"L'objectif est aussi simple que ça" : Vincent Kompany prudent avant le "Der Klassiker"
Photo: © photonews

C'est le grand jour ! Le Bayern de Vincent Kompany s'apprête à disputer le "Der Klassiker" face au Borussia Dortmund ce samedi. Le coach belge est méfiant avant le coup d'envoi, comme il l'a expliqué en conférence de presse ce vendredi.

Il a évoqué le développement du BVB sous Niko Kovač : "Dortmund a désormais un système et un profil clairs. Quand on arrive comme entraîneur en cours de saison, on n’a jamais beaucoup de temps pour reconstruire une équipe. Mais maintenant, c’est une vraie équipe."

"En ce qui nous concerne, je pense que c’est à l’adversaire de trouver des solutions. Quand on aborde un match, je n’oublie jamais que l’adversaire a aussi beaucoup de choses à résoudre", pointe-t-il.

Nous avons la motivation pour ce Klassiker

Vincent Kompany est clair, ses joueurs sont motivés : "Nous avons la motivation pour ce Klassiker : le premier contre le deuxième, deux équipes invaincues. Nous avons hâte d’y être. Ils ont montré beaucoup de stabilité, avec des joueurs capables de marquer à tout moment, et Serhou Guirassy est un joueur qui n’a pas besoin de beaucoup d’occasions pour marquer."

"Ils ont aussi beaucoup d’expérience en défense centrale, ainsi qu’au milieu de terrain", souligne l'ancien Diable Rouge. "Il y a différentes qualités dans cette équipe, et Dortmund est globalement une formation solide."

"Mais nous jouons à domicile et nous sommes vraiment, vraiment impatients de disputer ce match. J’espère que ce sera une belle rencontre pour les fans et un bon résultat pour nous", poursuit-il. Le Bayern pourrait enchaîner une onzième victoire de suite en s’imposant et ainsi égaler le record de Dortmund en 2015. Cela importe peu à l’entraîneur belge : "Ce n’est pas un objectif pour moi. Nous voulons simplement gagner. Ces grands matchs contre Dortmund sont presque comme une compétition de coupe à part entière — dans le sens où peu importe que vous restiez sur cinq victoires ou cinq défaites."

"Nous voulons juste gagner ce match. Je ne veux pas que cela se résume à un record ou à trois points. Nous voulons simplement battre Dortmund. C’est aussi simple que ça." Le coup d’envoi de cette rencontre, qui promet déjà, sera donné ce samedi soir à 18h30.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Bayern Munich - Borussia Dortmund en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.

