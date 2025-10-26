Un ancien joueur du Club de Bruges plonge Liverpool dans la crise en Premier League

Liverpool s'enfonce un peu plus dans la crise après une nouvelle défaite à Brentford, la quatrième d'affilée en championnat.

Quand rien ne va, tout s’écroule. Liverpool est en crise, loin du niveau qui lui avait permis d’être champion d’Angleterre la saison passée. Ce samedi, les Reds ont subi une quatrième défaite consécutive en championnat sur le terrain de Brentford.

Dès la cinquième minute, Ouattara Dango a ouvert le score après une erreur défensive. Juste avant la pause, Kevin Schade a fait le break pour Brentford. Milos Kerkez a réduit l’écart quelques minutes plus tard, 2-1 à la mi-temps.

Igor Thiago comme bourreau

Igor Thiago, l’ancien joueur du Club de Bruges, a inscrit le troisième but sur penalty à la 60e minute. Il était parti pour 33 millions d’euros, l’une des plus grosses ventes du club belge.

En fin de rencontre, Mohamed Salah a marqué, mais trop tard pour changer le sort du match. Liverpool ne retrouve pas son efficacité et sa confiance.

Avec 15 points, les Reds glissent à la sixième place du classement. Le temps presse pour Arne Slot et son équipe.