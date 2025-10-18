Le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge 'Der Klassiker' avant la visite de Bruges

Chafik Ouassal
| Commentaire
Le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge 'Der Klassiker' avant la visite de Bruges

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'équipe de l'ancien Diable Rouge s'est imposée à domicile et reste aussi invaincue après sept journées de Bundesliga, avant son match de Ligue des champions de mercredi contre le Club Bruges.

Vincent Kompany et ses troupes se sont adjugés le "Der Klassiker" ce samedi en fin d'après-midi. Le Bayern Munich est ainsi resté invaincu pour la dixième fois consécutive dans ce choc contre le Borussia Dortmund suite à sa victoire 2-1.

Dans une Allianz Arena comble, l'équipe locale dominait. Le Bayern a pris l'initiative dès le coup d'envoi et a bloqué Dortmund dans sa moitié de terrain. Sur une passe de Joshua Kimmich, Harry Kane s'est élevé dans les airs et a ouvert le score (22e) d'une tête imparable, le douzième but en Bundesliga de l'attaquant anglais cette saison.

Après l'ouverture du score, le Bayern a continué à dominer et a eu d'autres occasions d'aggraver le score par l'intermédiaire de Michael Olise et Luis Díaz. Dortmund a eu beaucoup de mal à se créer des occasions et n'a pas réussi à tirer au but en première mi-temps.

Après la pause, l'équipe de Niko Kovac s'est montrée un peu plus audacieuse, notamment grâce à l'entrée en jeu de Jobe Bellingham, mais elle n'a pratiquement pas réussi à se créer d'occasions. Les moments les plus dangereux ont de nouveau été à mettre au compte des Bavarois. À la 79e minute, Michael Olise inscrivait le 2-0 pour tuer tout suspense.

Dortmund a tout de même réagi et a réduit le score à 2-1 à la 84e minute grâce à Julian Brandt. Mais cela n'a pas suffi pour menacer sérieusement l'adversaire. Le Bayern reste solide leader du championnat et se tourne désormais vers Bruges.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Vincent Kompany

Plus de news

Changement d'entraîneur sans encombre pour l'Union : David Hubert renvoie Rik De Mil à ses tracas carolos

Changement d'entraîneur sans encombre pour l'Union : David Hubert renvoie Rik De Mil à ses tracas carolos

22:45
Le RWDM renoue avec la victoire, les RSCA Futures ne lâchent rien, les Francs Borains toujours dans le dur

Le RWDM renoue avec la victoire, les RSCA Futures ne lâchent rien, les Francs Borains toujours dans le dur

22:20
Baptême du feu mitigé pour Sébastien Pocognoli mais déjà un coaching gagnant

Baptême du feu mitigé pour Sébastien Pocognoli mais déjà un coaching gagnant

22:00
🎥 Décisif dans le derby, Leandro Trossard permet à Arsenal de rester leader de Premier League

🎥 Décisif dans le derby, Leandro Trossard permet à Arsenal de rester leader de Premier League

21:20
Service minimum pour Bruges qui rejoint l'Union en tête de la JPL

Service minimum pour Bruges qui rejoint l'Union en tête de la JPL

21:00
Retour difficile aux affaires : c'est le coup d'arrêt pour Kevin De Bruyne

Retour difficile aux affaires : c'est le coup d'arrêt pour Kevin De Bruyne

20:40
Match arrêté à Sclessin : l'Antwerp jouera "sous réserve" et compte porter plainte contre le Standard

Match arrêté à Sclessin : l'Antwerp jouera "sous réserve" et compte porter plainte contre le Standard

20:22
6
🎥 Défaite, entraîneur viré après le match : le cauchemard continue pour un Diable Rouge en Premier League

🎥 Défaite, entraîneur viré après le match : le cauchemard continue pour un Diable Rouge en Premier League

20:00
Un ancien coach d'Anderlecht peu convaincu par le retour de Michael Verschueren

Un ancien coach d'Anderlecht peu convaincu par le retour de Michael Verschueren

19:44
Anderlecht est prévenu : les Mauves attendus de pied ferme, Wouter Vrancken lance un avertissement clair

Anderlecht est prévenu : les Mauves attendus de pied ferme, Wouter Vrancken lance un avertissement clair

19:20
🎥 Superbe golazo d'Axel Witsel : le Belge s'offre un retourné face au FC Barcelone !

🎥 Superbe golazo d'Axel Witsel : le Belge s'offre un retourné face au FC Barcelone !

19:00
1
Sébastien Pocognoli sur le podium des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Pro League ? Analyse

Sébastien Pocognoli sur le podium des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Pro League ?

18:40
"L'objectif est aussi simple que ça" : Vincent Kompany prudent avant le "Der Klassiker"

"L'objectif est aussi simple que ça" : Vincent Kompany prudent avant le "Der Klassiker"

14:30
La RAAL concède un troisième nul d'affilée et va finir par avoir de gros regrets

La RAAL concède un troisième nul d'affilée et va finir par avoir de gros regrets

17:57
Le propriétaire du RWDM, John Textor, dans une situation très délicate...

Le propriétaire du RWDM, John Textor, dans une situation très délicate...

18:20
"C'est ça le problème avec Rudi Garcia" : Nathan De Cat déjà prêt pour les Diables Rouges ?

"C'est ça le problème avec Rudi Garcia" : Nathan De Cat déjà prêt pour les Diables Rouges ?

17:30
Un binational qui fait parler : les déclarations de Francis Amuzu qui lui retombent dessus des années après

Un binational qui fait parler : les déclarations de Francis Amuzu qui lui retombent dessus des années après

17:00
1
"Il n'est pas encore au niveau de Schmeichel" : Ruben Amorim réagit aux éloges des fans envers Senne Lammens

"Il n'est pas encore au niveau de Schmeichel" : Ruben Amorim réagit aux éloges des fans envers Senne Lammens

16:30
🎥 "On veut montrer de quoi on est capables" : Diego Moreira ambitieux avec Strasbourg après son but face au PSG

🎥 "On veut montrer de quoi on est capables" : Diego Moreira ambitieux avec Strasbourg après son but face au PSG

16:00
Mauvaise nouvelle pour deux joueurs d'Anderlecht : Besnik Hasi est clair

Mauvaise nouvelle pour deux joueurs d'Anderlecht : Besnik Hasi est clair

15:30
Un grand club allemand suivrait de près Raphael Onyedika, estimé à 20 millions d'euros

Un grand club allemand suivrait de près Raphael Onyedika, estimé à 20 millions d'euros

15:00
Mauvaise nouvelle à Anderlecht : un jeune joueur sera absent quelques semaines

Mauvaise nouvelle à Anderlecht : un jeune joueur sera absent quelques semaines

14:00
"Si j'étais l'Antwerp, je ne retournerais pas à Liège" : un ancien joueur belge ne mâche pas ses mots

"Si j'étais l'Antwerp, je ne retournerais pas à Liège" : un ancien joueur belge ne mâche pas ses mots

13:40
7
OFFICIEL : voici quand aura lieu la fin du match entre le Standard et l'Antwerp

OFFICIEL : voici quand aura lieu la fin du match entre le Standard et l'Antwerp

12:59
1
Le grand jour est enfin arrivé pour Roméo Lavia

Le grand jour est enfin arrivé pour Roméo Lavia

12:44
David Hubert de retour dès mardi au Lotto Park : "Si l'Union continue à éclipser Anderlecht avec lui..."

David Hubert de retour dès mardi au Lotto Park : "Si l'Union continue à éclipser Anderlecht avec lui..."

12:20
Joueurs alignables, remise en jeu particulière : voilà comment le Standard reprendra contre l'Antwerp

Joueurs alignables, remise en jeu particulière : voilà comment le Standard reprendra contre l'Antwerp

12:00
5
Des débordements qui ne resteront pas impunis : voici ce qui risque le Standard pour l'arrêt de la rencontre

Des débordements qui ne resteront pas impunis : voici ce qui risque le Standard pour l'arrêt de la rencontre

11:30
21
Les Diables le surveillent de près pour être tête de série au Mondial : le nouveau classement FIFA est sorti

Les Diables le surveillent de près pour être tête de série au Mondial : le nouveau classement FIFA est sorti

11:00
Ivan Leko retrouve l'un de ses bourreaux avec le Standard : "J'ai toujours été fan de lui"

Ivan Leko retrouve l'un de ses bourreaux avec le Standard : "J'ai toujours été fan de lui"

10:30
Un Anderlechtois avec les Diables à la Coupe du Monde 2026 ? "Le problème, c'est le sélectionneur"

Un Anderlechtois avec les Diables à la Coupe du Monde 2026 ? "Le problème, c'est le sélectionneur"

10:00
1
Ses clashs avec Preud'Homme, ses excès : un entraîneur de Pro League avoue tout, même les vestiaires à 40°C

Ses clashs avec Preud'Homme, ses excès : un entraîneur de Pro League avoue tout, même les vestiaires à 40°C

09:30
Un match arrêté, mais tout de même : les notes du Standard contre l'Antwerp Analyse

Un match arrêté, mais tout de même : les notes du Standard contre l'Antwerp

08:40
Le cycle recommence : des nouvelles de Julien Duranville

Le cycle recommence : des nouvelles de Julien Duranville

17/10
Vincent Kompany aurait donné son feu vert, mais les fans du Bayern crient au scandale

Vincent Kompany aurait donné son feu vert, mais les fans du Bayern crient au scandale

17/10
2
"C'était important" : la visite que David Hubert tenait à rendre avant de débuter à l'Union

"C'était important" : la visite que David Hubert tenait à rendre avant de débuter à l'Union

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 7
Union Berlin Union Berlin 3-1 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 3-4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 2-2 Werder Brême Werder Brême
1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-1 FC Augsburg FC Augsburg
RB Leipzig RB Leipzig 2-1 Hambourg Hambourg
Wolfsburg Wolfsburg 0-3 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bayern Munich Bayern Munich 2-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Freiburg Freiburg 19/10 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
FC St. Pauli FC St. Pauli 19/10 Hoffenheim Hoffenheim
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved