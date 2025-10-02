Manchester United ne sait plus quoi faire d'un ancien joueur d'Anderlecht

Manchester United ne sait plus quoi faire d'un ancien joueur d'Anderlecht
Recruté 42,5 millions d'euros par Manchester United, Joshua Zirkzee ne convainc pas. L'ancien joueur d'Anderlecht pourrait rebondir ailleurs en janvier.

Le passage de Joshua Zirkzee à Manchester United ne décolle pas. L’attaquant néerlandais, ancien joueur d’Anderlecht, peine à s’imposer dans le groupe de Ruben Amorim.

Selon le tabloïd anglais The Sun, Cesc Fàbregas suit attentivement son dossier. L’ancien milieu d’Arsenal et de Barcelone, aujourd’hui entraîneur de Como en Serie A, aimerait profiter de la situation pour attirer Zirkzee en Italie.

Dans le dur

Les chiffres ne plaident pas en faveur du buteur. Recruté pour 42,5 millions d’euros en provenance de Bologne en juillet 2024, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à 7 reprises en 53 matchs.

Sous contrat jusqu’en 2029, Zirkzee est l'un des gros investissement de Manchester United. Le club hésite entre un prêt cet hiver ou une vente du joueur.

À 24 ans, l’attaquant néerlandais pourrait connaître son cinquième club en professionnel.

