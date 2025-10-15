Elle a dit "oui" : Jérémy Doku franchit une étape importante dans sa vie personnelle

Jérémy Doku a épousé Shireen Raymond ce mardi. Une belle étape personnelle pour l'international belge, qui avait demandé sa compagne en mariage quelques mois plus tôt à Dubaï.

Les Diables Rouges ont fait match nul 0-0 contre la Macédoine du Nord et se sont imposés 2-4 face au Pays de Galles durant cette trêve internationale. Pas de parcours parfait donc, à cause de ce partage.

Mais celui qui a, lui, impressionné à chaque apparition, c’est Jérémy Doku. L’ailier de Manchester City a été à deux reprises l’homme le plus dangereux sur le terrain, offrant du spectacle par ses dribbles et ses accélérations.

Il n’a pas trouvé le chemin des filets, mais a délivré une passe décisive. En dehors du terrain en revanche, il a marqué... un jour après le match contre le Pays de Galles.

Congrats to Jeremy Doku and Shireen Doku on their marriage! 💍💞💍 pic.twitter.com/GgAxt280en — City Report (@cityreport_) October 14, 2025

Ce mardi, il a en effet passé la bague au doigt de Shireen Raymond, une esthéticienne anglaise. Il n’avait déjà pas pris l’avion avec la sélection, et on sait désormais pourquoi.

Il y a quelques mois, il avait demandé Shireen en mariage à Dubaï. Des photos de leurs bagues avaient déjà été fièrement partagées sur Snapchat.