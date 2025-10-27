"C'est très important de rester calme" : Vincent Kompany avertit sa jeune pépite, Lennart Karl

Après son but en Ligue des champions mercredi dernier, Lennart Karl a continué à faire parler de lui ce samedi. L'ailier droit allemand a planté une magnifique frappe face au Borussia Mönchengladbach. Vincent Kompany ne s'emballe cependant pas pour sa jeune pépite.

Il sait ô combien tout peut aller vite dans le football : "La dynamique ne compte pas pour toute l'équipe, mais aussi pour certaines individualités. Lennart est sur un bon momentum, il a marqué deux buts en deux matchs mais on ne peut reposer sa carrière sur la confiance, car ça va et ça vient, mais on peut s'imposer une routine. Il faut se souvenir de ce qu'on a fait de bien."

"Il y a eu tellement de joueurs au Bayern qui ont été dans de telles situations, c'est très important de rester calme et de travailler avec le reste de l'équipe", précise l'entraîneur belge.

Rester concentré

Comme tous les joueurs ou presque, il devra évidemment faire face à des critiques, explique l'ancien Diable Rouge en conférence de presse : "Et quand les critiques arriveront, il faut juste rester concentré et faire les mêmes choses."

Lennart Karl est inévitablement le jeune joueur allemand qui fait le plus parler de lui en ce début de saison. En à peine une semaine, il a marqué son premier but en Ligue des champions et en Bundesliga. Reste à voir s'il parviendra à garder ce niveau de jeu tout au long de la saison.

Vincent Kompany compte visiblement bien lui accorder sa confiance. Son talent est indéniable, mais rester lucide après de telles performances n'est pas une tâche facile pour un jeune joueur de 17 ans.

Ce mercredi, les Bavarois se déplaceront à Cologne. Le club allemand affrontera les Geißböcke dans le cadre du 2e tour de la Coupe d'Allemagne.