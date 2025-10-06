"Cela fait de lui un joueur exceptionnel" : un ancien grand footballeur italien séduit par Kevin De Bruyne

L'ancien grand footballeur italien Alessandro Del Piero a une nouvelle fois loué les qualités de Kevin De Bruyne.

"Ce qui est particulier chez lui, c’est que son influence se reflète souvent directement dans les statistiques du tableau d’affichage", a déclaré Alessandro Del Piero dans une interview accordée à TuttomercatoWeb.

Le meneur de jeu belge est reconnu pour sa maîtrise technique, sa vision du jeu et sa précision au milieu de terrain. Alessandro Del Piero le compare à certains des meilleurs joueurs de sa propre époque, notamment pour sa combinaison entre créativité et efficacité.

Un joueur exceptionnel

Selon Alessandro Del Piero, ce n’est pas seulement sa contribution directe aux buts qui rend Kevin De Bruyne si spécial. Sa participation constante au jeu et sa capacité à dicter le rythme d’un match le distinguent des autres milieux de terrain.

La légende italienne met également en avant la force mentale de De Bruyne : "Il reste concentré, même lorsqu’il ne parvient pas immédiatement à marquer ou à offrir une passe décisive. Ce professionnalisme fait de lui un joueur exceptionnel."

Avec de tels éloges venus d’un ancien joueur du calibre d'Alessandro Del Piero, Kevin De Bruyne confirme, même à 34 ans, son statut de l’un des meilleurs milieux de terrain du monde.