Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle

Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle
Photo: © photonews
Deviens fan de Chelsea! 1159

C'est officiel, Eden Hazard intègre le Hall of Fame de la Premier League. L'information a été officialisée ce mercredi en début d'après-midi.

L’ancien Diable Rouge est incontestablement reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du championnat anglais. C’est pourquoi il intègre cette équipe de légende.

Il prend place aux côtés d’icônes comme Gary Neville, John Terry, Petr Čech, Sergio Agüero, Didier Drogba, Wayne Rooney, David Beckham, Thierry Henry ou encore Arsène Wenger. Il est le deuxième Belge de l’histoire à intégrer cet effectif de légende. Vincent Kompany avait rejoint le Hall of Fame en 2022.

Une récompense qui remplit l’ex-footballeur de fierté : "Quand tu joues au football, tu ne joues pas pour ce genre de choses. Mais quand tu la reçois, tu repenses à tout ce que tu as fait et tu te dis : waouh, tu peux vraiment être fier."

"Du premier jour jusqu’à mon dernier match, c’était comme une histoire d’amour. Mon style de jeu, c’était simplement de m’amuser, de prendre un maximum de plaisir sur le terrain. Je savais que les gens payaient pour voir un spectacle, alors c’était mon travail."

Avec les Blues, Eden Hazard a disputé pas moins de 352 matchs toutes compétitions confondues. Au total, il a inscrit 110 buts et délivré 88 passes décisives. C’est le seul club anglais qu’il a connu dans sa carrière. Il y a évolué de 2012 à 2019 avant de partir au Real Madrid.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Chelsea
Eden Hazard

Plus de news

"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

17:00
Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

17:30
"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer

"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer

16:30
🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

16:00
"Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage Interview

"Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage

15:00
Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

14:40
Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

14:20
Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

14:00
"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:30
1
"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:00
Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

12:40
1
Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

12:20
L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

12:00
Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

11:40
Antonio Conte, furieux après les critiques visant Kevin De Bruyne : "On devrait apprendre à se taire plus"

Antonio Conte, furieux après les critiques visant Kevin De Bruyne : "On devrait apprendre à se taire plus"

11:20
"J'aimerais être lui" : Vincent Kompany une nouvelle fois loué, cette fois par un entraîneur

"J'aimerais être lui" : Vincent Kompany une nouvelle fois loué, cette fois par un entraîneur

11:00
1
"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

10:30
"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

10:00
"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège Interview

"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège

09:30
Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

09:00
"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

08:40
Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts

Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts

08:20
Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

08:00
Hein Vanhaezebrouck compare l'Anderlecht actuel à l'équipe championne de 2017 et en tire une conclusion sévère

Hein Vanhaezebrouck compare l'Anderlecht actuel à l'équipe championne de 2017 et en tire une conclusion sévère

07:30
1
🎥 Superbe but de Johan Bakayoko en Coupe d'Allemagne, Arthur Theate et Michy Batshuayi passent à la trappe

🎥 Superbe but de Johan Bakayoko en Coupe d'Allemagne, Arthur Theate et Michy Batshuayi passent à la trappe

07:00
L'Olympic y aura cru mais quitte la coupe la tête haute, Malines a eu chaud

L'Olympic y aura cru mais quitte la coupe la tête haute, Malines a eu chaud

23:18
Heureusement, ce n'était "que" Ninove : Anderlecht se qualifie mais ne rassure personne

Heureusement, ce n'était "que" Ninove : Anderlecht se qualifie mais ne rassure personne

22:40
Le Standard évite le piège tendu par Beveren et poursuit son chemin en Coupe de Belgique

Le Standard évite le piège tendu par Beveren et poursuit son chemin en Coupe de Belgique

22:53
Pas d'exploit pour le RFC Liège, qui s'incline avec un but concédé en fin de match contre Charleroi

Pas d'exploit pour le RFC Liège, qui s'incline avec un but concédé en fin de match contre Charleroi

22:25
🎥 Chemsdine Talbi (ex-Bruges) savoure son premier but face à Chelsea : "Nous pouvons être fiers"

🎥 Chemsdine Talbi (ex-Bruges) savoure son premier but face à Chelsea : "Nous pouvons être fiers"

22:20
Une équipe de Challenger Pro League à Bruges le couteau entre les dents

Une équipe de Challenger Pro League à Bruges le couteau entre les dents

22:40
Une reconversion toute tracée pour Thorgan Hazard ? "Je le vois bien dans ce rôle quand il aura arrêté"

Une reconversion toute tracée pour Thorgan Hazard ? "Je le vois bien dans ce rôle quand il aura arrêté"

18:20
🎥 Un retour qui fait du bien : un Diable Rouge de retour de blessure gentiment chambré par ses coéquipiers

🎥 Un retour qui fait du bien : un Diable Rouge de retour de blessure gentiment chambré par ses coéquipiers

22:00
Formé à Anderlecht et passé par Bruges, il s'apprête à retrouver le Club : "Bruges reste spécial"

Formé à Anderlecht et passé par Bruges, il s'apprête à retrouver le Club : "Bruges reste spécial"

21:42
La première titularisation de l'ancien Brugeois Noa Lang vire au cauchemar

La première titularisation de l'ancien Brugeois Noa Lang vire au cauchemar

21:21
Un Brugeois suivi de près par un cador de Premier League : le Club pourrait toucher un beau pactole

Un Brugeois suivi de près par un cador de Premier League : le Club pourrait toucher un beau pactole

21:07

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 9
Leeds United Leeds United 2-1 West Ham Utd West Ham Utd
Chelsea Chelsea 1-2 Sunderland Sunderland
Newcastle Utd Newcastle Utd 2-1 Fulham Fulham
Manchester United Manchester United 4-2 Brighton Brighton
Brentford Brentford 3-2 Liverpool Liverpool
Aston Villa Aston Villa 1-0 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 1-0 Crystal Palace Crystal Palace
Wolverhampton Wolverhampton 2-3 Burnley Burnley
Bournemouth Bournemouth 2-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Everton Everton 0-3 Tottenham Tottenham
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved