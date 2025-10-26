Un ancien joueur du Club de Bruges plonge Liverpool dans la crise en Premier League

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Un ancien joueur du Club de Bruges plonge Liverpool dans la crise en Premier League

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Liverpool s'enfonce un peu plus dans la crise après une nouvelle défaite à Brentford, la quatrième d'affilée en championnat.

Quand rien ne va, tout s’écroule. Liverpool est en crise, loin du niveau qui lui avait permis d’être champion d’Angleterre la saison passée. Ce samedi, les Reds ont subi une quatrième défaite consécutive en championnat sur le terrain de Brentford.

Dès la cinquième minute, Ouattara Dango a ouvert le score après une erreur défensive. Juste avant la pause, Kevin Schade a fait le break pour Brentford. Milos Kerkez a réduit l’écart quelques minutes plus tard, 2-1 à la mi-temps.

Igor Thiago comme bourreau

Igor Thiago, l’ancien joueur du Club de Bruges, a inscrit le troisième but sur penalty à la 60e minute. Il était parti pour 33 millions d’euros, l’une des plus grosses ventes du club belge.

En fin de rencontre, Mohamed Salah a marqué, mais trop tard pour changer le sort du match. Liverpool ne retrouve pas son efficacité et sa confiance.

Avec 15 points, les Reds glissent à la sixième place du classement. Le temps presse pour Arne Slot et son équipe.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Liverpool
Brentford

Plus de news

Thibaut Courtois nouveau capitaine des Diables Rouges ?

Thibaut Courtois nouveau capitaine des Diables Rouges ?

10:00
Coup du sort ou erreur ? Une décision d'Antonio Conte relance le débat après la blessure de Kevin De Bruyne

Coup du sort ou erreur ? Une décision d'Antonio Conte relance le débat après la blessure de Kevin De Bruyne

09:26
Naples retient son souffle : les premières nouvelles tombent pour Kevin De Bruyne

Naples retient son souffle : les premières nouvelles tombent pour Kevin De Bruyne

08:45
Les supporters réclament la tête de Besnik Hasi mais... qui à Anderlecht le veut/peut vraiment ? Analyse

Les supporters réclament la tête de Besnik Hasi mais... qui à Anderlecht le veut/peut vraiment ?

08:00
Et si la crise de DAZN tournait à l'avantage des fans belges, comme en France ?

Et si la crise de DAZN tournait à l'avantage des fans belges, comme en France ?

08:20
"Cher Bayern, cher Vincent" : fin de la polémique à Munich, malgré les regrets de Kompany

"Cher Bayern, cher Vincent" : fin de la polémique à Munich, malgré les regrets de Kompany

07:30
"On n'a pas existé, c'est ma responsabilité" : Vincent Euvrard assume le fiasco du Standard à Gand Interview

"On n'a pas existé, c'est ma responsabilité" : Vincent Euvrard assume le fiasco du Standard à Gand

23:34
Marlon Fossey très cash après la débâcle du Standard : "Si on n'y arrive pas, la saison sera longue" Interview

Marlon Fossey très cash après la débâcle du Standard : "Si on n'y arrive pas, la saison sera longue"

23:15
1
Débâcle annuelle pour le Standard, giflé comme chaque saison à La Gantoise

Débâcle annuelle pour le Standard, giflé comme chaque saison à La Gantoise

22:40
Comme on se retrouve : l'arrivée de Felice Mazzu à Louvain va avoir des conséquences jusqu'en D1 ACFF

Comme on se retrouve : l'arrivée de Felice Mazzu à Louvain va avoir des conséquences jusqu'en D1 ACFF

23:00
Tubize-Braine met Mons sous pression, José Riga enchaîne avec Stockay : du changement sur le podium de D1 ACFF

Tubize-Braine met Mons sous pression, José Riga enchaîne avec Stockay : du changement sur le podium de D1 ACFF

22:20
Le RFC Liège renverse le RWDM au cours d'un match fou, Eupen enchaîne : les résumés de la soirée en D1B

Le RFC Liège renverse le RWDM au cours d'un match fou, Eupen enchaîne : les résumés de la soirée en D1B

21:58
Un jeune Carolo absent pour plusieurs semaines

Un jeune Carolo absent pour plusieurs semaines

21:30
Aron Donnum aura tout essayé : Sébastien Pocognoli décroche sa première victoire avec Monaco !

Aron Donnum aura tout essayé : Sébastien Pocognoli décroche sa première victoire avec Monaco !

21:00
Sadiki omniprésent, Talbi fait plier Stamford Bridge : les Belgicains de Sunderland font sensation

Sadiki omniprésent, Talbi fait plier Stamford Bridge : les Belgicains de Sunderland font sensation

20:40
Soirée à suspense derrière les Casernes : Malines déchante mais chasse tout de même Anderlecht du podium

Soirée à suspense derrière les Casernes : Malines déchante mais chasse tout de même Anderlecht du podium

20:20
Un ancien joueur du Standard de Liège suspendu huit matchs dans son nouveau club belge

Un ancien joueur du Standard de Liège suspendu huit matchs dans son nouveau club belge

20:00
🎥 Plus qu'une question de temps : avant même sa signature, Felice Mazzu attire déjà les regards en tribune

🎥 Plus qu'une question de temps : avant même sa signature, Felice Mazzu attire déjà les regards en tribune

19:45
🎥 La catastrophe : Kevin De Bruyne sort du terrain en larmes après s'être blessé...en marquant sur penalty

🎥 La catastrophe : Kevin De Bruyne sort du terrain en larmes après s'être blessé...en marquant sur penalty

19:16
Antonio Conte semble avoir pris sa décision : Kevin De Bruyne va devoir se réinventer

Antonio Conte semble avoir pris sa décision : Kevin De Bruyne va devoir se réinventer

19:00
L'effet Arnaud Mercier...presque jusqu'au bout : l'Olympic passe à côté de la montre en or

L'effet Arnaud Mercier...presque jusqu'au bout : l'Olympic passe à côté de la montre en or

18:30
Frustration des deux côtés : Dender encore loin de sa première victoire de la saison

Frustration des deux côtés : Dender encore loin de sa première victoire de la saison

18:06
Mais où la série s'arrêtera-t-elle ? Le Bayern de Vincent Kompany dépoussière un vieux record de l'AC Milan

Mais où la série s'arrêtera-t-elle ? Le Bayern de Vincent Kompany dépoussière un vieux record de l'AC Milan

17:48
Après Loïs Openda, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre la Juventus

Après Loïs Openda, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre la Juventus

17:30
"C'est un mur" : un coéquipier de Senne Lammens vante les qualités du Diable Rouge

"C'est un mur" : un coéquipier de Senne Lammens vante les qualités du Diable Rouge

16:40
Felice Mazzu va devenir le nouvel entraîneur d'un club de Pro League

Felice Mazzu va devenir le nouvel entraîneur d'un club de Pro League

17:00
Après un match complètement fou, le Girona d'Axel Witsel reste dernier de Liga

Après un match complètement fou, le Girona d'Axel Witsel reste dernier de Liga

16:20
Le coach de Manchester United, Ruben Amorim, "un peu surpris" par Senne Lammens

Le coach de Manchester United, Ruben Amorim, "un peu surpris" par Senne Lammens

15:20
"Aucune attache particulière avec ce club" : un ex-Anderlechtois qui a rejoint l'Union SG sans langue de bois

"Aucune attache particulière avec ce club" : un ex-Anderlechtois qui a rejoint l'Union SG sans langue de bois

16:00
Que se passe-t-il avec Thorgan Hazard ? Même lui peine à l'expliquer

Que se passe-t-il avec Thorgan Hazard ? Même lui peine à l'expliquer

15:40
Énorme bourde : un commentateur de DAZN critique sa collègue... sans savoir qu'il était à l'antenne

Énorme bourde : un commentateur de DAZN critique sa collègue... sans savoir qu'il était à l'antenne

15:00
Le parquet fédéral réclame de nouvelles sanctions contre le Standard

Le parquet fédéral réclame de nouvelles sanctions contre le Standard

13:52
"Une partie de mon cœur sera toujours au Standard" : Ivan Leko impatient d'affronter les Rouches

"Une partie de mon cœur sera toujours au Standard" : Ivan Leko impatient d'affronter les Rouches

14:20
"Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas" : Colin Coosemans impuissant après son erreur contre Charleroi Réaction

"Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas" : Colin Coosemans impuissant après son erreur contre Charleroi

13:20
3
"Je ne l'aurais pas fait" : Paul Van Himst critique subtilement Besnik Hasi

"Je ne l'aurais pas fait" : Paul Van Himst critique subtilement Besnik Hasi

13:40
Hein Vanhaezebrouck critique Rik De Mil : "Il ne fait que ça"

Hein Vanhaezebrouck critique Rik De Mil : "Il ne fait que ça"

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 9
Leeds United Leeds United 2-1 West Ham Utd West Ham Utd
Chelsea Chelsea 1-2 Sunderland Sunderland
Newcastle Utd Newcastle Utd 2-1 Fulham Fulham
Manchester United Manchester United 4-2 Brighton Brighton
Brentford Brentford 3-2 Liverpool Liverpool
Aston Villa Aston Villa 15:00 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 15:00 Crystal Palace Crystal Palace
Wolverhampton Wolverhampton 15:00 Burnley Burnley
Bournemouth Bournemouth 15:00 Nottingham Forest Nottingham Forest
Everton Everton 17:30 Tottenham Tottenham
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved