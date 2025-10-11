Qui peut le faire à part lui ? Erling Haaland marque un triplé... après avoir raté deux penalties

Erling Haaland n'a pas fini de nous impressionner, l'attaquant de Manchester City a marqué un triplé contre Israel, alors qu'il avait raté deux fois son penalty... La Norvège a 18 points sur 18.

La Norvège affrontait Israël ce samedi soir, et comme souvent, Erling Haaland a volé la vedette. L’attaquant de Manchester City est passé par toutes les émotions. Il a raté deux penalties, mais a marqué un triplé.

Dès la cinquième minute, Haaland a eu l’occasion d’ouvrir le score sur penalty, mais le gardien Daniel Peretz a repoussé sa tentative. L’arbitre a demandé à le retirer, à nouveau raté pour le Cyborg.

La machine Haaland relancée

La Norvège n’a pas mis longtemps à réagir. À la 18e minute, le malheureux Anan Khalaili a marqué contre son camp. Juste avant la demi-heure, Haaland a doublé la mise, avant qu’un autre but contre son camp de Nachmias fasse 3-0 à la pause.

En seconde période, Haaland a fait parler sa puissance. Après 63 minutes, il a marqué son deuxième but avant d’en ajouter un troisième dix minutes plus tard. 5-0 pour la Norvège, grâce à un Haaland une fois de plus inarrêtable.

Avec cette victoire, la Norvège est en tête du groupe I. Toute la pression est sur l'Italie qui est deuxième et devra sans doute passer par les barrages.