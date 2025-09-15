🎥 On l'avait rarement vu si énervé : la provocation qui a mis Michy Batshuayi hors de lui

🎥 On l'avait rarement vu si énervé : la provocation qui a mis Michy Batshuayi hors de lui
Photo: © photonews
Deviens fan de Galatasaray! 44

L'Eintracht Francrort a subi sa première défaite de la saison en Bundesliga. Monté au jeu, Michy Batshuayi n'est pas parvenu à inverser la tendance.

Revenu des Diables Rouges sans la moindre minute de jeu, Michy Batshuayi a repris son rôle de joker à Francfort. Resté sur le banc lors du premier match de la saison, le Bruxellois est cette fois monté au jeu, comme lors de la dernière rencontre avant la trêve.

Mais contrairement à cette victoire à Hoffenheim, il était cette fois question de pousser pour revenir au score sur le terrain du Bayer Leverkusen. Quand Batshuayi est monté au jeu à 20 minutes de la fin, l'Eintracht était revenu à 2-1 et n'avait ainsi plus qu'un but à rattraper.

Les visiteurs ont poussé, Michy Batshuayi a donné de sa personne pour tenter d'égaliser, sans y parvenir. En fin de match, le Bayer a même réussi à profiter des espaces laissés pour faire le break (3-1).

Les nerfs à vif

Le Diable Rouge est d'ailleurs sorti très énervé. Il faut dire que les duels étaient assez chauds avec Loïc Badé. Le défenseur français, arrivé cet été pour 25 millions d'euros, ne s'est pas privé de narguer notre compatriote.

Batshuayi a réagi en allant lui dire sa façon de penser, l'arbitre a eu du boulot pour ramener tout le monde au calme. Il a d'ailleurs fait preuve de beaucoup de psychologie, ne brandissant aucune carte jaune sur cette action.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Süper Lig
Süper Lig Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Galatasaray
Michy Batshuayi

Plus de news

Le grand perdant de la défaite à la RAAL ? Hein Vanhaezebrouck y va fort : "Je doute qu'il puisse encore évoluer"

Le grand perdant de la défaite à la RAAL ? Hein Vanhaezebrouck y va fort : "Je doute qu'il puisse encore évoluer"

21:20
"Il ne sait pas défendre" : Silvio Proto donne son avis sur l'exclusion de Tristan Degreef

"Il ne sait pas défendre" : Silvio Proto donne son avis sur l'exclusion de Tristan Degreef

21:00
Ivan Leko l'avait bien compris : le mal récurrent du Standard qui explique ses difficultés offensives

Ivan Leko l'avait bien compris : le mal récurrent du Standard qui explique ses difficultés offensives

20:40
Une arme inattendue pour l'Union Saint-Gilloise au PSV ? "Je viens d'apprendre que j'étais sur la liste"

Une arme inattendue pour l'Union Saint-Gilloise au PSV ? "Je viens d'apprendre que j'étais sur la liste"

20:20
Le parquet n'a pas épargné Tristan Degreef : deux exclus du weekend fixés sur leur suspension

Le parquet n'a pas épargné Tristan Degreef : deux exclus du weekend fixés sur leur suspension

19:30
Premier bilan en D1 ACFF : les favoris au titre répondent présents, déjà de l'inquiétude dans le bas de tableau

Premier bilan en D1 ACFF : les favoris au titre répondent présents, déjà de l'inquiétude dans le bas de tableau

19:00
Merci pour tout...ou pas : le bourreau de la génération dorée annonce sa retraite à 31 ans

Merci pour tout...ou pas : le bourreau de la génération dorée annonce sa retraite à 31 ans

18:42
1
Un arbitre belge en Ligue des Champions déjà fortement critiqué... avant le match

Un arbitre belge en Ligue des Champions déjà fortement critiqué... avant le match

18:20
Voici pourquoi le Club de Bruges pourrait bien regretter d'avoir vendu ce joueur

Voici pourquoi le Club de Bruges pourrait bien regretter d'avoir vendu ce joueur

18:00
Rudi Garcia peut souffler : plus de peur que de mal pour un nouveau cadre des Diables, sorti sur blessure

Rudi Garcia peut souffler : plus de peur que de mal pour un nouveau cadre des Diables, sorti sur blessure

17:40
1
"Après six journées de championnat, aucun des avants-centres de Bruges n'a encore inscrit le moindre but"

"Après six journées de championnat, aucun des avants-centres de Bruges n'a encore inscrit le moindre but"

17:20
Sébastien Pocognoli dévoile les ambitions de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions

Sébastien Pocognoli dévoile les ambitions de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions

17:00
Un ancien Diable Rouge est catégorique avec ce grand club de Pro League : "C'est le maximum atteignable"

Un ancien Diable Rouge est catégorique avec ce grand club de Pro League : "C'est le maximum atteignable"

16:30
"Nous avons beaucoup de respect pour eux" : le coach du PSV méfiant avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

"Nous avons beaucoup de respect pour eux" : le coach du PSV méfiant avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

15:30
Michal Skoras se confie sur son départ du Club de Bruges : "Ce n'était pas une décision facile"

Michal Skoras se confie sur son départ du Club de Bruges : "Ce n'était pas une décision facile"

16:00
Le fils d'un ex-joueur du Club de Bruges et de la RAAL Louviéroise attire l'intérêt de plusieurs clubs belges

Le fils d'un ex-joueur du Club de Bruges et de la RAAL Louviéroise attire l'intérêt de plusieurs clubs belges

15:00
"Ça commence à prendre" : la sérénité des joueurs du Standard étonne alors que la situation se complique déjà Interview

"Ça commence à prendre" : la sérénité des joueurs du Standard étonne alors que la situation se complique déjà

14:40
1
Dernier au classement, le Girona d'Axel Witsel n'a toujours pas de victoire à son actif en championnat

Dernier au classement, le Girona d'Axel Witsel n'a toujours pas de victoire à son actif en championnat

14:20
"J'étais déjà très excité avant le match" : la confession inattendue de Jérémy Doku

"J'étais déjà très excité avant le match" : la confession inattendue de Jérémy Doku

14:00
"C'est un homme incroyable en dehors du terrain" : Alexis Saelemaekers ravi d'évoluer aux côtés de Luka Modrić

"C'est un homme incroyable en dehors du terrain" : Alexis Saelemaekers ravi d'évoluer aux côtés de Luka Modrić

13:30
🎥 Leandro Trossard décisif pour la première fois de la saison

🎥 Leandro Trossard décisif pour la première fois de la saison

13:00
"Moi, je trouve ça marrant" : Matisse Samoise réagit aux sifflets à son encontre

"Moi, je trouve ça marrant" : Matisse Samoise réagit aux sifflets à son encontre

12:40
Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !

Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !

12:20
"On ne va pas faire de cadeaux" : Jérémy Doku prévient Kevin De Bruyne avant Manchester City - Napoli

"On ne va pas faire de cadeaux" : Jérémy Doku prévient Kevin De Bruyne avant Manchester City - Napoli

12:00
Charleroi et la RAAL à l'honneur, Westerlo aussi : voici notre septième équipe de la semaine Analyse

Charleroi et la RAAL à l'honneur, Westerlo aussi : voici notre septième équipe de la semaine

11:40
2
Le match contrasté mais, enfin, un sourire pour Luis Vazquez : peut-il vraiment faire oublier Dolberg ?

Le match contrasté mais, enfin, un sourire pour Luis Vazquez : peut-il vraiment faire oublier Dolberg ?

11:00
Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, secoue ses joueurs avant le début de la Ligue des champions

Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, secoue ses joueurs avant le début de la Ligue des champions

11:20
1
Mika Godts révèle comment il a réussi à se relancer après des mois difficiles

Mika Godts révèle comment il a réussi à se relancer après des mois difficiles

10:30
Ce Diable Rouge est décisif pour la première fois de la saison en Serie A

Ce Diable Rouge est décisif pour la première fois de la saison en Serie A

10:00
🎥 Alexis Saelemaekers impressionne en Italie : "Il a joué un grand match"

🎥 Alexis Saelemaekers impressionne en Italie : "Il a joué un grand match"

09:30
1
Koni De Winter a disputé ses premières minutes avec l'AC Milan : des débuts réussis ?

Koni De Winter a disputé ses premières minutes avec l'AC Milan : des débuts réussis ?

09:00
Un ancien Diable Rouge critique un jeune gardien belge : "C'est une erreur"

Un ancien Diable Rouge critique un jeune gardien belge : "C'est une erreur"

08:30
"Je trouve ça dommage de la part des fans" : Diego Moreira regrette l'attitude des Ultras strasbourgeois

"Je trouve ça dommage de la part des fans" : Diego Moreira regrette l'attitude des Ultras strasbourgeois

08:00
Ivan Leko très content de sa nouvelle recrue : "Il est le héros du match"

Ivan Leko très content de sa nouvelle recrue : "Il est le héros du match"

07:40
📷 Un joueur d'Anderlecht rend un bel hommage à son petit frère de 13 ans, tragiquement décédé

📷 Un joueur d'Anderlecht rend un bel hommage à son petit frère de 13 ans, tragiquement décédé

07:20
"Anderlecht qui vend Simic 20 millions, c'est un coup de chance ?" Olivier Renard répond à ses détracteurs

"Anderlecht qui vend Simic 20 millions, c'est un coup de chance ?" Olivier Renard répond à ses détracteurs

07:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Süper Lig

 Journée 5
Samsunspor Samsunspor 1-2 Antalyaspor Antalyaspor
Eyüpspor Eyüpspor 0-2 Galatasaray Galatasaray
Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 0-1 Kasimpasa Kasimpasa
Konyaspor Konyaspor 1-2 Alanyaspor Alanyaspor
Besiktas Besiktas 2-1 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
Kayserispor Kayserispor 1-1 Göztepe Göztepe
Fenerbahce Fenerbahce 1-0 Trabzonspor Trabzonspor
Gaziantep B.B. Gaziantep B.B. 2-0 Kocaelispor Kocaelispor
Rizespor Rizespor 1-0 Genclerbirligi Genclerbirligi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved