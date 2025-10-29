Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle

C'est officiel, Eden Hazard intègre le Hall of Fame de la Premier League. L'information a été officialisée ce mercredi en début d'après-midi.

L’ancien Diable Rouge est incontestablement reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du championnat anglais. C’est pourquoi il intègre cette équipe de légende.

Il prend place aux côtés d’icônes comme Gary Neville, John Terry, Petr Čech, Sergio Agüero, Didier Drogba, Wayne Rooney, David Beckham, Thierry Henry ou encore Arsène Wenger. Il est le deuxième Belge de l’histoire à intégrer cet effectif de légende. Vincent Kompany avait rejoint le Hall of Fame en 2022.

Une récompense qui remplit l’ex-footballeur de fierté : "Quand tu joues au football, tu ne joues pas pour ce genre de choses. Mais quand tu la reçois, tu repenses à tout ce que tu as fait et tu te dis : waouh, tu peux vraiment être fier."

"Du premier jour jusqu'à mon dernier match, c'était comme une histoire d'amour. Mon style de jeu, c'était simplement de m'amuser, de prendre un maximum de plaisir sur le terrain. Je savais que les gens payaient pour voir un spectacle, alors c'était mon travail."





Avec les Blues, Eden Hazard a disputé pas moins de 352 matchs toutes compétitions confondues. Au total, il a inscrit 110 buts et délivré 88 passes décisives. C’est le seul club anglais qu’il a connu dans sa carrière. Il y a évolué de 2012 à 2019 avant de partir au Real Madrid.