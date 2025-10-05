🎥 Une chanson spéciale pour Senne Lammens : les fans de Manchester United l'associent à une légende

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Senne Lammens a réussi ses débuts avec Manchester United. Titulaire contre Sunderland, le gardien belge a gardé ses cages inviolées lors de la victoire 2-0.

Il a fallu attendre quelques semaines mais le moment est enfin arrivé pour Senne Lammens. Recruté pour 21 millions d’euros en provenance de l’Antwerp, le gardien belge a disputé samedi son tout premier match avec Manchester United face à Sunderland en Premier League.

Sûr de lui et impeccable, Lammens a réussi son premier match. À la clé, une victoire 2-0 des Red Devils et un premier clean sheet.



En face, il retrouvait d’anciennes connaissances de Pro League. Noah Sadiki et Simon Adingra se sont heurtés à un Lammens concentré, qui n’a rien laissé passer.

Pendant le match, dans les tribunes d’Old Trafford, les supporters ont lancé un chant : "Are you Schmeichel in disguise ?" Autrement dit : "Es-tu Schmeichel déguisé ?" Une référence à la légende danoise qui a marqué les années 90 du club.

🚨🎥| The United fans singing “Are you Schmeichel in disguise” to Sene Lammens



He’s a fan favourite already ❤️🇧🇪 pic.twitter.com/jf3tvztzZz — Kev 屮 (@UtdKev8) October 4, 2025

Adopté en un seul match, Lammens sait qu’il devra confirmer. Pour Manchester United, c’est peut-être la solution à son problème de gardien qui traîne depuis des années.