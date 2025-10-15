Elle a dit "oui" : Jérémy Doku franchit une étape importante dans sa vie personnelle

Elle a dit "oui" : Jérémy Doku franchit une étape importante dans sa vie personnelle
Photo: © photonews et Jérémy Doku
Deviens fan de Manchester City! 975

Jérémy Doku a épousé Shireen Raymond ce mardi. Une belle étape personnelle pour l'international belge, qui avait demandé sa compagne en mariage quelques mois plus tôt à Dubaï.

Les Diables Rouges ont fait match nul 0-0 contre la Macédoine du Nord et se sont imposés 2-4 face au Pays de Galles durant cette trêve internationale. Pas de parcours parfait donc, à cause de ce partage.

Mais celui qui a, lui, impressionné à chaque apparition, c’est Jérémy Doku. L’ailier de Manchester City a été à deux reprises l’homme le plus dangereux sur le terrain, offrant du spectacle par ses dribbles et ses accélérations.

Il n’a pas trouvé le chemin des filets, mais a délivré une passe décisive. En dehors du terrain en revanche, il a marqué... un jour après le match contre le Pays de Galles.

Ce mardi, il a en effet passé la bague au doigt de Shireen Raymond, une esthéticienne anglaise. Il n’avait déjà pas pris l’avion avec la sélection, et on sait désormais pourquoi.

Il y a quelques mois, il avait demandé Shireen en mariage à Dubaï. Des photos de leurs bagues avaient déjà été fièrement partagées sur Snapchat.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Jérémy Doku

Plus de news

Le Real Madrid et le FC Barcelone prêts à recruter un cadre de Vincent Kompany ?

Le Real Madrid et le FC Barcelone prêts à recruter un cadre de Vincent Kompany ?

16:20
🎥 📷 Voici à quoi devrait ressembler le nouveau maillot domicile des Diables Rouges

🎥 📷 Voici à quoi devrait ressembler le nouveau maillot domicile des Diables Rouges

16:00
Frenkie De Jong prolonge au FC Barcelone avec une clause totalement dingue dans son nouveau contrat !

Frenkie De Jong prolonge au FC Barcelone avec une clause totalement dingue dans son nouveau contrat !

15:20
Paul Pogba bientôt entraîné par Sébastien Pocognoli ? Il faudra encore un peu patienter

Paul Pogba bientôt entraîné par Sébastien Pocognoli ? Il faudra encore un peu patienter

15:00
Rudi Garcia a son groupe à 80% pour 2026 : qu'est-ce qui peut encore changer ?

Rudi Garcia a son groupe à 80% pour 2026 : qu'est-ce qui peut encore changer ?

14:40
🎥 La joie d'Hugo Broos, premier coach belge qualifié pour un Mondial avec une nation étrangère

🎥 La joie d'Hugo Broos, premier coach belge qualifié pour un Mondial avec une nation étrangère

14:20
1
"C'était dangereux" : les couloirs des Diables restent fragiles, mais pour d'autres raisons qu'il y a 15 ans Analyse

"C'était dangereux" : les couloirs des Diables restent fragiles, mais pour d'autres raisons qu'il y a 15 ans

13:40
Voici ce qui rend le "Der Klassiker" entre le Bayern et Dortmund si spécial, selon Vincent Kompany

Voici ce qui rend le "Der Klassiker" entre le Bayern et Dortmund si spécial, selon Vincent Kompany

14:00
L'ancien joueur du Standard, Edmilson Junior, est qualifié pour la Coupe du monde 2026 avec le Qatar

L'ancien joueur du Standard, Edmilson Junior, est qualifié pour la Coupe du monde 2026 avec le Qatar

13:20
Préparation de la Coupe du monde 2026 : qu'est-ce qui a poussé l'Union belge à refuser le Moyen-Orient ?

Préparation de la Coupe du monde 2026 : qu'est-ce qui a poussé l'Union belge à refuser le Moyen-Orient ?

13:00
Un gros club de Liga s'intéresse de très près à un joueur du Club de Bruges

Un gros club de Liga s'intéresse de très près à un joueur du Club de Bruges

12:40
Nouvel échec pour l'Union belge : un jeune défenseur préfère jouer pour les Pays-Bas

Nouvel échec pour l'Union belge : un jeune défenseur préfère jouer pour les Pays-Bas

12:20
3
Qui pour remplacer David Hubert ? OHL aurait trouvé deux candidats

Qui pour remplacer David Hubert ? OHL aurait trouvé deux candidats

12:00
Pourquoi Axel Witsel a de réelles chances d'aller à la Coupe du Monde 2026

Pourquoi Axel Witsel a de réelles chances d'aller à la Coupe du Monde 2026

11:40
Saint-Étienne va avoir du mal à le garder : une belle récompense pour Lucas Stassin

Saint-Étienne va avoir du mal à le garder : une belle récompense pour Lucas Stassin

11:20
Qui l'aurait imaginé ? Un ancien du Club de Bruges va remplacer Lewandowski au Barça

Qui l'aurait imaginé ? Un ancien du Club de Bruges va remplacer Lewandowski au Barça

11:00
Marc Wilmots conseille Rudi Garcia : un Diable Rouge pourrait encore rendre de fiers services

Marc Wilmots conseille Rudi Garcia : un Diable Rouge pourrait encore rendre de fiers services

10:30
"C'est un entraîneur exceptionnel" : Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern, même auprès d'une superstar

"C'est un entraîneur exceptionnel" : Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern, même auprès d'une superstar

10:00
Le paradoxe d'Anderlecht : pourquoi le club séduit encore plus de fans malgré les mauvais résultats

Le paradoxe d'Anderlecht : pourquoi le club séduit encore plus de fans malgré les mauvais résultats

09:30
1
Le nouveau patron de l'attaque des Diables Rouges ? : "Il a un niveau hors du commun"

Le nouveau patron de l'attaque des Diables Rouges ? : "Il a un niveau hors du commun"

23:00
Les Diables Rouges plus souvent face aux grands d'Europe ? L'UEFA préparerait une petite révolution

Les Diables Rouges plus souvent face aux grands d'Europe ? L'UEFA préparerait une petite révolution

09:00
🎥 Dérapage total en provinciale : un entraîneur assène un coup de tête à l'arbitre

🎥 Dérapage total en provinciale : un entraîneur assène un coup de tête à l'arbitre

08:30
Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : Anderlecht récupère une pièce maîtresse

Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : Anderlecht récupère une pièce maîtresse

08:00
Fumée blanche à Anderlecht : Vandenhaute laisse avancer les choses

Fumée blanche à Anderlecht : Vandenhaute laisse avancer les choses

07:40
"D'où il me connaît ?" : Nathan Ngoy surpris par un Diable Rouge lors de son arrivée à Lille

"D'où il me connaît ?" : Nathan Ngoy surpris par un Diable Rouge lors de son arrivée à Lille

07:20
Mondial 2026 : l'Angleterre se qualifie, le Portugal de Roberto Martinez cale et l'Italie garde espoir

Mondial 2026 : l'Angleterre se qualifie, le Portugal de Roberto Martinez cale et l'Italie garde espoir

07:00
Neuf sur neuf : la semaine parfaite des U17 belges

Neuf sur neuf : la semaine parfaite des U17 belges

06:30
Kenneth Bornauw prend le pouvoir à Anderlecht : voici pourquoi tout a changé

Kenneth Bornauw prend le pouvoir à Anderlecht : voici pourquoi tout a changé

23:30
Une Panenka pour la première place : les U21 belges se rapprochent de l'Euro 2027

Une Panenka pour la première place : les U21 belges se rapprochent de l'Euro 2027

22:35
Simon Mignolet est impressionné par un Diable Rouge : "Il pourrait devenir inarrêtable"

Simon Mignolet est impressionné par un Diable Rouge : "Il pourrait devenir inarrêtable"

14/10
1
Aucun record ne lui résiste : Cristiano Ronaldo entre encore plus dans l'histoire

Aucun record ne lui résiste : Cristiano Ronaldo entre encore plus dans l'histoire

22:08
Désormais monégasque, Sébastien Pocognoli a un message pour les fans de l'Union

Désormais monégasque, Sébastien Pocognoli a un message pour les fans de l'Union

21:46
"Cela nous brise le cœur" : les frères Lukaku confrontés à des tensions familiales

"Cela nous brise le cœur" : les frères Lukaku confrontés à des tensions familiales

21:22
Seize ans d'attente : un sélectionneur belge qualifie son équipe pour le Mondial

Seize ans d'attente : un sélectionneur belge qualifie son équipe pour le Mondial

21:00
Perdre tous ses matchs et aller au Mondial 2026 ? Un pays européen pourrait vivre un miracle

Perdre tous ses matchs et aller au Mondial 2026 ? Un pays européen pourrait vivre un miracle

20:30
Le sort s'acharne sur Nicky Hayen : un cadre du Club de Bruges pas près de refouler les terrains

Le sort s'acharne sur Nicky Hayen : un cadre du Club de Bruges pas près de refouler les terrains

20:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 8
Nottingham Forest Nottingham Forest 18/10 Chelsea Chelsea
Sunderland Sunderland 18/10 Wolverhampton Wolverhampton
Crystal Palace Crystal Palace 18/10 Bournemouth Bournemouth
Manchester City Manchester City 18/10 Everton Everton
Brighton Brighton 18/10 Newcastle Utd Newcastle Utd
Burnley Burnley 18/10 Leeds United Leeds United
Fulham Fulham 18/10 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 19/10 Aston Villa Aston Villa
Liverpool Liverpool 19/10 Manchester United Manchester United
West Ham Utd West Ham Utd 20/10 Brentford Brentford
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved