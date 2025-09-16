"Je n'ai peur de personne" : parfois limite en Pro League, Christian Burgess ne changera pas en Ligue des Champions

"Je n'ai peur de personne" : parfois limite en Pro League, Christian Burgess ne changera pas en Ligue des Champions
Christian Burgess, qui joue souvent à la limite du règlement en Jupiler Pro League, compte en faire autant en Ligue des Champions, tout en respectant les règles plus strictes mises en place par l'UEFA.

Christian Burgess est connu pour ses gestes parfois à la limite du règlement, en Jupiler Pro League. Sera-t-il le même en Ligue des Champions ? "Je vais jouer mon jeu", répond-il en riant à Het Laatste Nieuws. Le défenseur anglais l'assure : son esprit de compétition ne le fera pas dévier de ses habitudes, même contre des adversaires rugueux tels que l'Atlético de Madrid ou Galatasaray.

"C'est comme ça que je suis. J'ai une personnalité fougueuse et un esprit de compétition très développé. Je n'ai peur de personne. Alors je vais tout donner, même si cela implique de faire certaines choses", affirme-t-il résolument.

Lire aussi… L'Union a un plan : "Le PSV n'aime pas ça, c'est là où nous sommes forts"

Burgess ne changera pas, mais fera attention

Burgess est néanmoins conscient que les règles de la Ligue des Champions diffèrent de celles du championnat belge. "Nous avons récemment eu une réunion avec le département des arbitres de l'UEFA. Je tiendrai certainement compte de leurs attentes envers les joueurs", explique-t-il.

Cela concerne principalement le comportement à adopter sur le terrain. "Seul le capitaine est autorisé à parler à l'arbitre. Ils ne veulent pas de troubles, et si cela arrive, on reçoit un carton jaune. Il s'agit de maîtriser ses émotions."

Burgess souligne qu'il sait allier rigueur et discipline. "Le football est un sport d'émotions. Parfois, on joue à la limite, mais jamais au-delà. Sinon, on laisse à l'arbitre l'occasion de siffler un penalty ou une faute. J'en suis conscient, et j'en tirerai profit en Ligue des Champions", conclut-il.

