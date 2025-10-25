Aron Donnum aura tout essayé : Sébastien Pocognoli décroche sa première victoire avec Monaco !

Aron Donnum aura tout essayé : Sébastien Pocognoli décroche sa première victoire avec Monaco !
Photo: © photonews

Monaco s'est imposé 1-0 contre Toulouse. Sébastien Pocognoli remporte ainsi sa première victoire sur le banc de l'ASM.

Après le partage concédé à Angers et le nul particulièrement frustrant en Ligue des Champions contre Tottenham (le gardien des Spurs a autant agacé le Stade Louis II par ses arrêts que par ses pertes de temps), Sébastien Pocognoli coachait ce soir son troisième match avec Monaco.

Cette fois, c'est Toulouse qui s'est rendu sur le Rocher. Le TFC et ses Belgicains (Marc McKenzie, Abu Francis, Yann Gboho et Aron Donnum) restaient sur une victoire 4-0 contre Metz, une rencontre au cours de laquelle Donnum avait marqué et délivré un assist.

Pas de quoi faire cogiter les Monégasques, qui ont ouvert le score après trois minutes de jeu par l'entremise de Mohammed Salisu. Une entame de match comme Pocognoli en a déjà orchestré au Parc Duden, avec plusieurs autres occasions franches coup sur coup.

Un match à deux visages

Par la suite, Toulouse a toutefois équilibré les débats. Monaco s'est montré moins souverain, laissant son adversaire connaître des temps forts de plus en plus longs, notamment en deuxième mi-temps.

Mais au bout des six minutes de temps additionnel, Sébastien Pocognoli peut exulter : il tient sa première victoire en Ligue 1 et ce...même si Poco n'était pas officiellement son entraîneur ce soir. En effet, face à son absence de diplôme d'entraîneur, c'est son adjoint Damien Perrinelle qui a été inscrit comme T1. Quoi qu'il en soit, Monaco revient provisoirement sur le podium et permet à son nouvel entraîneur véritablement lancer sa mission.

