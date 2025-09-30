"No sweat, no glory" et "L'Union fait la force" : pourquoi cette semaine sera décisive pour les clubs belges

"No sweat, no glory" et "L'Union fait la force" : pourquoi cette semaine sera décisive pour les clubs belges
Photo: © photonews

Le Club de Bruges et l'Union ont débuté leur campagne de Ligue des Champions avec une victoire, mais le travail est loin d'être terminé. Il reste encore sept matchs à chacun et il faudra aussi tenir compte des calculs pour passer au tour suivant.

La saison dernière, le Club de Bruges avait récolté 11 points lors de la phase de ligue, juste suffisants pour se qualifier. À l’époque, les adversaires étaient toutefois d’un niveau légèrement inférieur à ceux de cette saison, si l’on se fie uniquement aux noms : Bayern Munich, Barcelone et Arsenal, autant d’équipes contre lesquelles il faudra déjà réaliser un exploit pour glaner ne serait-ce qu’un point.

Monaco n’était pas un oiseau pour le chat, mais il s’agit néanmoins d’une équipe d’un tout autre calibre. Selon les calculs de l’UEFA, il faudra également onze points cette saison pour se qualifier pour la suite de la compétition.

Avec 12 points, la qualification sera dans la poche

Pour être complètement certain de se qualifier, le Club devrait obtenir 12 points. Cela ne semble pas impossible au vu du calendrier, même en supposant qu’il ne marque aucun point contre trois des clubs les plus prestigieux en Europe. Mais pour cela, une nouvelle performance exceptionnelle ce soir à Bergame contre l’Atalanta sera cruciale.

Avec six points, la moitié du travail serait déjà accomplie. Le déplacement au Sporting Lisbonne ne sera pas facile, mais les chances d’y prendre quelque chose sont plus élevées qu’à l’Allianz Arena. Les deux dernières journées se joueront ensuite au Kairat Almaty puis à domicile contre Marseille, actuellement au même niveau que Monaco en Ligue 1.

"No sweat, no glory" et "L’Union fait la force"

Pour l’Union Saint-Gilloise, la situation est similaire. Les Bruxellois affronteront également des noms prestigieux, mais on ne sait jamais avec eux. Le match de cette semaine contre Newcastle donnera déjà une bonne indication sur leurs chances de qualification. Si l’Union parvient à surprendre à nouveau, ses probabilités de passer au tour suivant augmenteront fortement.

Le champion en titre recevra ensuite l’Inter, Marseille et l’Atalanta au Lotto Park. Des équipes prestigieuses, certes, mais l’Union n’est plus impressionnée par personne. C’est là leur force : l’Union joue toujours son propre jeu, sans se soucier du reste.

Cette semaine pourrait donc déjà être décisive pour nos représentants belges en Ligue des Champions. "No sweat, no glory" et "L’Union fait la force" peuvent résonner encore plus fort.

Champions League
FC Bruges
Newcastle Utd

