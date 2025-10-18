Le RWDM renoue avec la victoire, les RSCA Futures ne lâchent rien, les Francs Borains toujours dans le dur
Ce début de 10e journée de Challenger Pro League était prolifique avec une pluie de buts dans les quatre rencontres de ce samedi.
RWDM - Club NXT
Après son 4/9, le club bruxellois souhaitait relancer la machine devant son public contre l'avant-dernier. Face aux U23 brugeois, Simbakoli (26e) ouvrait le score sur penalty. Après le repos, Robail (62e) doublait la mise pour les Bruxellois. Van Britsom réduisait le score dans les arrêts de jeu, mais Robail transformait son second de la soirée pour sceller la victoire des Molenbeekois.
FT | Gaëtan Robail maakt er twee en bezorgt een tienkoppig RWDM Brussels de 3️⃣ punten. 💪 #RWDNXT pic.twitter.com/u3gXITYHTn— DAZN België (@DAZN_BENL) October 18, 2025
RSCA Futures - Lommel
Sans victoire depuis le 23 septembre, les Mauves ont partagé l'enjeu avec Lommel. Schoofs (31e) ouvrait le score pour les visiteurs. Après le repos, Van De Ven égalisait sur penalty (60e) avant que Reyners (68e) ne redonne l'avance aux visiteurs. Il fallait attendre les arrêts de jeu pour voir les Ntanda arracher l'égalisation.
Jong KAA Gent - Courtrai
Malgré l'avance de deux buts (Mukuna 6e et Vydysh 12e), les jeunes Buffalos ont finalement subi la loi des Kerels. Osifo (26e) relançait le KVK dans le match, Ogbuehi (53e) égalisait après le repos avant qu'Ambrose (69e) ne plante le but de la victoire sur penalty.
FT | KV Kortrijk buigt een scheve situatie helemaal om! 💪🔴⚪ #GNTKVK pic.twitter.com/YWxbDa8Mmk— DAZN België (@DAZN_BENL) October 18, 2025
Jong Genk - Francs Borains
Le RFB est reparti bredouille du Limbourg, battu 3-1. Philipp Wydra (3e) avait pourtant ouvert le score pour le RFB mais un but de Bibout (42e) puis le doublé d'Oyen (61e et 68e) ont permis au Racing de remporter la mise.
FT | Jong Genk keert de situatie om tegen Francs Borains, onder meer dankzij een dubbel van Luca Oyen! 🔄🔵 #GNKRFB pic.twitter.com/mZPkWreEnw— DAZN België (@DAZN_BENL) October 18, 2025
