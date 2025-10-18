Le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge 'Der Klassiker' avant la visite de Bruges

L'équipe de l'ancien Diable Rouge s'est imposée à domicile et reste aussi invaincue après sept journées de Bundesliga, avant son match de Ligue des champions de mercredi contre le Club Bruges.

Vincent Kompany et ses troupes se sont adjugés le "Der Klassiker" ce samedi en fin d'après-midi. Le Bayern Munich est ainsi resté invaincu pour la dixième fois consécutive dans ce choc contre le Borussia Dortmund suite à sa victoire 2-1.

Dans une Allianz Arena comble, l'équipe locale dominait. Le Bayern a pris l'initiative dès le coup d'envoi et a bloqué Dortmund dans sa moitié de terrain. Sur une passe de Joshua Kimmich, Harry Kane s'est élevé dans les airs et a ouvert le score (22e) d'une tête imparable, le douzième but en Bundesliga de l'attaquant anglais cette saison.

Après l'ouverture du score, le Bayern a continué à dominer et a eu d'autres occasions d'aggraver le score par l'intermédiaire de Michael Olise et Luis Díaz. Dortmund a eu beaucoup de mal à se créer des occasions et n'a pas réussi à tirer au but en première mi-temps.

Après la pause, l'équipe de Niko Kovac s'est montrée un peu plus audacieuse, notamment grâce à l'entrée en jeu de Jobe Bellingham, mais elle n'a pratiquement pas réussi à se créer d'occasions. Les moments les plus dangereux ont de nouveau été à mettre au compte des Bavarois. À la 79e minute, Michael Olise inscrivait le 2-0 pour tuer tout suspense.

Dortmund a tout de même réagi et a réduit le score à 2-1 à la 84e minute grâce à Julian Brandt. Mais cela n'a pas suffi pour menacer sérieusement l'adversaire. Le Bayern reste solide leader du championnat et se tourne désormais vers Bruges.