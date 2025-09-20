Un samedi à oublier pour Axel Witsel : les portes des Diables rouges pourraient se refermer

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Un samedi difficile pour Axel Witsel, expulsé après une demi-heure de jeu face à Levante. Gérone pointe à la dernière place de la Liga avec un seul point.

Axel Witsel devra oublier ce samedi après-midi. Le milieu belge avait l’occasion de montrer son expérience, mais ça s’est mal passé. Après trente minutes de jeu, il a reçu deux cartons jaunes et a dû quitter le terrain.

Gérone a perdu le contrôle de la rencontre. Levante en a profité pour marquer juste avant la pause. En seconde mi-temps, les visiteurs ont dominé et inscrit trois autres buts.

Witsel traverse un début de saison compliqué et n’arrive pas à s’imposer dans une équipe qui doute de plus en plus.

Gérone n’a pris qu’un seul point en cinq match de Liga et est dernier du classement. Les erreurs se répètent, l’attaque n’avance pas et la défense cède trop facilement.

Si Witsel veut revenir en sélection, il devra hausser son niveau et redevenir le joueur sûr et constant qu’il était. La Coupe du monde 2026 approche et les places sont très chères.