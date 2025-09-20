Le Bayern de Vincent Kompany ne s'arrête plus : une nouvelle démonstration face à Hoffenheim

Le Bayern de Vincent Kompany n'a pas tremblé à Hoffenheim. Avec un Harry Kane décisif, les Bavarois ont signé un autre gros succès.

Le Bayern Munich de Vincent Kompany poursuit sa série de victoire. Après leur succès contre Chelsea 3-1 en Ligue des champions, les Bavarois se déplaçaient ce samedi à Hoffenheim.

a première période était équilibrée, mais le Bayern a fait la différence juste avant la pause. Servi par Lennart Karl sur corner, Harry Kane a coupé la trajectoire au premier poteau et a marqué. Une grosse frappe sèche qui n'a laissé aucune chance au gardien.

Dès le retour des vestiaires, l’attaquant anglais a pris les choses en main. Il a transformé deux penalties avec sang-froid. Un exercice qu'il maitrîse assez bien.

Hoffenheim a tenté de sauver l’honneur et a réduit l’écart grâce à Vladimir Coufal à dix minutes de la fin. Serge Gnabry, entré à l'heure de jeu, a clos le spectacle en inscrivant le quatrième but bavarois au bout du temps additionnel.

Avec cette victoire, le Bayern signe un quatrième succès en autant de matchs. Douze points sur douze, tout seul en tête de la Bundesliga.