🎥 Six ans après Lukaku et Fellaini, Senne Lammens a fait forte impression pour sa première à Old Trafford

Manchester United s'est imposé 2-0 contre Sunderland pour la première de Senne Lammens entre les perches. Une bonne entrée en matière pour notre compatriote.

Nous vous en parlions dans l'après-midi : transféré à Manchester United lors du dernier jour du mercato anglais, Senne Lammens a fêté cette après-midi sa première titularisation dans les buts des Red Devils. Pour la première fois, l'ancien de l'Antwerp a pris le dessus sur son concurrent turc Altay Bayındır, laissé sur le banc.

Six ans après Romelu Lukaku et Marouane Fellaini, Old Trafford a ainsi à nouveau applaudi un joueur belge. Dans le camp d'en face, Noah Sadiki et Simon Adingra étaient eux aussi de la partie, contrairement à Chemsdine Talbi, qui a commencé sur le banc.



Premier match idéal pour Lammens

Manchester United a bien débuté sa rencontre, ouvrant le score après seulement huit minutes grâce à Mason Mount. Benjamin Sesko a ensuite fait le break dès la demi-heure. De quoi valoir à Lammens une première relativement tranquille.

Le natif de Zottegem n'a eu que trois ballons cadrés à sortir, dont une frappe de Granit Xhaka partie de l'entrée de la surface. Malgré la montée de Talbi et d'autres renforts offensifs, Sunderland n'a pas réussi à inverser la tendance.

Lammens maakt al meteen indruk! 🧱🧤 pic.twitter.com/acpTm1AFdV — Play Sports (@playsports) October 4, 2025

Premier match et première cleansheet pour Lammens, qui a fait bonne impression par ses interventions rassurantes. Que de chemin parcouru depuis ses premières titularisations avec l'Antwerp, quand l'ombre de Jean Butez planait encore au-dessus de lui.