Une légende de Manchester United descend Senne Lammens : "Le club a recruté le mauvais gardien"

Une légende de Manchester United descend Senne Lammens : "Le club a recruté le mauvais gardien"
Senne Lammens attend toujours ses débuts avec Manchester United. Le gardien a déjà reçu des éloges de la part de Tom Heaton. Mais tout le monde n'est pas aussi enthousiaste concernant l'arrivée de notre compatriote à Old Trafford.

"Ses qualités de gardien sont impressionnantes", a déclaré Tom Heaton à propos de Senne Lammens. "Ce n’est pas évident d’arriver à Manchester United à 23 ans. Mais il y parvient sans problème."

Selon Peter Schmeichel, les Red Devils n’ont pas recruté le bon gardien. "Nous aurions dû aller chercher Emiliano Martinez", confie l’icône du club dans The Sun.

"Ou nous aurions dû recruter Gianluigi Donnarumma quand nous en avions l’occasion. Ces garçons ont déjà fait leurs preuves au plus haut niveau et ils apportent du leadership. Là, nous avons pris le mauvais gardien."

J’aurais trouvé logique de recruter Lammens en même temps que Martinez

"Je dois honnêtement admettre que je ne connaissais pas Lammens avant de voir passer les annonces de son transfert", poursuit l'ancien portier. "Ses statistiques sont excellentes, mais c’était en Belgique. Comment va-t-il gérer la pression qui accompagne Manchester United ?"

"J’aurais trouvé logique de recruter Lammens en même temps que Martinez", conclut le Danois. "Un champion du monde expérimenté comme numéro un et un jeune gardien talentueux qui peut se développer dans son ombre. Mais au lieu de cela, nous nous demandons maintenant qui sera le numéro un de Manchester United."

