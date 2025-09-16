🎥 Le but fantastique d'Anouar Ait El Hadj pour faire 0-2 au PSV !

Au moment d'écrire ces lignes, l'Union Saint-Gilloise est en train de faire sensation sur la pelouse du PSV Eindhoven. Les champions de Belgique en titre mènent 0-2, et Anouar Ait El Hadj a inscrit un splendide but !

Quelle performance l'USG est en train de réaliser en ce moment même au Phillips Stadion d'Eindhoven ! Les Unionistes menaient de deux buts à la pause, après notamment une ouverture du score sur penalty suite à une faute intelligemment obtenue par Burgess.

Mais après ce penalty transformé par David, c'est surtout le deuxième but signé Anouar Ait El Hadj qui a fait se lever le stade - ou au moins la tribune visiteurs.



Lire aussi… Comme un déplacement à Dender, ou presque : l'Union taille patron en Ligue des Champions !

Après une perte de balle néerlandaise au milieu de terrain, Ait El Hadj partait en effet comme une fusée vers le but adverse. Repérant l'appel d'un équipier, il préfère placer un crochet et une accélération plein axe, avant de fusiller Kovar.

Un deuxième but pour l'USG en Ligue des Champions, et le premier but dans cette compétition pour l'ancien milieu de terrain d'Anderlecht et du KRC Genk, auteur d'un match plein en-dehors même de cette réalisation.

Reste désormais à tenir bon en deuxième période afin de prendre trois premiers points très importants dans cette phase de ligue de la Champions League !