"Cela fait de lui un joueur exceptionnel" : un ancien grand footballeur italien séduit par Kevin De Bruyne

L'ancien grand footballeur italien Alessandro Del Piero a une nouvelle fois loué les qualités de Kevin De Bruyne.

"Ce qui est particulier chez lui, c’est que son influence se reflète souvent directement dans les statistiques du tableau d’affichage", a déclaré Alessandro Del Piero dans une interview accordée à TuttomercatoWeb.

Le meneur de jeu belge est reconnu pour sa maîtrise technique, sa vision du jeu et sa précision au milieu de terrain. Alessandro Del Piero le compare à certains des meilleurs joueurs de sa propre époque, notamment pour sa combinaison entre créativité et efficacité.

Un joueur exceptionnel

Selon Alessandro Del Piero, ce n’est pas seulement sa contribution directe aux buts qui rend Kevin De Bruyne si spécial. Sa participation constante au jeu et sa capacité à dicter le rythme d’un match le distinguent des autres milieux de terrain.

La légende italienne met également en avant la force mentale de De Bruyne : "Il reste concentré, même lorsqu’il ne parvient pas immédiatement à marquer ou à offrir une passe décisive. Ce professionnalisme fait de lui un joueur exceptionnel."

Avec de tels éloges venus d’un ancien joueur du calibre d'Alessandro Del Piero, Kevin De Bruyne confirme, même à 34 ans, son statut de l’un des meilleurs milieux de terrain du monde.

Voici les joueurs présents à l'entraînement des Diables Rouges ce lundi

20:00
Les Diables Rouges sont de retour à Tubize

19:40
"J'ai d'abord été surpris" : Felice Mazzu réagit au choix fort de Rudi Garcia

19:20
1
Openda gagne plus du double de Doku, Courtois loin devant : les salaires parfois surprenants des Diables

19:00
1
Le Club de Bruges prêt à construire un nouveau stade dès 2026 ?

23:30
"C'est vraiment une bonne équipe" : Ivan Leko fait l'éloge de Charleroi

23:15
1
Le mois de septembre réussi de Jérémy Doku récompensé à Manchester City

22:40
Trois grands clubs européens veulent arracher Mario Stroeykens à Anderlecht

22:20
À Zulte Waregem, l'appétit vient en mangeant : "Mes joueurs étaient déçus, ça en dit long"

22:00
Réunis au Kehrweg : que deviennent les deux anciens Rouches, Nicolas Gavory et Merveille Bokadi, à Eupen ?

21:20
Le Standard joue mieux, mais ne marque pas assez : "Quand le 50/50 tombe toujours du mauvais côté..." Interview

21:40
"Un leader qui va guider le RFC Liège" : le coprésident américain prend la parole sur le nouveau CEO du Matricule 4

21:00
Nilson Angulo aurait-il dû recevoir un carton rouge face au Standard ? Jonathan Lardot est catégorique

20:40
1
🎥 Son entrée en jeu a fait basculer le match : Kevin De Bruyne mène Naples vers la victoire

05/10
Quand Besnik Hasi se sert du héros du Clasico...pour envoyer une pique à plusieurs de ses joueurs

20:20
Un ambassadeur de choix ! Axel Witsel avec Laurent Ciman et Nacer Chadli dans un projet qui lui tient à cœur

17:15
Ça bouge chez les Gallois : gros coup dur avant de recevoir les Diables, un ancien de Pro League rappelé

16:20
Trois solutions se dégagent : comment Besnik Hasi pourrait compenser l'absence de Nathan De Cat à Anderlecht Analyse

18:40
1
Ancien d'Anderlecht et célébré au coup d'envoi, il voit pourtant un carton rouge pour Nilson Angulo

18:20
2
Un géant, une flèche et un tueur : Frédéric Taquin a l'embarras du choix à la RAAL

17:45
Rayonnant dans le Clasico...et bientôt convoité ? "Le prochain défi d'Anderlecht, c'est de le prolonger"

18:00
"Ça doit nous donner la confiance" : Gaëtan Englebert se réjouit de la nomination de Thomas Rodrigues Pereira Interview

17:30
Plus qu'une question de temps : un entraîneur de Pro League vers la sortie malgré la...victoire du weekend

17:00
Rouge ou pas rouge pour Nilson Angulo contre le Standard ? Le patron des arbitres met fin au débat

16:40
11
Une absence qui change tout pour l'Union : "Il nous manque beaucoup" Analyse

16:00
Pour une fois, merci John Textor : appelé par Ancelotti au Brésil, il est le plus grand talent de la D1B

15:40
Où en est le "projet d'écosystème" au RFC Liège ? Le coprésident Jean-Paul Lacomble fait le point Interview

15:20
Merci Lewandowski : Adnan Januzaj se fait peur...dix secondes après son entrée au jeu contre le Barca

15:00
De Cat en patron, Nkuba de retour sous le feu des projecteurs : voici notre 10e équipe de la semaine Analyse

14:40
Il ne manquait plus que ça : catastrophe pour un ancien du Standard au RWDM

14:20
Officiel : du changement à l'ACFF pour pallier le départ du CEO au RFC Liège

13:40
📷 Image étonnante : un tifo... nationaliste flamand à Lille

14:00
1
"L'objectif, c'est la D1" : les premiers mots du nouveau CEO du RFC Liège, Thomas Rodrigues Pereira Interview

13:20
Quatre matchs sans victoire pour l'un, 4/12 pour l'autre : deux candidats à la montée pataugent en D1B Interview

13:00
Cinq matchs et puis s'en va : le surréalisme continue à l'Olympic, Manu Ferrera déjà bien occupé

12:40
🎥 Mais comment a-t-il arrêté ça ? Kjell Scherpen a sorti le grand jeu devant Stankovic

12:20

