🎥 Lamine Yamal ciblé, Thibaut Courtois aussi impliqué : échauffourées après le Clasico

Le Clasico était encore une fois sous haute tension ce dimanche. Une échauffourée a éclaté après la courte victoire du Real Madrid face au Barça.

Lamine Yamal avait chauffé les esprits avant le Clasico de ce dimanche, lançant notamment quelques piques au Real Madrid en affirmant ainsi que les Merengue passaient leur temps à "se plaindre et voler". Naturellement, les Madrilènes ont tenu à lui répondre après la victoire 2-1 face au Barça.

Une victoire parsemée de polémiques : trois buts annulés pour le Real Madrid, un penalty non-sifflé suite à une faute de Yamal sur Vinicius Jr, une sortie du même Vinicius mécontent s'en prenant à Xabi Alonso... l'ambiance était chaude.

🚨 Lamine Yamal wants to fight Courtois and is asking Courtois to meet him in the car park. — Madrid Universal (@MadridUniversal) October 26, 2025

Courtois (33) went directly to mock Lamine Yamal (18) after the match. pic.twitter.com/QnKRrd0wjI — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 26, 2025

Et au coup de sifflet final, tout a explosé : Dani Carvajal, bien connu pour son attitude provocatrice, a fait signe à Lamine Yamal de "moins parler", avant que Vinicius Jr s'y mette également. Résultat : une échauffourée a éclaté.

Thibaut Courtois s'en est mêlé et a pu être vu bousculant Frenkie De Jong, après avoir également interpellé Yamal. Certains affirment même que le jeune espagnol de 18 ans aurait dit à Courtois de "le retrouver sur le parking" après la rencontre...