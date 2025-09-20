Recruté pour 100 M€ par Chelsea, Mykhaïlo Mudryk envisage de participer aux JO de 2028... dans un autre sport

Recruté pour 100 M€ par Chelsea, Mykhaïlo Mudryk envisage de participer aux JO de 2028... dans un autre sport
Photo: © photonews

Mykhaïlo Mudryk est un joueur de Chelsea depuis janvier 2023. Il avait rejoint le club anglais pour environ 100 millions d'euros, bonus inclus. Désormais suspendu pour une affaire de dopage, il envisagerait de participer aux Jeux Olympiques 2028 d'athlétisme.

Le joueur avait été suspendu pour dopage en juin dernier suite à un test positif au meldonium datant de décembre 2024. Sa suspension pourrait durer jusqu'à quatre ans, ce qui compromettrait pleinement sa carrière de footballeur.

L'Ukrainien s'est désormais adonné à une autre discipline. L'attaquant des Blues souhaite se reconvertir dans le sprint selon Marca. Son ambition ? Participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Rien que ça.

Le pic de vitesse que Mykhaïlo Mudryk a atteint en match s'élève à 36,67 km/h. Il serait désormais supervisé par d'anciens athlètes olympiques et il s'entraînerait avec l'équipe nationale ukrainienne de sprint.

Un revirement de carrière plutôt improbable pour lui qui avait paraphé un contrat avec Chelsea jusqu'en... juin 2031. De grandes attentes ont été placées en lui par la formation londonienne, mais il n'a jamais réussi à véritablement s'imposer.

Avant sa suspension, il a disputé un total de 73 matchs avec Chelsea pour seulement 10 buts et 11 passes décisives. Un bilan bien en deçà des attentes ! 

