"Il ne reste plus beaucoup d'options après cette blessure" : Vincent Kompany préface Hoffenheim-Bayern

Après un succès encourageant face à Chelsea en Ligue des Champions ce mercredi (3-1), le Bayern se déplacera à Hoffenheim ce samedi en Bundesliga. Vincent Kompany s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre.

"Il n’y a pas d’autres absences en plus de Josip Stanisic pour ce match," a affirmé l'entraîneur. Le Croate était sorti sur blessure face aux Blues après 51 minutes de jeu. Il souffre d'une rupture partielle du ligament médial du genou droit.

L'entraîneur belge est prudent avant le prochain match : "Mais ce match comporte des dangers : Hoffenheim a gagné tous ses matchs amicaux, a remporté son match de Coupe et a toujours bien performé." L'adversaire des Bavarois réalise pour le moment un bon début de championnat avec un six sur neuf.

"Ils vont aussi se dire : 'C’est le moment ! Nous avons du plaisir à jouer, nous sommes en confiance.' C’est pourquoi nous ne préparerons pas Hoffenheim différemment de Chelsea," poursuit Vincent Kompany.

"La façon dont nous allons exactement planifier, vous le verrez demain. Il ne reste plus beaucoup d’options après la blessure de Josip Stanišić. Pour Raphaël Guerreiro, nous allons voir aujourd’hui où il en est. Pour Stani, ce n’est probablement pas trop grave, sans doute seulement de courte durée. Nous allons gérer cela avec les joueurs que nous avons."

L'ancien Diable Rouge a également évoqué le pressing mis en place par son équipe : "On ne peut pas progresser en changeant radicalement, mais seulement en apprenant. Quand l’équipe réussit, elle va chercher à reproduire exactement cela lors du match suivant. Il n’y a aucun problème à reculer si l’adversaire l’a mérité. Si l’adversaire ne l’impose pas, alors nous sommes là, toujours présents !"