Fabio Capello se lâche sur Ronaldo et sa vie agitée au Real Madrid

Fabio Capello est revenu sur son passage avec Ronaldo au Real Madrid. L'entraîneur italien dit que le Brésilien était le meilleur joueur qu'il ait connu, mais aussi le plus compliqué à gérer.

Fabio Capello n’a jamais mâché ses mots et son passage au Real Madrid reste gravé pour des raisons. Dans une interview au média espagnol AS, l’entraîneur italien est revenu sur sa relation compliquée avec Ronaldo. "Ronaldo aimait faire la fête chaque soir, il était incontrôlable. Il pesait 94 kilos et refusait de maigrir. J’ai dit au président qu’il fallait le laisser partir, on ne pouvait plus avancer."

Malgré cette décision, Capello a du respect pour son ancien attaquant. "Je le redis, c’est le meilleur joueur que j’ai entraîné." Il explique que le mode de vie du Brésilien pesait sur le vestiaire. "Ce n’était pas un leader. Chaque soir, il sortait avec six ou sept joueurs à la villa, fête, fête, fête."

Après son départ, Capello a tenté d’avertir. "Quand Ronaldo est parti à l'AC Milan, j’ai conseillé à Berlusconi de ne pas le recruter. Je lui ai dit que c’était un fêtard, qu’il ne pensait qu’aux femmes. Il m’a remercié, puis il l’a pris quand même."

Le talent du joueur était exceptionnel. "Il a marqué cent buts en quatre saisons à Madrid. Ses qualités étaient incroyables, mais sa vie privée l’a freiné." Après le Real, la carrière de Ronaldo a décliné à cause de son hygiène de vie.

Même avec du recul, Capello ne change pas d’avis. "Ronaldo était le meilleur, même avec ses erreurs, ses kilos et ses nuits blanches. Personne ne pouvait nier qu’il était un joueur unique."

