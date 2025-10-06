Cinq matchs et puis s'en va : le surréalisme continue à l'Olympic, Manu Ferrera déjà bien occupé

L'Olympic Charleroi vit un début de saison très difficile en D1B. La lanterne rouge est désormais à la recherche d'un nouvel entraîneur.

Avec un point en huit matchs, un goal average de 2-21 et la dernière place du classement, l'Olympic Charleroi est bien loin de l'euphorie du titre en D1 ACFF de la saison passée. Les changements autour de l'équipe ont rythmé l'été, et ce n'est pas fini.

Carlos Sánchez Aguiar n'est en effet plus l'entraîneur des Dogues, comme le confirme le communiqué officiel de l'équipe. On peut y lire que c'est bien le coach espagnol qui a décidé de mettre un terme à l'aventure de son propre gré. Son adjoint Javier Moreiras fait de même.

Manu Ferrera a du pain sur la planche

Le coach espagnol de 67 ans était arrivé au début du mois de septembre pour succéder à Darko Janackovic, parti après seulement trois matchs. Sánchez Aguiar aura tenu un peu plus longtemps, avec tout de même pas moins de cinq rencontres à la tête de l'équipe, et même le premier point de la saison sous ses ordres.

Le constat n'en est pas moins terrible : avant même le retour de l'équipe à la Neuville, l'Olympic aura déjà vu le départ de deux entraîneurs. Sous les ordres de Sánchez Aguiar, l'Olympic avait mis les trentenaires espagnols Iago Herrerin et Jonas Ramalho sous contrat.

Une semaine après son arrivée au club comme nouveau directeur sportif, Manu Ferrera doit déjà s'atteler à la recherche d'un nouvel entraîneur. Comme prévu, son début de mandat à la Neuville sera du genre chargé.