"Il ne reste plus beaucoup d'options après cette blessure" : Vincent Kompany préface Hoffenheim-Bayern

"Il ne reste plus beaucoup d'options après cette blessure" : Vincent Kompany préface Hoffenheim-Bayern

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Après un succès encourageant face à Chelsea en Ligue des Champions ce mercredi (3-1), le Bayern se déplacera à Hoffenheim ce samedi en Bundesliga. Vincent Kompany s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre.

"Il n’y a pas d’autres absences en plus de Josip Stanisic pour ce match," a affirmé l'entraîneur. Le Croate était sorti sur blessure face aux Blues après 51 minutes de jeu. Il souffre d'une rupture partielle du ligament médial du genou droit.

L'entraîneur belge est prudent avant le prochain match : "Mais ce match comporte des dangers : Hoffenheim a gagné tous ses matchs amicaux, a remporté son match de Coupe et a toujours bien performé." L'adversaire des Bavarois réalise pour le moment un bon début de championnat avec un six sur neuf.

"Ils vont aussi se dire : 'C’est le moment ! Nous avons du plaisir à jouer, nous sommes en confiance.' C’est pourquoi nous ne préparerons pas Hoffenheim différemment de Chelsea," poursuit Vincent Kompany.

"La façon dont nous allons exactement planifier, vous le verrez demain. Il ne reste plus beaucoup d’options après la blessure de Josip Stanišić. Pour Raphaël Guerreiro, nous allons voir aujourd’hui où il en est. Pour Stani, ce n’est probablement pas trop grave, sans doute seulement de courte durée. Nous allons gérer cela avec les joueurs que nous avons."

L'ancien Diable Rouge a également évoqué le pressing mis en place par son équipe : "On ne peut pas progresser en changeant radicalement, mais seulement en apprenant. Quand l’équipe réussit, elle va chercher à reproduire exactement cela lors du match suivant. Il n’y a aucun problème à reculer si l’adversaire l’a mérité. Si l’adversaire ne l’impose pas, alors nous sommes là, toujours présents !"

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Hoffenheim - Bayern Munich en live sur Walfoot.be à partir de 15:30 (20/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Hoffenheim
Vincent Kompany

Plus de news

De quoi sera fait l'avenir de Philippe Clement ? "C'est une décision prise en famille"

De quoi sera fait l'avenir de Philippe Clement ? "C'est une décision prise en famille"

12:40
Le FC Barcelone prêt à recevoir le PSG en Ligue des Champions dans un stade de... 6.000 places ?

Le FC Barcelone prêt à recevoir le PSG en Ligue des Champions dans un stade de... 6.000 places ?

12:20
Antonio Conte s'explique sur le remplacement prématuré de Kevin De Bruyne

Antonio Conte s'explique sur le remplacement prématuré de Kevin De Bruyne

12:00
"Il est inarrêtable" : Pep Guardiola impressionné par Jérémy Doku

"Il est inarrêtable" : Pep Guardiola impressionné par Jérémy Doku

11:30
"On le lui avait dit" : pourquoi la prestation cinq étoiles de Hans Vanaken... frustre Nicky Hayen

"On le lui avait dit" : pourquoi la prestation cinq étoiles de Hans Vanaken... frustre Nicky Hayen

10:40
Grâce à une semaine européenne réussie, les clubs belges peuvent rêver de deux tickets directs pour la Champions League

Grâce à une semaine européenne réussie, les clubs belges peuvent rêver de deux tickets directs pour la Champions League

11:00
OFFICIEL : un attaquant d'Anderlecht prolonge jusqu'en 2029 !

OFFICIEL : un attaquant d'Anderlecht prolonge jusqu'en 2029 !

10:09
1
🎥 "Il nous manque beaucoup" : Bernardo Silva très heureux d'avoir pu retrouver Kevin De Bruyne

🎥 "Il nous manque beaucoup" : Bernardo Silva très heureux d'avoir pu retrouver Kevin De Bruyne

10:00
"Ça fait mal pour lui" : Jérémy Doku prend la parole sur la sortie de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium

"Ça fait mal pour lui" : Jérémy Doku prend la parole sur la sortie de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium

09:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/09: Lloci

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/09: Lloci

08:20
Grosse gêne à Monaco : le Directeur Général est venu s'expliquer en zone mixte après la débâcle subie à Bruges

Grosse gêne à Monaco : le Directeur Général est venu s'expliquer en zone mixte après la débâcle subie à Bruges

08:40
🎥 "L'adversaire a fait un très bon match" : Eric Dier reconnaît la supériorité de Bruges après la défaite de son équipe

🎥 "L'adversaire a fait un très bon match" : Eric Dier reconnaît la supériorité de Bruges après la défaite de son équipe

09:00
OFFICIEL : le KSC Lokeren crée la surprise et s'offre un ancien international espoirs belge

OFFICIEL : le KSC Lokeren crée la surprise et s'offre un ancien international espoirs belge

08:20
🎥 "On était vraiment à notre niveau" : Carlos Forbs satisfait après la victoire du Club de Bruges face à Monaco

🎥 "On était vraiment à notre niveau" : Carlos Forbs satisfait après la victoire du Club de Bruges face à Monaco

08:00
"C'est à nous de réagir" : le KRC Genk prêt à relever la tête face à l'Union Saint-Gilloise ? Les mots forts de Matte Smets

"C'est à nous de réagir" : le KRC Genk prêt à relever la tête face à l'Union Saint-Gilloise ? Les mots forts de Matte Smets

07:40
"Le ballon, c'est comme une femme" : le sérieux recadrage d'Ivan Leko à ses joueurs

"Le ballon, c'est comme une femme" : le sérieux recadrage d'Ivan Leko à ses joueurs

07:20
Reparti pour un tour en janvier : les deux clubs refusés par Nicolas Raskin cet été

Reparti pour un tour en janvier : les deux clubs refusés par Nicolas Raskin cet été

07:00
Cette fois, c'est signé : un club belge historique passe sous pavillon japonais

Cette fois, c'est signé : un club belge historique passe sous pavillon japonais

06:40
🎥 "C'est devenu un match facile" : le FC Bruges a imité l'Union pour une semaine belge historique en Ligue des Champions

🎥 "C'est devenu un match facile" : le FC Bruges a imité l'Union pour une semaine belge historique en Ligue des Champions

06:00
"Le Club met Monaco en slip", "des vagues incessantes" : la presse française s'incline devant la démonstration brugeoise

"Le Club met Monaco en slip", "des vagues incessantes" : la presse française s'incline devant la démonstration brugeoise

06:20
Improbable : un Brugeois quitte la pelouse très frustré contre Monaco, malgré la leçon de football du Club

Improbable : un Brugeois quitte la pelouse très frustré contre Monaco, malgré la leçon de football du Club

22:40
Jérémy Doku éclipse De Bruyne d'un but splendide, la première de Theate : le résumé de la soirée en Ligue des Champions

Jérémy Doku éclipse De Bruyne d'un but splendide, la première de Theate : le résumé de la soirée en Ligue des Champions

23:00
Officiel : une rencontre supplémentaire s'ajoute au programme du Lotto Park

Officiel : une rencontre supplémentaire s'ajoute au programme du Lotto Park

22:20
Déjà quatre jaunes et une rouge cette saison : un attaquant d'Anderlecht va devoir se calmer

Déjà quatre jaunes et une rouge cette saison : un attaquant d'Anderlecht va devoir se calmer

22:00
Tout ça pour ça : Kevin De Bruyne sorti par Antonio Conte...après 26 minutes contre Manchester City

Tout ça pour ça : Kevin De Bruyne sorti par Antonio Conte...après 26 minutes contre Manchester City

21:44
Charleroi et Anderlecht l'ont mis en lumière : une différence majeure pour expliquer les difficultés de Genk Analyse

Charleroi et Anderlecht l'ont mis en lumière : une différence majeure pour expliquer les difficultés de Genk

21:20
Un ancien Diable à la relance à Courtrai ? "Il m'a appelé lui-même il y a quelques semaines"

Un ancien Diable à la relance à Courtrai ? "Il m'a appelé lui-même il y a quelques semaines"

21:00
Hasi reste inflexible : un transfert à 2,5 millions déjà poussé vers un prêt pour le mercato d'hiver

Hasi reste inflexible : un transfert à 2,5 millions déjà poussé vers un prêt pour le mercato d'hiver

20:20
Officiel : Charleroi annonce un partenariat avec un club de D1 ACFF

Officiel : Charleroi annonce un partenariat avec un club de D1 ACFF

20:00
"Si je pouvais rejouer ce match à Anderlecht, ma carrière aurait été tout autre"

"Si je pouvais rejouer ce match à Anderlecht, ma carrière aurait été tout autre"

19:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/09: Lazare Amani - Kyei - De Sart

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/09: Lazare Amani - Kyei - De Sart

18:40
Du beau monde... dont un joueur d'Anderlecht pour soutenir Bruges en Ligue des Champions

Du beau monde... dont un joueur d'Anderlecht pour soutenir Bruges en Ligue des Champions

18:59
🎥 Il n'en croyait pas ses yeux : le penalty litigieux concédé...et arrêté par Mignolet avant sa sortie sur blessure

🎥 Il n'en croyait pas ses yeux : le penalty litigieux concédé...et arrêté par Mignolet avant sa sortie sur blessure

19:20
Officiel : brièvement relancé par le Standard, barré à l'Union, Lazare Amani s'est trouvé un nouveau club

Officiel : brièvement relancé par le Standard, barré à l'Union, Lazare Amani s'est trouvé un nouveau club

18:40
Officiel : José Mourinho revient à ses premières amours et coachera un Diable Rouge

Officiel : José Mourinho revient à ses premières amours et coachera un Diable Rouge

18:20
De bon augure pour tantôt : les jeunes Brugeois montrent l'exemple face à un ancien grand espoir du Standard

De bon augure pour tantôt : les jeunes Brugeois montrent l'exemple face à un ancien grand espoir du Standard

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 4
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 20:30 FC St. Pauli FC St. Pauli
Hoffenheim Hoffenheim 20/09 Bayern Munich Bayern Munich
FC Augsburg FC Augsburg 20/09 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Hambourg Hambourg 20/09 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Werder Brême Werder Brême 20/09 Freiburg Freiburg
RB Leipzig RB Leipzig 20/09 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 21/09 Union Berlin Union Berlin
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21/09 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21/09 Wolfsburg Wolfsburg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved