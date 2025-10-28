Sébastien Pocognoli profitera-t-il d'une règle spécifique à la Ligue 1 ? "La question a tout son sens"

Demain, Sébastien Pocognoli coachera du côté de Nantes son quatrième match avec Monaco. Il a évoqué plusieurs sujets majeurs en conférence de presse.

Dans la salle de presse de La Turbie, l'un des sujets depuis de discussion depuis le début de saison est l'état de forme de Paul Pogba. Sébastien Pocognoli pourrait être le premier entraîneur à lui faire débuter un match officiel depuis...Ralf Rangnick avec Manchester United en avril 2022. Le Français doit prendre son mal en patience mais voit le bout du tunnel : "Pour le moment, ça se passe bien. Donc je m’attends à du court terme pour pouvoir le revoir parmi la sélection", explique Poco, cité par Nice Matin.

Pogba peut-il encore retrouver son niveau ? "Il faut le juger sur le joueur qu’il est maintenant, tout simplement. Le Paul de Manchester ou de sa première époque à la Juventus, c’était il y a quelques années. Tout joueur évolue en fonction de son âge et de ses expériences. De ce que je vois, il a toujours la technique qu’on connaît. je pense que le rythme de match va nous donner des indications par rapport à ce questionnement".

Pocognoli doit composer avec plusieurs joueurs blessés ou incertains

L'ancien entraîneur à succès de l'Union a également été questionné sur la possibilité de recruter un joker médical, une règle que la Ligue 1 autorise en cas de blessé grave, contrairement à la Pro League. "C’est une question à laquelle je ne préfère pas répondre. C’est toujours bien d’avoir une prise de conscience par rapport au nouveau style de jeu, avec des secteurs qui doivent peut-être être plus étoffés pour le futur. Ce n’est pas quelque chose sur lequel je me focalise. Mais la question a tout son sens : avec la situation des blessés et le nouveau système de jeu, il y a certains secteurs où on a besoin de plus de forces vives".

Reste la question de son identité de jeu : "Pour moi, elle est déjà lisible. Mais il y a une échelle de ce qu’on voit. La question c’est de savoir si elle va augmenter ou non. Je pense qu’elle est déjà visible de par l’abnégation des joueurs sur le terrain, la structure. Lors des deux derniers matchs ,contre Tottenham et Toulouse, c’est le gardien adverse qui est l’homme du match, ça veut dire qu’on arrive à créer".

"Je pense aussi qu’on est assez solides, même si on a concédé pas mal contre Angers. Je vois des joueurs qui travaillent beaucoup pour garder cette structure. C’est positif. Il y a encore une marge de progression qui est énorme, on joue tous les trois jours donc on n’a pas beaucoup le temps de travailler mais je me sers de ces matchs pour avoir le plus de réponses possibles", conclut Pocognoli.