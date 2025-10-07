Moins de 24 heures après l'Olympic Charleroi : encore un changement d'entraîneur en D1B

Le Club de Bruges s'est séparé de l'entraîneur de son équipe U23. Tim Wolf paie le mauvais début de saison en D1B.

Au fil que la saison de D1B avance, la nervosité grandit pour les équipes en bas de tableau. Sans même parler de l'instabilité qui règne à l'Olympic Charleroi, les U23 du Club de Bruges ont eux aussi viré leur entraîneur : Tim Wolf n'aura tenu que huit matchs.

Il faut dire que le début de saison a été très compliqué en D1B avec ce bilan de 3 sur 24. Les jeunes Brugeois sont avant-derniers, deux points devant l'Olympic. Les deux équipes sont les seules à ne pas encore avoir gagné le moindre match depuis le début du championnat.

Club NXT U23 neemt afscheid van Tim Wolf als hoofdcoach. ℹ️



Meer info 👇 — Club NXT (@ClubNxt) October 6, 2025

Bruges n'a pas traîné

En Youth League pourtant, Wolf avait impressionné avec son équipe, victorieuse de l'Atalanta (0-2) et Monaco (1-0). Malgré ce sans-faute en Europe, la réalité de la D1B a rattrapé le jeune entraîneur.

Tim Wolf (37 ans) en était à sa toute première expérience comme entraîneur principal. Auparavant, il avait appris le métier comme assistant dans les équipes d'âge mais aussi avec le noyau A du PSV, travaillant notamment avec Ruud van Nistelrooy et Peter Bosz.

Le Club de Bruges est donc à la recherche d'un nouveau coach pour son équipe U23. La saison dernière, Robin Veldman avait amené l'équipe dans le top 6 de D1B avec un football attractif.