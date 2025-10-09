L'idée un peu folle qui trotterait dans la tête de Vincent Kompany

Muzamel Rahmat
L'idée un peu folle qui trotterait dans la tête de Vincent Kompany
Brillant au Bayern Munich, Vincent Kompany viserait l'exploit d'une saison sans faute, selon Filip Joos.

Vincent Kompany réalise un début de saison impressionnant au Bayern Munich. Le club allemand n’a plus connu la défaite depuis la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea.

Les Bavarois ont remporté leurs dix premiers matchs officiels de la saison et occupent la tête du championnat avec le maximum de points. Pour rappel, il y a deux ans, le Bayer Leverkusen avait réussi à remporter le championnat sans perdre.

Kompany peut rêver encore plus

Pour le consultant Filip Joos, Kompany vise encore plus haut. "Je pense vraiment que c’est dans sa tête : devenir le premier entraîneur à finir une saison de Bundesliga sans perdre le moindre point. Et c’est possible", a-t-il expliqué dans l’émission 90 minutes.

Autour de la table, Wesley Sonck et Sam Kerkhofs ont été surpris, rappelant que le Bayern ne dispose pas d’un effectif si large. Joos leur a répondu : "D’accord, mais qui pourrait les battre ?"

"À un moment, la Ligue des champions jouera peut-être son rôle, mais sinon, je ne vois pas qui pourrait les faire tomber. Je ne dis pas que ça arrivera, mais Kompany s’est sûrement réveillé avec cette idée. Et ce n’était pas un cauchemar", a-t-il conclu.

