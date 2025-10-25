Tubize-Braine met Mons sous pression, José Riga enchaîne avec Stockay : du changement sur le podium de D1 ACFF

Deux rencontres de D1 ACFF étaient au programme ce soir. Elles ont souri à Tubize-Braine et à Stockay.

Toujours invaincu cette saison, Tubize-Braine recevait Virton avec l'intention de mettre Mons (qui ne joue que demain) sous pression en tête du classement. Message reçu cinq sur cinq par les hommes de Drazen Brncic, qui ont ouvert le score sur penalty après à peine huit minutes via Axel Lauwrensens.

Sonné, Virton est toutefois resté dans la rencontre et a cru pouvoir revenir jusqu'en fin de rencontre. Ce n'est qu'à cinq minutes de la fin du temps réglementaire que le capitaine Ismaël El Omari a plié la rencontre en inscrivant son septième but sur les huit derniers matchs. Tubize-Braine s'impose ainsi 2-0 et prend provisoirement un point d'avance sur Mons en tête du classement.

Un six sur six pour Stockay

Dans l'autre match de la soirée, José Riga coachait son troisième match sur le banc de Stockay. En déplacement à Rochefort, les Stockalis n'ont pas traîné. Là aussi, c'est après huit minutes que Miguel Dachelet a ouvert le score. Maxime Cavelier a ensuite fait le break peu après la demi-heure.

En deuxième mi-temps, la réduction du score d'Andel Pascal Sarr a redonné espoir au Parc des Roches en réduisant l'écart, mais cela n'a pas suffi. Stockay s'impose 1-2 et enchaîne une deuxième victoire de rang pour s'installer sur le podium.

Demain, quatre rencontres seront au programme l'après-midi : Mons se rendra à l'UR Namur, Habay accueillera Schaerbeek, le SL 16 recevra Meux, sans oublier le duel entre les U23 de l'Union Saint-Gilloise et ceux du Sporting Charleroi.