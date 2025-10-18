Le RWDM renoue avec la victoire, les RSCA Futures ne lâchent rien, les Francs Borains toujours dans le dur

Ce début de 10e journée de Challenger Pro League était prolifique avec une pluie de buts dans les quatre rencontres de ce samedi.

RWDM - Club NXT

Après son 4/9, le club bruxellois souhaitait relancer la machine devant son public contre l'avant-dernier. Face aux U23 brugeois, Simbakoli (26e) ouvrait le score sur penalty. Après le repos, Robail (62e) doublait la mise pour les Bruxellois. Van Britsom réduisait le score dans les arrêts de jeu, mais Robail transformait son second de la soirée pour sceller la victoire des Molenbeekois.

FT | Gaëtan Robail maakt er twee en bezorgt een tienkoppig RWDM Brussels de 3️⃣ punten. 💪 #RWDNXT pic.twitter.com/u3gXITYHTn — DAZN België (@DAZN_BENL) October 18, 2025

RSCA Futures - Lommel

Sans victoire depuis le 23 septembre, les Mauves ont partagé l'enjeu avec Lommel. Schoofs (31e) ouvrait le score pour les visiteurs. Après le repos, Van De Ven égalisait sur penalty (60e) avant que Reyners (68e) ne redonne l'avance aux visiteurs. Il fallait attendre les arrêts de jeu pour voir les Ntanda arracher l'égalisation.

Jong KAA Gent - Courtrai

Malgré l'avance de deux buts (Mukuna 6e et Vydysh 12e), les jeunes Buffalos ont finalement subi la loi des Kerels. Osifo (26e) relançait le KVK dans le match, Ogbuehi (53e) égalisait après le repos avant qu'Ambrose (69e) ne plante le but de la victoire sur penalty.





FT | KV Kortrijk buigt een scheve situatie helemaal om! 💪🔴⚪ #GNTKVK pic.twitter.com/YWxbDa8Mmk — DAZN België (@DAZN_BENL) October 18, 2025

Jong Genk - Francs Borains

Le RFB est reparti bredouille du Limbourg, battu 3-1. Philipp Wydra (3e) avait pourtant ouvert le score pour le RFB mais un but de Bibout (42e) puis le doublé d'Oyen (61e et 68e) ont permis au Racing de remporter la mise.