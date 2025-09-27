Lourde défaite contre l'Atlético pour le Real Madrid de Thibaut Courtois !

Lourde défaite contre l'Atlético pour le Real Madrid de Thibaut Courtois !
Photo: © photonews

Sensation au Wanda Metropolitano : l'Atlético Madrid a écrasé le Real Madrid, qui subit sa première défaite de la saison. Thibaut Courtois s'est retourné à cinq reprises !

L’ambiance était électrique au Metropolitano et l’Atlético n’a pas tardé à s’en nourrir. Dès le premier quart d’heure, Robin Le Normand a jailli dans la surface pour tromper Courtois de la tête, récompensant une entame pleine d’agressivité des Colchoneros.

Mais le Real a immédiatement répliqué : lancé en profondeur, Mbappé a ajusté Oblak d’un tir croisé implacable, remettant les compteurs à égalité. Quelques minutes plus tard, Güler a profité d’un service de Vinícius pour inscrire un superbe but et donner l’avantage aux visiteurs (1-2).

L’Atlético, loin de se résigner, a continué d’appuyer et a fini par revenir grâce à Sorløth, juste avant la pause, après un but refusé à Lenglet. Le match, déjà spectaculaire, a basculé au retour des vestiaires. Sur penalty, Julián Álvarez a redonné l’avantage aux Colchoneros, avant d'inscrire un splendide coup-franc qui a laissé Courtois impuissant (4-2). 

 

Le Real Madrid, étouffé et sans véritable réaction, a vu les minutes défiler sans parvenir à se rapprocher au score. Et comme pour parachever la soirée, Griezmann, en quête de confiance depuis de longues semaines, a trouvé le chemin des filets dans le temps additionnel, offrant au public une conclusion parfaite

Pour le Real, c’était une première défaite sous l’ère Alonso. De quoi ravir le FC Barcelone, qui peut en profiter pour prendre la tête de la Liga en cas de victoire ce dimanche contre la Real Sociedad.

