérités de Felice Mazzu dans sa recherche d'un nouveau club

"Je ne veux pas être un choix par défaut" : les vérités de Felice Mazzu dans sa recherche d'un nouveau club

16:30
Luis Vazquez titulaire confirmé ? Besnik Hasi pointe deux autres options surprenantes : "Ils peuvent jouer en faux neuf"

Luis Vazquez titulaire confirmé ? Besnik Hasi pointe deux autres options surprenantes : "Ils peuvent jouer en faux neuf"

16:00
"Il va devoir se faire opérer" : une longue absence à prévoir pour l'Union Saint-Gilloise

"Il va devoir se faire opérer" : une longue absence à prévoir pour l'Union Saint-Gilloise

15:30
Après la bière, les chips ! DAZN frappe un grand coup dans la diffusion du football belge

Après la bière, les chips ! DAZN frappe un grand coup dans la diffusion du football belge

15:00
"Avant, je rêvais de jouer pour le Standard, maintenant je rêve de gagner là-bas"

"Avant, je rêvais de jouer pour le Standard, maintenant je rêve de gagner là-bas"

14:30
Une première depuis 1964 ! Le Parc Duden accueillera bien du football européen

Une première depuis 1964 ! Le Parc Duden accueillera bien du football européen

14:00
Au bras de fer en 2008, mais reconnaissant : Vincent Kompany retrouve son ancien club pour un match "chargé d'histoire"

Au bras de fer en 2008, mais reconnaissant : Vincent Kompany retrouve son ancien club pour un match "chargé d'histoire"

13:30
Situation toujours aussi préoccupante pour Raskin chez les Rangers : "Le plus important est que Nico comprenne pourquoi"

Situation toujours aussi préoccupante pour Raskin chez les Rangers : "Le plus important est que Nico comprenne pourquoi"

12:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/09: Ochoa

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/09: Ochoa

12:20
Deux ans de blessures, bourreau du Standard... et déjà révélation en Pro League ?

Deux ans de blessures, bourreau du Standard... et déjà révélation en Pro League ?

13:00
Pour entrer dans l'histoire du football l'été prochain ? Guillermo Ochoa s'offre un nouveau défi, à 40 ans

Pour entrer dans l'histoire du football l'été prochain ? Guillermo Ochoa s'offre un nouveau défi, à 40 ans

12:20
"Parfois, on oublie qu'on est pro" : comment la blessure de Killian Sardella a changé sa vision de l'avenir

"Parfois, on oublie qu'on est pro" : comment la blessure de Killian Sardella a changé sa vision de l'avenir

12:00
Dennis Praet à un tournant de sa carrière : voilà pourquoi les prochaines semaines seront décisives pour lui

Dennis Praet à un tournant de sa carrière : voilà pourquoi les prochaines semaines seront décisives pour lui

11:30
Retournement de situation, et excellente nouvelle pour la RAAL La Louvière

Retournement de situation, et excellente nouvelle pour la RAAL La Louvière

11:00
Anderlecht face à son "ex" ce week-end ? Il est de retour, mais...

Anderlecht face à son "ex" ce week-end ? Il est de retour, mais...

10:30
"On a surpris toute la Belgique" : Dimitri De Condé se livre sans filtre sur le mercato du Racing Genk

"On a surpris toute la Belgique" : Dimitri De Condé se livre sans filtre sur le mercato du Racing Genk

10:00
"Il peut atteindre des chiffres très proches de ceux de KDB" : un ex-Citizen convaincu du potentiel de Rayan Cherki

"Il peut atteindre des chiffres très proches de ceux de KDB" : un ex-Citizen convaincu du potentiel de Rayan Cherki

07:20
Nouveau centre d'entraînement pour l'Union : voici le coût de l'installation

Nouveau centre d'entraînement pour l'Union : voici le coût de l'installation

09:30
"Besnik Hasi n'a aucune confiance en lui" : le Sporting d'Anderlecht a-t-il réalisé un transfert... pour rien ?

"Besnik Hasi n'a aucune confiance en lui" : le Sporting d'Anderlecht a-t-il réalisé un transfert... pour rien ?

09:00
3
Ligue des Champions en approche : l'Union cherche encore des supporters, le Jan Breydel déjà plein à craquer

Ligue des Champions en approche : l'Union cherche encore des supporters, le Jan Breydel déjà plein à craquer

08:30
Blessure de dernière minute au Standard avant la réception de Malines

Blessure de dernière minute au Standard avant la réception de Malines

08:00
La cérémonie du Ballon d'Or sera diffusée en Belgique... avec un Diable Rouge aux commentaires

La cérémonie du Ballon d'Or sera diffusée en Belgique... avec un Diable Rouge aux commentaires

07:40
Nicky Hayen acte un choix important au Club de Bruges

Nicky Hayen acte un choix important au Club de Bruges

07:00
L'Inter Milan pense déjà à un joueur du Club de Bruges, estimé à près de 30 millions d'euros, pour 2026

L'Inter Milan pense déjà à un joueur du Club de Bruges, estimé à près de 30 millions d'euros, pour 2026

06:30
La première de Vincent Euvrard à Sclessin : la composition probable du Standard pour affronter Malines

La première de Vincent Euvrard à Sclessin : la composition probable du Standard pour affronter Malines

06:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 4
Arsenal Arsenal 13/09 Nottingham Forest Nottingham Forest
Newcastle Utd Newcastle Utd 13/09 Wolverhampton Wolverhampton
Bournemouth Bournemouth 13/09 Brighton Brighton
Crystal Palace Crystal Palace 13/09 Sunderland Sunderland
Everton Everton 13/09 Aston Villa Aston Villa
Fulham Fulham 13/09 Leeds United Leeds United
West Ham Utd West Ham Utd 13/09 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 13/09 Chelsea Chelsea
Burnley Burnley 14/09 Liverpool Liverpool
Manchester City Manchester City 14/09 Manchester United Manchester United
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved