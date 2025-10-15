"D'où il me connaît ?" : Nathan Ngoy surpris par un Diable Rouge lors de son arrivée à Lille

Nathan Ngoy raconte son arrivée, son échange avec Meunier et ses débuts mouvementés à l'entraînement de Lille.

L’ancien défenseur du Standard de Liège, Nathan Ngoy, a pris un nouveau départ en rejoignant Lille cet été. Le club nordiste a déboursé près de trois millions d’euros pour s’offrir le jeune Belge, qui a signé jusqu’en juin 2029.

Arrivé dans le Nord, le natif de Bruxelles a été très vite mis à l’aise. Invité dans un podcast, il a raconté son accueil au LOSC et sa première rencontre avec un compatriote : Thomas Meunier.

"Le premier jour Meunier il vient, moi je suis personne, je viens de la Belgique et j’ai rien prouvé. Il vient et me dit 'ah mais qui voilà'. Je me dis mais comment ça ? D’où il me connaît ? Il me connaissait parce qu’il aime bien le Standard de Liège. On a discuté, les Français sont gentils, des crèmes."

L’adaptation n’a pas été de tout repos. Le défenseur belge raconte avec humour son tout premier entraînement avec Lille. "Premier entraînement je perds tous mes ballons. La possession ça va vite. Alexsandro Ribeiro fait des virgules... Je me suis demandé où j’étais."





Cette saison, Ngoy a disputé 7 matchs de Ligue 1 et marqué un but. Contre le Paris Saint-Germain, il a impressionné tous ceux qui ne le connaissaient pas.