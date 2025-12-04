Victoire au scénario rocambolesque pour le Bayern de Vincent Kompany, qualifié dans la douleur en DFB Pokal

Victoire au scénario rocambolesque pour le Bayern de Vincent Kompany, qualifié dans la douleur en DFB Pokal
Photo: © photonews

Au terme d'une rencontre au scénario un peu rocambolesque, le Bayern Munich et Vincent Kompany se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne ce mercredi soir. L'Union Berlin a inscrit deux buts contre son camp face aux Bavarois.

Il n'y a pas qu'en Belgique que l'on dispute les 1/8es de finale de la Coupe, cette semaine. C'est aussi le cas en Allemagne, où le Bayern Munich se déplaçait à l'Union Berlin ce mercredi soir.

Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que le scénario de cette rencontre a été quelque peu rocambolesque. Après moins d'un quart d'heure, les hommes de Vincent Kompany ont pris les commandes grâce au but contre son camp d'Ilyas Ansah, qui a malencontreusement dévié le corner de Joshua Kimmich dans ses propres cages (0-1, 12e).

Douze minutes plus tard, le Bayern pensait déjà se mettre définitivement à l'abri, à nouveau sur un corner botté par Joshua Kimmich. Harry Kane l'a repris de la tête et a placé le ballon vers le coin du but. Frederik Ronnow, le gardien berlinois, a tenté de se dégager sur sa ligne, mais le ballon a rebondi sous la barre transversale avant de finir au fond des filets (0-2, 24e).

Ensuite, le Rekordmeister pensait inscrire le 0-3 via Harry Kane, mais le but a été refusé pour hors-jeu. Dans le même temps, le VAR est intervenu pour une faute de main de Jonathan Tah dans sa propre surface au début de l'action. Penalty pour l'Union Berlin donc, que Leopold Querfeld a transformé juste avant le repos (1-2, 40e).

Des buts contre son camp, des penaltys, et une qualification dans la douleur pour le Bayern

Dans la foulée, juste avant le retour aux vestiaires, le Bayern a repris deux buts d'avance... à nouveau grâce à un but contre son camp survenu à la suite d'un corner, cette fois donné par Michael Olise. Harry Kane était à la réception, mais Diogo Leite a touché le ballon en premier et l'a dévié dans ses propres cages (1-3, 45+4e).

En seconde période, l'Union Berlin est à nouveau revenue au score... une nouvelle fois sur un penalty, cette fois concédé par Harry Kane, qui a voulu dégager un centre de la tête mais l'a touché du coude. Leopold Querfeld a remporté son deuxième duel avec Manuel Neuer pour remettre les siens dans le match (2-3, 55e).

Le Bayern Munich a toutefois réussi à conserver son avantage, malgré une dernière grosse occasion pour Leopold Querfeld, dont la reprise de la tête a frôlé le poteau (85e). Victoire dans la douleur des Bavarois, qui peuvent toujours rêver de remporter leur première Coupe d'Allemagne depuis 2020.

