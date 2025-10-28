Quel Kevin De Bruyne aurons-nous à la Coupe du Monde ? Le médecin des Diables s'exprime

Quel Kevin De Bruyne aurons-nous à la Coupe du Monde ? Le médecin des Diables s'exprime

Kevin De Bruyne souffre à nouveau d'une blessure aux ischio-jambiers et doit passer sur le billard plus de deux ans après sa dernière opération. Kristof Sas, le médecin des Diables Rouges, s'est exprimé sur son cas.

“Cela n'a rien à voir avec l'intervention précédente", explique-t-il dans son interview accordée à Sporza. Le Diable Rouge s'est blessé pendant le match contre Inter et a dû quitter le terrain prématurément. Les scans IRM ont confirmé une déchirure importante du biceps fémoral de la cuisse droite, nécessitant une opération pour garantir une guérison complète et éviter les rechutes. “Si cela affecte tes ischio-jambiers, tu risques une mauvaise guérison", explique Sas.

Le passé de De Bruyne rend la situation sensible. Durant l'été 2023, il a subi une opération similaire et a été hors du circuit pendant quatre mois. “En théorie, nous comptons à nouveau sur environ quatre mois avant de pouvoir être pleinement actif", indique Sas. La différence est qu'il s'agit maintenant d'une nouvelle blessure, ce qui rend l'intervention techniquement plus simple.

Le médecin des Diables Rouges souligne que l'opération n'aurait sans doute pas été nécessaire en dehors de sa vie de sportif de haut niveau : “Pour la vie quotidienne, tu n'as pas besoin de passer sur le billard pour ça. C'est spécifiquement pour pouvoir exploiter pleinement le muscle à un niveau de performance optimal".

La Coupe du Monde pas en danger

Sas souligne que les 34 ans de KDB sont aussi à prendre en considération. “Plus tu vieillis, plus le risque de blessure augmente. Mais dans le sport de haut niveau, l'âge est relatif. Le taux de réussite de l'opération et de la réhabilitation reste très élevé".

Il ne s'inquiète pas pour De Bruyne, qui a su se remettre de ses dernières blessures : “Bien sûr, un joueur ressent d'abord de la déception, mais une fois que le parcours de revalidation est décidé, l'esprit se focalise immédiatement sur l'avenir. La déception s'estompe".

Voir Kevin De Bruyne se faire opérer est également de bon augure en vue de la Coupe du Monde en ce qui concerne les risques réduits de rechute. "Normalement, sa participation ne devrait pas être compromise, mais il est important qu'il joue d'abord à Naples pour retrouver ses sensations".

Kevin De Bruyne

