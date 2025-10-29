La mésentente fatale avec Nathan Ngoy : Arnaud Bodart sous le feu des critiques pour son retour avec Lille

La mésentente fatale avec Nathan Ngoy : Arnaud Bodart sous le feu des critiques pour son retour avec Lille
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Arnaud Bodart est de retour dans les buts de Lille. Mais il n'a vécu un match facile contre l'OGC Nice.

Lorsque Lucas Chevalier a quitté Lille pour le PSG, la concurrence semblait plus ouverte pour Arnaud Bodart dans les buts du LOSC. Mais dès son arrivée, le gardien turc Berke Özer a conquis la place de numéro un et ne l'a plus lâchée.

Ce soir, Özer était malade, il a déclaré forfait en dernière minute pour le déplacement à Nice. Bodart a donc été titularisé pour la deuxième fois de la saison en Ligue 1. Lors de sa première sortie, il s'était montré à son avantage contre Lyon. Mais on ne peut pas en dire autant ce soir.

Bodart à la faute

Après un peu moins d'une demi-heure, le Liégeois s'est rendu coupable d'un penalty...après une mésentente avec Nathan Ngoy. Un comble vu les automatismes des deux hommes au Standard.

Pour encore un peu plus remuer le couteau dans la plaie, Sofiane Diop en a profité pour ouvir le score sur une Panenka. D'autant plus difficile à encaisser qu'il s'agit du seul but de la première mi-temps.

Comme si cela ne suffisait pas, Arnaud Bodart est également fautif sur le 2-0 de Nice en fin de match. Deux erreurs qui permettent ainsi aux Aiglons de revenir à hauteur de leur adversaire du soir au classement. Voilà qui n'aidera pas l'ancien gardien du Standard à gagner sa place de titulaire.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Nice
Arnaud Bodart

Plus de news

La faute est partagée : pourquoi Timothé Nkada peine autant à ouvrir son compteur avec le Standard Analyse

La faute est partagée : pourquoi Timothé Nkada peine autant à ouvrir son compteur avec le Standard

20:40
Il fallait y penser : comment la mère d'un joueur de Ninove a évité le fiasco des maillots contre Anderlecht

Il fallait y penser : comment la mère d'un joueur de Ninove a évité le fiasco des maillots contre Anderlecht

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/10: Meslier

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/10: Meslier

19:40
Plus concrets que le Standard ? Anderlecht et le Club de Bruges se penchent sur un gardien de Premier League

Plus concrets que le Standard ? Anderlecht et le Club de Bruges se penchent sur un gardien de Premier League

19:40
Une décision inévitable ? L'autre choc wallon du weekend se tiendra à huis clos

Une décision inévitable ? L'autre choc wallon du weekend se tiendra à huis clos

18:20
"C'est là que notre relation a un peu cassé" : un ancien joueur de Besnik Hasi à cœur ouvert

"C'est là que notre relation a un peu cassé" : un ancien joueur de Besnik Hasi à cœur ouvert

20:00
"Nous devons nous regarder dans le miroir" : Mario Stroeykens lucide après la victoire d'Anderlecht

"Nous devons nous regarder dans le miroir" : Mario Stroeykens lucide après la victoire d'Anderlecht

19:20
Une grande réforme de la VAR en préparation ?

Une grande réforme de la VAR en préparation ?

19:00
Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

14:40
"C'est pourquoi c'est notre objectif" : voici une déclaration qui devrait ravir Vincent Kompany

"C'est pourquoi c'est notre objectif" : voici une déclaration qui devrait ravir Vincent Kompany

18:40
Le KVK Ninove et son président ont conquis les cœurs : "Les fans d'Anderlecht scandaient Ninove !"

Le KVK Ninove et son président ont conquis les cœurs : "Les fans d'Anderlecht scandaient Ninove !"

18:00
Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

17:30
1
"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

17:00
"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer

"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer

16:30
Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

14:00
🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

16:00
Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle

Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle

15:30
"Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage Interview

"Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage

15:00
Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

14:20
L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

12:00
"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:30
2
Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

11:40
"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:00
Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

12:40
1
Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

12:20
Antonio Conte, furieux après les critiques visant Kevin De Bruyne : "On devrait apprendre à se taire plus"

Antonio Conte, furieux après les critiques visant Kevin De Bruyne : "On devrait apprendre à se taire plus"

11:20
Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

09:00
"J'aimerais être lui" : Vincent Kompany une nouvelle fois loué, cette fois par un entraîneur

"J'aimerais être lui" : Vincent Kompany une nouvelle fois loué, cette fois par un entraîneur

11:00
1
"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

08:40
"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

10:30
"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

10:00
"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège Interview

"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège

09:30
Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts

Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts

08:20
Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

08:00
Hein Vanhaezebrouck compare l'Anderlecht actuel à l'équipe championne de 2017 et en tire une conclusion sévère

Hein Vanhaezebrouck compare l'Anderlecht actuel à l'équipe championne de 2017 et en tire une conclusion sévère

07:30
1
🎥 Superbe but de Johan Bakayoko en Coupe d'Allemagne, Arthur Theate et Michy Batshuayi passent à la trappe

🎥 Superbe but de Johan Bakayoko en Coupe d'Allemagne, Arthur Theate et Michy Batshuayi passent à la trappe

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 10
Metz Metz 2-0 Lens Lens
Nice Nice 2-0 Lille OSC Lille OSC
Le Havre Le Havre 1-0 Brest Brest
Lorient Lorient 1-1 PSG PSG
Nantes Nantes 21:05 Monaco Monaco
Strasbourg Strasbourg 21:05 Auxerre Auxerre
Marseille Marseille 21:05 Angers Angers
Paris FC Paris FC 21:05 Lyon Lyon
Toulouse Toulouse 21:05 Rennes Rennes
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved