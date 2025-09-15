🎥 Alexis Saelemaekers impressionne en Italie : "Il a joué un grand match"

Koni De Winter a fait ses grands débuts avec l'AC Milan ce dimanche, mais il n'était pas le seul Diable Rouge à l'œuvre avec les Milanais. Alexis Saelemaekers était également sur le terrain et a disputé l'intégralité du match.

L'AC Milan s'est finalement imposé sur le score de 1-0. Un but de Luka Modrić à la 61e a permis aux Rossoneri de l'emporter.

Alexis Saelemaekers a été passeur décisif pour le Croate. L'ailier belge a servi, depuis le côté droit, la légende du Real Madrid avec une superbe passe à ras de terre dans l'axe, à l'entrée du grand rectangle.



Après la rencontre, une vidéo filmée par le milieu de terrain, se disant heureux pour son premier but avec l'AC Milan, a été partagée sur les réseaux sociaux. L'international croate remercie le joueur belge, présent juste à côté de lui, pour son assist. Un vrai moment de complicité entre les deux joueurs !

Il a joué un grand match

L'entraîneur Massimiliano Allegri était très content de la prestation d'Alexis Saelemaekers au micro de Milan TV : "Je dois le féliciter. Il a joué un grand match même après avoir été averti. Il peut devenir encore plus fort."

Le prochain défi de l'AC Milan sera ce samedi 20 septembre. Les Milanais se déplaceront à Udinese à 20h45. Au classement, ils sont actuellement cinquièmes après trois rencontres avec un bilan de six points sur neuf.