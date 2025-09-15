🎥 On l'avait rarement vu si énervé : la provocation qui a mis Michy Batshuayi hors de lui

L'Eintracht Francrort a subi sa première défaite de la saison en Bundesliga. Monté au jeu, Michy Batshuayi n'est pas parvenu à inverser la tendance.

Revenu des Diables Rouges sans la moindre minute de jeu, Michy Batshuayi a repris son rôle de joker à Francfort. Resté sur le banc lors du premier match de la saison, le Bruxellois est cette fois monté au jeu, comme lors de la dernière rencontre avant la trêve.

Mais contrairement à cette victoire à Hoffenheim, il était cette fois question de pousser pour revenir au score sur le terrain du Bayer Leverkusen. Quand Batshuayi est monté au jeu à 20 minutes de la fin, l'Eintracht était revenu à 2-1 et n'avait ainsi plus qu'un but à rattraper.

Les visiteurs ont poussé, Michy Batshuayi a donné de sa personne pour tenter d'égaliser, sans y parvenir. En fin de match, le Bayer a même réussi à profiter des espaces laissés pour faire le break (3-1).

Les nerfs à vif

Le Diable Rouge est d'ailleurs sorti très énervé. Il faut dire que les duels étaient assez chauds avec Loïc Badé. Le défenseur français, arrivé cet été pour 25 millions d'euros, ne s'est pas privé de narguer notre compatriote.

Loïc Badé qui provoque…. Michy Batshuayi 😂😅 pic.twitter.com/5KUjTRAkll — 𝗟𝗲𝗻𝘀 𝗫𝘁𝗿𝗮 (@LensXtra) September 14, 2025

Batshuayi a réagi en allant lui dire sa façon de penser, l'arbitre a eu du boulot pour ramener tout le monde au calme. Il a d'ailleurs fait preuve de beaucoup de psychologie, ne brandissant aucune carte jaune sur cette action.