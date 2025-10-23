Ça se complique pour Will Still : le chant impitoyable lancé par ses propres supporters

Ça se complique pour Will Still : le chant impitoyable lancé par ses propres supporters
Photo: © photonews
Les temps sont durs pour Will Still à Southampton. L'entraîneur belge est ciblé par ses propres supporters.

Cet été, Will Still est parti en Angleterre pour coacher pour la première fois au pays de ses racines. Arrivé au bout de son aventure à Lens, il s'est engagé jusqu'en juin 2028 à Southampton, relégué en Championship. Mais son passage chez les Saints tourne au vinaigre.

L'équipe est actuellement 18e au classement, avec quatre petits points d'avance sur la zone rouge. Un camouflet, sachant que les ambitions tournaient autour d'une remontée relativement immédiate en Premier League.

Les supporters n'en peuvent plus

Malgré plus de 100 millions de ventes cet été, Southampton garde sur papier l'un des effectifs les plus chers du championnat. Autant dire que la colère gronde au St Mary's Stadium. Si les Saints ont marqué les esprits avec une prestation référence sur la pelouse de Liverpool en League Cup (défaite 2-1 dans les derniers instants), le bilan général est bien moins reluisant.

En championnat, Southampton ne compte que deux victoires en douze matchs. Ce weekend, l'équipe a été battue 3-1 à Bristol. Les supporters commencent à se retourner contre leur entraîneur.

"You'll be sacked tomorrow morning" (Tu seras viré demain matin), a-t-on pu entendre entonné dans le parcage visiteur. Si la prophétie ne s'est pas encore réalisée, la situation semble devenir de plus en plus intenable.

Southampton
William Still

The Championship

 Journée 11
Hull City Hull City 2-1 Leicester City Leicester City
Preston North End Preston North End 0-1 Birmingham City Birmingham City
Millwall Millwall 2-0 Stoke City Stoke City
Blackburn Blackburn 1-3 Sheffield United Sheffield United
Derby County Derby County 1-0 Norwich City Norwich City
Portsmouth Portsmouth 1-2 Coventry City Coventry City
Ipswich Town Ipswich Town 0-3 Charlton Athletic Charlton Athletic
Bristol City Bristol City 3-1 Southampton Southampton
Swansea Swansea 0-1 QPR QPR
Wrexham Wrexham 1-0 Oxford Utd Oxford Utd
Watford Watford 2-1 West Bromwich West Bromwich
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 0-1 Middlesbrough Middlesbrough
