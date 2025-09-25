Vincent Kompany met les choses au clair à propos d'un départ d'Harry Kane l'été prochain

Actuellement sur une série de quatre victoires en quatre matchs de championnat, le Bayern de Vincent Kompany espère bien poursuivre sa dynamique ce vendredi face au Werder Brême. L'entraîneur belge a pris la parole avant cette rencontre en conférence de presse ce jeudi matin.

Actuellement 14e après quatre journées de championnat, le prochain adversaire des Bavarois compte quatre points. Vincent Kompany reste cependant prudent et a déjà bien analysé le club : "On voit immédiatement un nouveau style de jeu sous la houlette du nouvel entraîneur."

"Ils essaient de pratiquer un football dominant, en enchaînant rapidement les combinaisons dans l’axe — peu d’équipes le font avec une telle intensité," poursuit-il.



L'ancien Diable Rouge a du respect pour le coach adverse Horst Steffen, qui a entraîné en divisions inférieures avant de coacher une équipe de Bundesliga : "Et cela a beaucoup à voir avec l’entraîneur. Je suis fan des coachs qui connaissent les divisions inférieures et qui y ont réussi. Lui, c’est son cas."

Un départ d'Harry Kane ?

Vincent Kompany a également mis les choses au clair à propos de l'avenir d'Harry Kane : "Il traverse une excellente phase. Je ne veux pas ouvrir la porte à une autre discussion. Harry veut gagner des titres, et il peut le faire au Bayern. C’est la seule chose qui compte." Thomas Frank, coach des Spurs, avait évoqué son potentiel retour : "Je pense qu'il y a beaucoup de fans de Tottenham, moi y compris, qui aimeraient revoir Kane. Si Harry veut nous rejoindre, il est plus que bienvenu."

En ce début de championnat, le club bavarois a déjà affronté le RB Leipzig (6-0), Augsbourg (2-3), Hambourg (5-0) et Hoffenheim (1-4). Le buteur anglais a déjà inscrit pas moins de huit buts et délivré trois assists dans ces quatre rencontres.