"Il a tout pour réussir" : un cadre de Manchester United encense Senne Lammens

Senne Lammens impressionne à une vitesse folle à Manchester United. Le gardien belge a reçu les éloges de son coéquipier Harry Maguire.

Senne Lammens gagne à toute vitesse le cœur des fans de Manchester United. Dès qu’on fait un tour sur les réseaux sociaux, son nom apparaît partout. Des publications avec énormément de j'aime et partage.

Il n’a fallu que deux matchs pour qu’on le compare aux plus grands. Et ce n’est probablement pas un hasard si Manchester United a remporté les deux rencontres.

Harry Maguire est sous le charme de Lammens

Ces succès, Manchester United les doit aussi à Harry Maguire, auteur du but de la victoire face à Liverpool. Après la rencontre, le défenseur a tenu à saluer les performances de son coéquipier belge.

"Je suis très impressionné par Senne Lammens", a-t-il déclaré selon Het Nieuwsblad. "Je ne veux pas trop m’avancer, mais il joue à un poste où la pression est la plus forte."





"Ce poste est sans doute le plus difficile de tous à Manchester United, mais il a tout pour réussir. C’est une personnalité exceptionnelle", a conclu Maguire. Le portier belge commence à avoir de l'avance sur son concurrent Altay Bayindir.