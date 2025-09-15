🎥 Alexis Saelemaekers impressionne en Italie : "Il a joué un grand match"

🎥 Alexis Saelemaekers impressionne en Italie : "Il a joué un grand match"

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Koni De Winter a fait ses grands débuts avec l'AC Milan ce dimanche, mais il n'était pas le seul Diable Rouge à l'œuvre avec les Milanais. Alexis Saelemaekers était également sur le terrain et a disputé l'intégralité du match.

L'AC Milan s'est finalement imposé sur le score de 1-0. Un but de Luka Modrić à la 61e a permis aux Rossoneri de l'emporter.

Alexis Saelemaekers a été passeur décisif pour le Croate. L'ailier belge a servi, depuis le côté droit, la légende du Real Madrid avec une superbe passe à ras de terre dans l'axe, à l'entrée du grand rectangle.

Lire aussi… Koni De Winter a disputé ses premières minutes avec l'AC Milan : des débuts réussis ?

Après la rencontre, une vidéo filmée par le milieu de terrain, se disant heureux pour son premier but avec l'AC Milan, a été partagée sur les réseaux sociaux. L'international croate remercie le joueur belge, présent juste à côté de lui, pour son assist. Un vrai moment de complicité entre les deux joueurs ! 

Il a joué un grand match

L'entraîneur Massimiliano Allegri était très content de la prestation d'Alexis Saelemaekers au micro de Milan TV : "Je dois le féliciter. Il a joué un grand match même après avoir été averti. Il peut devenir encore plus fort."

Le prochain défi de l'AC Milan sera ce samedi 20 septembre. Les Milanais se déplaceront à Udinese à 20h45. Au classement, ils sont actuellement cinquièmes après trois rencontres avec un bilan de six points sur neuf.

@acmilan Luka 😍❤️🖤 #Modric #acmilan #tiktokfootball #tiktokcalcio ♬ suono originale - AC Milan
0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
AC Milan
Bologna
Alexis Saelemaekers

Plus de news

Koni De Winter a disputé ses premières minutes avec l'AC Milan : des débuts réussis ?

Koni De Winter a disputé ses premières minutes avec l'AC Milan : des débuts réussis ?

09:00
Mika Godts révèle comment il a réussi à se relancer après des mois difficiles

Mika Godts révèle comment il a réussi à se relancer après des mois difficiles

10:30
Ce Diable Rouge est décisif pour la première fois de la saison en Serie A

Ce Diable Rouge est décisif pour la première fois de la saison en Serie A

10:00
Un ancien Diable Rouge critique un jeune gardien belge : "C'est une erreur"

Un ancien Diable Rouge critique un jeune gardien belge : "C'est une erreur"

08:30
"Je trouve ça dommage de la part des fans" : Diego Moreira regrette l'attitude des Ultras strasbourgeois

"Je trouve ça dommage de la part des fans" : Diego Moreira regrette l'attitude des Ultras strasbourgeois

08:00
Ivan Leko très content de sa nouvelle recrue : "Il est le héros du match"

Ivan Leko très content de sa nouvelle recrue : "Il est le héros du match"

07:40
📷 Un joueur d'Anderlecht rend un bel hommage à son petit frère de 13 ans, tragiquement décédé

📷 Un joueur d'Anderlecht rend un bel hommage à son petit frère de 13 ans, tragiquement décédé

07:20
"Anderlecht qui vend Simic 20 millions, c'est un coup de chance ?" Olivier Renard répond à ses détracteurs

"Anderlecht qui vend Simic 20 millions, c'est un coup de chance ?" Olivier Renard répond à ses détracteurs

07:00
1
Toujours aussi félin : Hervé Koffi revient de loin et sort le grand jeu sur penalty

Toujours aussi félin : Hervé Koffi revient de loin et sort le grand jeu sur penalty

06:30
Besnik Hasi défend Tristan Degreef... qui va tout de même devoir se calmer à l'avenir

Besnik Hasi défend Tristan Degreef... qui va tout de même devoir se calmer à l'avenir

06:00
Un retour plein d'émotion pour Ivan Leko : "Ici, les gens connaissent vraiment le football"

Un retour plein d'émotion pour Ivan Leko : "Ici, les gens connaissent vraiment le football"

23:00
Nathan Ngoy infranchissable avec Chancel Mbemba ! Un scénario de folie face aux Toulousains d'Aron Donnum

Nathan Ngoy infranchissable avec Chancel Mbemba ! Un scénario de folie face aux Toulousains d'Aron Donnum

22:00
Anderlecht s'en sort-il bien ? "Il y avait faute sur moi, j'en suis sûr à 200%"

Anderlecht s'en sort-il bien ? "Il y avait faute sur moi, j'en suis sûr à 200%"

22:20
Un joueur des Francs Borains a connu l'enfer : "Depuis que c'est sorti, les gens me regardent bizarrement dans la rue"

Un joueur des Francs Borains a connu l'enfer : "Depuis que c'est sorti, les gens me regardent bizarrement dans la rue"

22:40
Des Mauves courageux : les cotes d'Anderlecht-Genk

Des Mauves courageux : les cotes d'Anderlecht-Genk

21:40
Le coleader croqué sans merci par Westerlo, l'Union finit le weekend seule en tête

Le coleader croqué sans merci par Westerlo, l'Union finit le weekend seule en tête

21:20
"C'est absolument ridicule, une décision folle" : l'affaire Nicolas Raskin prend de l'ampleur à Glasgow

"C'est absolument ridicule, une décision folle" : l'affaire Nicolas Raskin prend de l'ampleur à Glasgow

21:00
Quel numéro ! Jérémy Doku assomme United avec deux assists de grande classe

Quel numéro ! Jérémy Doku assomme United avec deux assists de grande classe

20:45
Réduit à 10 après une demi-heure, Anderlecht prend un bon point... grâce à Luis Vazquez !

Réduit à 10 après une demi-heure, Anderlecht prend un bon point... grâce à Luis Vazquez !

20:28
Et si la Juve avait fait une erreur ? Samuel Mbangula inscrit un but sensationnel en Bundesliga

Et si la Juve avait fait une erreur ? Samuel Mbangula inscrit un but sensationnel en Bundesliga

20:00
🎥 Exclusion inévitable ? Le vilain tacle de Tristan Degreef qui complique la tâche d'Anderlecht

🎥 Exclusion inévitable ? Le vilain tacle de Tristan Degreef qui complique la tâche d'Anderlecht

19:45
Michael Verschueren de retour au premier plan ? Marc Coucke brouille les pistes mais confirme s'activer en coulisse

Michael Verschueren de retour au premier plan ? Marc Coucke brouille les pistes mais confirme s'activer en coulisse

19:30
🎥 Le petit prince est de retour : les premiers buts de la saison de Charles De Ketelaere

🎥 Le petit prince est de retour : les premiers buts de la saison de Charles De Ketelaere

18:40
"À une seconde près, le message volait à la poubelle", la bourde qui a failli ruiner le transfert d'Anthony Moris

"À une seconde près, le message volait à la poubelle", la bourde qui a failli ruiner le transfert d'Anthony Moris

19:00
Festival de buts entre Charleroi et le Cercle : les Carolos s'imposent au terme d'un match fou

Festival de buts entre Charleroi et le Cercle : les Carolos s'imposent au terme d'un match fou

18:10
Les weekends passent, les Dogues trépassent : l'Olympic encore giflé au Mambourg, un ancien de Pro League en plante quatre

Les weekends passent, les Dogues trépassent : l'Olympic encore giflé au Mambourg, un ancien de Pro League en plante quatre

18:20
Appelé trois fois...pour trois faux départs : la curieuse situation d'un binational bruxellois

Appelé trois fois...pour trois faux départs : la curieuse situation d'un binational bruxellois

17:30
1
Tubize en démonstration à Namur, Habay surpris, Virton rejoint par Stockay : les résultats de l'après-midi en D1 ACFF

Tubize en démonstration à Namur, Habay surpris, Virton rejoint par Stockay : les résultats de l'après-midi en D1 ACFF

17:03
Quel onze pour Anderlecht ? Hasi a la pression au moment de recevoir Genk

Quel onze pour Anderlecht ? Hasi a la pression au moment de recevoir Genk

16:21
Un candidat aux Diables en avait gros sur la patate : "Il faut forcément passer par ce genre de moments"

Un candidat aux Diables en avait gros sur la patate : "Il faut forcément passer par ce genre de moments"

16:40
De Kathmandu à la Somalie ? Un entraîneur belge pourrait bien poursuivre son tour du monde

De Kathmandu à la Somalie ? Un entraîneur belge pourrait bien poursuivre son tour du monde

16:20
L'Union sans son porte-drapeau pour le début de la Ligue des Champions ? Sébastien Pocognoli dans l'attente

L'Union sans son porte-drapeau pour le début de la Ligue des Champions ? Sébastien Pocognoli dans l'attente

16:00
Une classe au-dessus : le RWDM Brussels profite des cadeaux de Seraing et s'impose largement

Une classe au-dessus : le RWDM Brussels profite des cadeaux de Seraing et s'impose largement

15:23
Ivan Leko en train de ressusciter La Gantoise ? Les Buffalos renversent la situation à dix contre onze

Ivan Leko en train de ressusciter La Gantoise ? Les Buffalos renversent la situation à dix contre onze

15:40
Les "2000" prennent le pouvoir : la Challenger Pro League fait place à la classe biberon, pour notre grand plaisir

Les "2000" prennent le pouvoir : la Challenger Pro League fait place à la classe biberon, pour notre grand plaisir

15:00
Six buts en sept matchs, dont trois sur penalty, et une seule clean sheet pour le Standard : où est le problème ? Interview

Six buts en sept matchs, dont trois sur penalty, et une seule clean sheet pour le Standard : où est le problème ?

14:40

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 3
Cagliari Cagliari 2-0 Parma Parma
Juventus Juventus 4-3 Inter Inter
Fiorentina Fiorentina 1-3 Napoli Napoli
AS Roma AS Roma 0-1 Torino Torino
Atalanta Atalanta 4-1 Lecce Lecce
Pisa Pisa 0-1 Udinese Udinese
Sassuolo Sassuolo 1-0 Lazio Lazio
AC Milan AC Milan 1-0 Bologna Bologna
Hellas Verona Hellas Verona 18:30 Cremonese Cremonese
Como Como 20:45 Genoa Genoa
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved