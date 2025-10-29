La mésentente fatale avec Nathan Ngoy : Arnaud Bodart sous le feu des critiques pour son retour avec Lille

Arnaud Bodart est de retour dans les buts de Lille. Mais il n'a vécu un match facile contre l'OGC Nice.

Lorsque Lucas Chevalier a quitté Lille pour le PSG, la concurrence semblait plus ouverte pour Arnaud Bodart dans les buts du LOSC. Mais dès son arrivée, le gardien turc Berke Özer a conquis la place de numéro un et ne l'a plus lâchée.

Ce soir, Özer était malade, il a déclaré forfait en dernière minute pour le déplacement à Nice. Bodart a donc été titularisé pour la deuxième fois de la saison en Ligue 1. Lors de sa première sortie, il s'était montré à son avantage contre Lyon. Mais on ne peut pas en dire autant ce soir.

Bodart à la faute

Après un peu moins d'une demi-heure, le Liégeois s'est rendu coupable d'un penalty...après une mésentente avec Nathan Ngoy. Un comble vu les automatismes des deux hommes au Standard.

Pour encore un peu plus remuer le couteau dans la plaie, Sofiane Diop en a profité pour ouvir le score sur une Panenka. D'autant plus difficile à encaisser qu'il s'agit du seul but de la première mi-temps.

Comme si cela ne suffisait pas, Arnaud Bodart est également fautif sur le 2-0 de Nice en fin de match. Deux erreurs qui permettent ainsi aux Aiglons de revenir à hauteur de leur adversaire du soir au classement. Voilà qui n'aidera pas l'ancien gardien du Standard à gagner sa place de titulaire.