Du positif pour les Diables Rouges : Maxim De Cuyper à nouveau décisif, Amadou Onana fait son retour

Chafik Ouassal
| 0 réaction
Du positif pour les Diables Rouges : Maxim De Cuyper à nouveau décisif, Amadou Onana fait son retour

Remplaçant, le Belge a sauvé les meubles pour sa formation en offrant une passe décisive qui permet à Brighton de prendre un point.

Une fois de plus, Maxim De Cuyper s'est montré décisif avec Brighton. Il était pourtant remplaçant pour ce match face à Wolverhampton, dans lequel Brighton concédait un premier but suite à une erreur de l'ancien portier d'Anderlecht Bart Verbruggen

Contraintes de courir après le score pendant tout le match, les Seagulls égalisaient en fin de partie. Le Diable Rouge était à la base de l'égalisation de Jan Paul van Hecke sur corner, suite à un coup de coin tiré rapidement.

Brighton prend ainsi un point à Wolverhampton, qui voit sa première victoire de la saison lui échapper. Décisif face à Chelsea, le Diable Rouge remet le couvert face aux Wolves et poursuit ses belles prestations.

Quelques minutes pour Amadou Onana

Aston Villa a remporté sa deuxième victoire consécutive en Premier League grâce au doublé de Malen, alors qu'Ugochukwu réduisait l'écart (2-1 score final). Amadou Onana est entré en jeu en toute fin de match pour les dernières minutes. L'équipe d'Unai Emery grimpe à la treizième place de la Premier League, tandis que Burnley reste 18ème.

Matz Sels et Forest dans le dur

Enfin, Matz Sels et Nottingham Forest restent bloqués dans la spirale négative. Après son match de Ligue des champions contre l'Union Saint-Gilloise, Newcastle s'est imposé 2-0 contre Nottingham Forest, avec Matz Sels dans les buts.

Nick Woltemade a marqué pour la troisième fois consécutive avec un penalty transformé à la 84e minute, après l'ouverture du score de Bruno Guimarães. Après une superbe saison, Forest connait bien des difficultés et reste bloqué dans le bas du classement de la Premier League.

