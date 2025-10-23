"Les coachs font beaucoup la différence" : Paul-José M'Poku déçu du traitement de son frère par Mikel Arteta

"Les coachs font beaucoup la différence" : Paul-José M'Poku déçu du traitement de son frère par Mikel Arteta

Paul-José M'Poku s'est exprimé sur l'importance des entraîneurs dans la carrière d'un footballeur. Il a évidemment pris en exemple le cas de son frère, Albert Sambi Lokonga.

Albert Sambi Lokonga a rejoint cet été Hambourg, club de Bundesliga. Ses débuts dans la formation allemande sont pour le moment prometteurs. Après quatre rencontres auxquelles il a pris part, il a déjà planté deux buts (un par titularisation).

Le Verviétois a toujours été bon selon son frère : "Quand tu regardes les performances qu'il fait à Luton Town, à Crystal Palace ou même à Séville, il fait des performances en tant que patron. C'est juste qu'il a moins marqué. Ici, à Hambourg, il met deux goals. Mais ses performances n'ont pas forcément changé comparé à quand il était à Arsenal. Quand tu regardes ses débuts à Arsenal, il fait des matchs magnifiques."

Il est déçu du traitement du coach d'Arsenal lorsqu'Albert Sambi Lokonga. évoluait à Londres : "Il fait des gros matchs. Juste qu’à un certain moment, Mikel Arteta... C’est là où j’en veux parfois à certains coachs. C’est qu’il n’a pas été juste à 100% avec lui. Sinon, quand tu regardes ses performances partout où il a été, il a été performant. Mais quand tu marques, ça fait plus de bruit."

Les coachs font beaucoup la différence

"Les coachs font beaucoup la différence," souligne-t-il au micro de VOO Sport. "Michy Batshuayi, par exemple, c’est un joueur exceptionnel. Mais est-ce qu’il a trouvé à chaque fois le coach qui le comprenait, qui le faisait jouer, qui savait comment il est ? Michy, partout où il a été, il a marqué. Je ferme cette parenthèse."

"Mais en fait, c’est pour dire qu’un coach a tellement d’influence et d’importance sur un joueur qu’il peut faire qu’un joueur soit top comme il peut être down. Mais c’est le même joueur, avec les mêmes qualités. Donc c’est très important. Le coach dans la vie d’un joueur, c’est trop important," conclut-il.

