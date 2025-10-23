Ça se complique pour Will Still : le chant impitoyable lancé par ses propres supporters

Les temps sont durs pour Will Still à Southampton. L'entraîneur belge est ciblé par ses propres supporters.

Cet été, Will Still est parti en Angleterre pour coacher pour la première fois au pays de ses racines. Arrivé au bout de son aventure à Lens, il s'est engagé jusqu'en juin 2028 à Southampton, relégué en Championship. Mais son passage chez les Saints tourne au vinaigre.

L'équipe est actuellement 18e au classement, avec quatre petits points d'avance sur la zone rouge. Un camouflet, sachant que les ambitions tournaient autour d'une remontée relativement immédiate en Premier League.

Les supporters n'en peuvent plus

Malgré plus de 100 millions de ventes cet été, Southampton garde sur papier l'un des effectifs les plus chers du championnat. Autant dire que la colère gronde au St Mary's Stadium. Si les Saints ont marqué les esprits avec une prestation référence sur la pelouse de Liverpool en League Cup (défaite 2-1 dans les derniers instants), le bilan général est bien moins reluisant.

En championnat, Southampton ne compte que deux victoires en douze matchs. Ce weekend, l'équipe a été battue 3-1 à Bristol. Les supporters commencent à se retourner contre leur entraîneur.

"You'll be sacked tomorrow morning" (Tu seras viré demain matin), a-t-on pu entendre entonné dans le parcage visiteur. Si la prophétie ne s'est pas encore réalisée, la situation semble devenir de plus en plus intenable.