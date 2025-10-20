"Il a tout pour réussir" : un cadre de Manchester United encense Senne Lammens

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Il a tout pour réussir" : un cadre de Manchester United encense Senne Lammens
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Senne Lammens impressionne à une vitesse folle à Manchester United. Le gardien belge a reçu les éloges de son coéquipier Harry Maguire.

Senne Lammens gagne à toute vitesse le cœur des fans de Manchester United. Dès qu’on fait un tour sur les réseaux sociaux, son nom apparaît partout. Des publications avec énormément de j'aime et partage.

Il n’a fallu que deux matchs pour qu’on le compare aux plus grands. Et ce n’est probablement pas un hasard si Manchester United a remporté les deux rencontres.

Harry Maguire est sous le charme de Lammens

Ces succès, Manchester United les doit aussi à Harry Maguire, auteur du but de la victoire face à Liverpool. Après la rencontre, le défenseur a tenu à saluer les performances de son coéquipier belge.

"Je suis très impressionné par Senne Lammens", a-t-il déclaré selon Het Nieuwsblad. "Je ne veux pas trop m’avancer, mais il joue à un poste où la pression est la plus forte."

"Ce poste est sans doute le plus difficile de tous à Manchester United, mais il a tout pour réussir. C’est une personnalité exceptionnelle", a conclu Maguire. Le portier belge commence à avoir de l'avance sur son concurrent Altay Bayindir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Liverpool
Manchester United
Senne Lammens

Plus de news

Le successeur de Thibaut Courtois ? Senne Lammens fait craquer la presse anglaise

Le successeur de Thibaut Courtois ? Senne Lammens fait craquer la presse anglaise

08:30
Old Trafford l'adore déjà : Senne Lammens décisif dans la victoire de Manchester United à Liverpool

Old Trafford l'adore déjà : Senne Lammens décisif dans la victoire de Manchester United à Liverpool

21:40
Le Maroc U20 champion du monde : des jeunes d'Anderlecht et de Charleroi entrent dans l'histoire

Le Maroc U20 champion du monde : des jeunes d'Anderlecht et de Charleroi entrent dans l'histoire

08:03
Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

07:24
Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

07:00
Bruges a gagné, sans convaincre : Nicky Hayen tient l'explication avant une série de 6 matchs en 18 jours

Bruges a gagné, sans convaincre : Nicky Hayen tient l'explication avant une série de 6 matchs en 18 jours

06:30
🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

06:00
"Nous appelons tous les acteurs à s'unir" : nouveau scandale de racisme en Challenger Pro League

"Nous appelons tous les acteurs à s'unir" : nouveau scandale de racisme en Challenger Pro League

22:30
Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

22:00
1
Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

21:25
Roméo Lavia refait surface à Chelsea : son entraîneur dévoile son plan pour le Belge

Roméo Lavia refait surface à Chelsea : son entraîneur dévoile son plan pour le Belge

20:20
Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

20:40
Nicolas Raskin bientôt en Premier League ? Le Diable Rouge serait pisté par un champion d'Europe

Nicolas Raskin bientôt en Premier League ? Le Diable Rouge serait pisté par un champion d'Europe

21:00
Paresse des joueurs, avis du coach : le capitaine de Genk Bryan Heynen met les choses au clair

Paresse des joueurs, avis du coach : le capitaine de Genk Bryan Heynen met les choses au clair

20:00
"On pourrait cacher certaines choses, mais..." : Rik De Mil très cash après la défaite à l'Union Réaction

"On pourrait cacher certaines choses, mais..." : Rik De Mil très cash après la défaite à l'Union

19:00
Le transfert de Kasper Dolberg est pour l'instant un échec : l'entraîneur de l'Ajax fait le point

Le transfert de Kasper Dolberg est pour l'instant un échec : l'entraîneur de l'Ajax fait le point

19:40
Hécatombe à La Gantoise : trois blessures de dernière minute pour le déplacement à Zulte

Hécatombe à La Gantoise : trois blessures de dernière minute pour le déplacement à Zulte

19:20
D1B : le RFC Liège réalise la bonne opération, Seraing sauve un point à 10 grâce à un jeune débutant

D1B : le RFC Liège réalise la bonne opération, Seraing sauve un point à 10 grâce à un jeune débutant

18:40
En balade à Dender, Malines conforte sa solide place dans le top 6

En balade à Dender, Malines conforte sa solide place dans le top 6

18:20
"Nos supporters méritent mieux" : Ronny Deila est viré !

"Nos supporters méritent mieux" : Ronny Deila est viré !

17:32
L'arbitrage belge en crise ? Confiance et transparence deviennent une urgence en Pro League Edito

L'arbitrage belge en crise ? Confiance et transparence deviennent une urgence en Pro League

16:40
10
Schaerbeek et Namur assurent le spectacle dans un match fou, les Zébra Élites stoppés dans leur élan

Schaerbeek et Namur assurent le spectacle dans un match fou, les Zébra Élites stoppés dans leur élan

17:12
🎥 Auteur d'un but splendide contre le Barça, Axel Witsel est salué pour son match : "Sérénité et leadership"

🎥 Auteur d'un but splendide contre le Barça, Axel Witsel est salué pour son match : "Sérénité et leadership"

16:00
🎥 Match spectaculaire et riche en buts entre Genk et le Cercle de Bruges

🎥 Match spectaculaire et riche en buts entre Genk et le Cercle de Bruges

15:36
🎥 Albert Sambi Lokonga remet le couvert : l'ancien Anderlechtois à nouveau buteur en Bundesliga

🎥 Albert Sambi Lokonga remet le couvert : l'ancien Anderlechtois à nouveau buteur en Bundesliga

15:00
Un ex-Anderlechtois sensation du week-end aux Pays-Bas : "On a vu le doute se poser chez eux"

Un ex-Anderlechtois sensation du week-end aux Pays-Bas : "On a vu le doute se poser chez eux"

14:40
"J'ai refusé, et je n'ai pas signé" : voici dans quel grand club Thomas Meunier aurait pu jouer

"J'ai refusé, et je n'ai pas signé" : voici dans quel grand club Thomas Meunier aurait pu jouer

12:00
🎥 Bruges légèrement désorienté à Louvain : "Il nous a fallu du temps pour comprendre"

🎥 Bruges légèrement désorienté à Louvain : "Il nous a fallu du temps pour comprendre"

14:20
Sébastien Pocognoli révèle les principes de jeu qu'il veut appliquer à Monaco

Sébastien Pocognoli révèle les principes de jeu qu'il veut appliquer à Monaco

14:00
"Je ne m'attendais pas à ça" : les Loups ont impressionné malgré le résultat

"Je ne m'attendais pas à ça" : les Loups ont impressionné malgré le résultat

13:30
Le Standard pas le seul club sanctionné : l'Antwerp pourrait aussi être mis à l'amende

Le Standard pas le seul club sanctionné : l'Antwerp pourrait aussi être mis à l'amende

13:02
9
Jonas De Roeck a-t-il une idée derrière la tête en rejoignant le Club NXT ?

Jonas De Roeck a-t-il une idée derrière la tête en rejoignant le Club NXT ?

12:30
Maarten Martens fait sensation : l'AZ Alkmaar domine l'Ajax et s'installe sur le podium

Maarten Martens fait sensation : l'AZ Alkmaar domine l'Ajax et s'installe sur le podium

11:30
Le Club de Bruges est prévenu : Vincent Kompany annonce la couleur après la victoire contre Dortmund

Le Club de Bruges est prévenu : Vincent Kompany annonce la couleur après la victoire contre Dortmund

11:00
Nordin Jackers brise le silence sur sa situation au Club de Bruges

Nordin Jackers brise le silence sur sa situation au Club de Bruges

10:30
Romelu Lukaku bientôt de retour ? Le directeur sportif de Naples donne des nouvelles

Romelu Lukaku bientôt de retour ? Le directeur sportif de Naples donne des nouvelles

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 8
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-3 Chelsea Chelsea
Sunderland Sunderland 2-0 Wolverhampton Wolverhampton
Crystal Palace Crystal Palace 3-3 Bournemouth Bournemouth
Manchester City Manchester City 2-0 Everton Everton
Brighton Brighton 2-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Burnley Burnley 2-0 Leeds United Leeds United
Fulham Fulham 0-1 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-2 Aston Villa Aston Villa
Liverpool Liverpool 1-2 Manchester United Manchester United
West Ham Utd West Ham Utd 21:00 Brentford Brentford
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved