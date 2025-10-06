📷 Image étonnante : un tifo... nationaliste flamand à Lille

Drôle d'image à Lille, où un tifo en néerlandais a été déployé par l'une des tribunes du LOSC. Un message nationaliste flamand qui en a mis certains mal à l'aise.

"Rijsel is vlams" (sic) : voilà bien un message auquel on ne s'attendait pas au Grand Stade de Lille ce dimanche lors du choc face au PSG. Mais durant la rencontre, le virage est du stade a bien déployé un tifo laissant peu de place à l'équivoque.

Bras croisés, un personnage se tient ainsi devant un drapeau flamand, et pas n'importe lequel : les griffes du Lion des Flandres y sont en effet noires, ce qui est généralement associé au mouvement nationaliste et indépendantiste flamand.



Lire aussi… Déjà sans Bodart, le LOSC frustre le PSG... avec un but du frère Mbappé

Un tifo identitaire, donc, qui s'accompagne qui plus est d'une faute d'orthographe (il faudrait écrire "Rijsel is vlaams") : voilà qui a fait parler sur les réseaux sociaux, et a été souligné par divers médias dont L'Equipe.

Lille, bien sûr, est la "capitale des Flandres", et la plus grande ville de la zone historique dite de Flandre romane, région de l'ancien comté de Flandre. L'histoire de la ville est étroitement liée à la Flandre historique.