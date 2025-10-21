L'entraîneur qui va les remettre sur le toit de l'Europe ? Le Bayern renforce sa confiance en Vincent Kompany

Avec onze matchs et autant de victoires pour commencer la saison, avec un niveau de jeu impressionnant, Vincent Kompany est vu comme l'entraîneur qui va remettre le Bayern sur le toit de l'Europe, en Bavière. Son contrat vient d'être prolongé jusqu'en juin 2029.

Après avoir récupéré le titre la saison dernière, le Bayern Munich réalise un début de saison exceptionnel. Les Bavarois ont remporté leurs onze premiers matchs officiels et ont déjà glané un trophée : la Supercoupe d'Allemagne, remportée contre Stuttgart.

En championnat, les Bavarois comptent déjà cinq longueurs d'avance sur Leipzig, six sur Stuttgart et sept sur le duo Leverkusen-Dortmund. Un bilan exceptionnel, qui se matérialise aussi dans les statistiques : 27 buts marqués et 4 encaissés en sept matchs.

Le Bayern roule à nouveau sur la concurrence en Allemagne, ce qui n'était plus le cas depuis quelques années. Vincent Kompany y est vu comme l'entraîneur qui va remettre le Bayern sur le toit de l'Europe.

Vincent Kompany prolongé jusqu'en 2029 au Bayern Munich

C'est la raison pour laquelle le "Rekordmeister" a décidé de prolonger le contrat de "Vince the Prince", qui expirait en 2027. Le voilà désormais lié jusqu'en 2029 avec les Bavarois.

"Je suis reconnaissant et honoré et je tiens à remercier le FC Bayern pour la confiance et l'environnement de travail qu'il m'a accordé dès le premier jour. J'ai l'impression d'être ici depuis bien plus longtemps et de bien connaître le club. C'est une expérience formidable jusqu'à présent. Nous avons entamé une merveilleuse aventure. Continuons à travailler dur et à célébrer encore plus de succès !", a déclaré Kompany dans le communiqué du club.

"Vincent Kompany a redonné du peps au FC Bayern – et l'enthousiasme a vraiment pris. Sous sa direction, une véritable équipe s'est constituée, jouant un football dominant et attractif. Cette prolongation est également un signal fort pour nos joueurs. J'apprécie également le sang-froid de Vincent. Il ne se met jamais en avant et permet à nos joueurs de progresser grâce à son travail méticuleux", a quant à lui déclaré le CEO Jan-Christian Dreesen.

