Déjà sans Bodart, le LOSC frustre le PSG... avec un but du frère Mbappé

Le LOSC recevait le Paris Saint-Germain ce dimanche, sans Arnaud Bodart dans les perches. Les Dogues ont partagé l'enjeu.

Ce dimanche, Lille recevait le Paris Saint-Germain, leader, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Un match qui s'est terminé sur le score de 1-1, pour une troisième rencontre d'affilée sans victoire côté lillois. Le PSG, de son côté, cale à nouveau et reste sur un 4/9.

Si Thomas Meunier était bel et bien titulaire côté lillois, un autre belge a assisté à ce partage depuis le banc : Arnaud Bodart, qui espérait pourtant du temps de jeu après la blessure de Berke Özer. Mais le portier turc s'est rapidement remis et a repris sa place d'indiscutable entre les perches.

Les deux buts du match ont été inscrits en seconde période : Nuno Mendes avait ouvert le score côté parisien à la 66e minute avant que Ethan Mbappé, frère de Kylian, égalise en fin de rencontre pour le LOSC (85e).

Un deuxième but cette saison pour le frère de Kylian Mbappé, qui avait déjà inscrit le but de la victoire face à Toulouse le 14 septembre dernier. Un beau bilan pour 4 montées au jeu.

Le jeune Mbappé a d'ailleurs inscrit ce but sous les yeux de son frère, présent au Grand Stade de Lille pour cette rencontre, rapporte Foot Mercato.