Bruges ne laisse rien au hasard : la mesure radicale de Nicky Hayen pour le déplacement à Saint-Trond

Le Club de Bruges affrontera Saint-Trond ce samedi soir (20h45) au Stayen. Pour se préparer au mieux au terrain synthétique, les Blauw & Zwart se rendront dans le Limbourg dès ce vendredi.

Le Club de Bruges a connu une période plus délicate avec trois défaites en quatre matchs, mais a retrouvé le chemin de la victoire cette semaine à Louvain, en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Relégués à quatre points de l'Union Saint-Gilloise en championnat, les Blauw & Zwart affronteront Saint-Trond ce samedi soir (20h45) au Stayen, dans le cadre de la 17e journée de Pro League.

Bruges s'entraîne au Stayen avant d'y affronter Saint-Trond

Une rencontre délicate pour les joueurs de Nicky Hayen, face à l'une des belles surprises du début de saison, qui ne compte que deux points de retard sur le Club de Bruges et trône à la quatrième place.

Il s'agit aussi d'un déplacement toujours difficile, sur le terrain synthétique du Stayen. Pour préparer au mieux ses joueurs, Nicky Hayen a pris une mesure assez exceptionnelle ce week-end.

Comme l'autorise le règlement (et comme le font toutes les équipes en Coupe d'Europe, mais quasiment jamais en championnat), les joueurs du Club de Bruges se sont rendus dans le Limbourg dès ce vendredi, veille de match, pour s'entraîner une fois sur la pelouse du Stayen avant la rencontre, rapporte Het Nieuwsblad. Un signe que le Club prend ce déplacement très au sérieux.